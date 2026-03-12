VP 180 Vario Power Jet szórószár

Vario Power-szórószár K 7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.

Vario Power-szórószár: Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig. Ideális kisebb felületek tisztításához a ház körül és a kertben, úgy mint falak, utak, kerítések és járművek tisztításához. K7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Folyamatos átállítás
  • A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Alacsony nyomáson történő tisztítószer adagolás
  • Fokozatmentes nyomásszabályozás - alacsony nyomású tisztítástól a magas nyomással történő tisztításig
Időtakarékos
  • Nem szükséges a szórószárcsere
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 448 x 47 x 47

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Homlokzatok
  • Kert és kőfalak
  • Utak
  • Kerítések
  • A ház és a kert körüli területek