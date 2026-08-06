Brush KHB 5
Kärcher rokas tīrītāju WB 24 rokas mazgāšanas birste papildina integrēto plakano strūklu ar īpaši garu saru mehānisko tīrīšanas spēku.
Daudzus noturīgus netīrumus, piemēram, ziedputekšņu slāni, kas nogulsnējies uz dārza mēbelēm, vai netīrumus, kas ieēdušies puķu podos, nav viegli nomazgāt. Nepieciešama laba birste. WB 24 rokas mazgāšanas birste, kas paredzēta tieši Kärcher rokas tīrītājiem, šajos pielietojumos sasniedz izcilus rezultātus. Izmantotā plakanā strūkla vispirms samitrina tīrāmo virsmu, lai īpaši garie sukas sari, kurus var pagriezt ar 90° piegājieniem, pēc tam varētu sasniegt jebkuru vietu. Pēc tam ar plakano strūklu notīriet atbrīvotos netīrumus, un tīrīšana būs pabeigta. Tā kā ūdeni izmanto tikai tad, kad tiek iedarbināts ierīces sprūds, ūdens patēriņu var kontrolēt ļoti efektīvi un individuāli. Tādā veidā vienlaikus tiek saglabāts akumulatora darbības laiks. Pateicoties pārbaudītajai ātrā savienojuma sistēmai, savienojumu starp mazgāšanas suku un pagarinātāju var atbrīvot ar vienu roku, lai pēc vajadzības pārietu uz citu rokas tīrītāja piederumu. WB 24 rokas mazgāšanas birste ir piemērota lietošanai kopā ar Kärcher rokas tīrītājiem (KHB 5 akumulators un nākamie modeļi), bet ne K 2 līdz K 7 klases mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Integrēta plakana strūkla
- Efektīvam ūdens patēriņam un akumulatora darbības laika pagarināšanai.
Īpaši gari, stabili sariņi
- Rūpīga netīrumu nogulšņu noņemšana pat grūti sasniedzamās vietās.
Birstes galvu var pagriezt ar 90° pakāpieniem
- Birstes galvu ir viegli pārvietot, lai ergonomiski strādātu un iegūtu izcilus rezultātus.
Quick Connect adapteris
- Pateicoties pārbaudītajai ātrā savienojuma sistēmai, piederumu nomaiņa notiek bez piepūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|198 x 79 x 107
Pielietošanas veidi
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza rotaļlietas