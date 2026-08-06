MJ 24 Handheld new

Universāls "pieci vienā" daudzstrūklas izsmidzinātājs Kärcher rokas tīrītājiem: MJ 24 rokas tīrītājs ar smailu, plakanu, skalojamo, miglas un plūsmas strūklu. Viegli pielāgojams, pagriežot sprauslas galvu.

Daudzsprauslu rokas tīrīšanas instruments piedāvā piecus izsmidzināšanas veidus vienā instrumentā: smailu, plakanu, skalošanas, miglas un strūklas plūsmu. Tāpēc daudzstrūklas izsmidzināšanas caurule ir ideāli piemērota dažādiem pielietojumiem. Vienkārši pagrieziet sprauslas galvu, lai izvēlētos pareizo strūklu. Ātrās savienošanas adapteris ļauj ātri un viegli pāriet uz citu rokas tīrītāja piederumu tikai ar vienu roku. MJ 24 rokas instruments ir saderīgs ar Kärcher rokas tīrītājiem. Lietošanai ir nepieciešams rokas pagarinātājs.

Īpašības un ieguvumi
"Pieci vienā" strūklas caurule
  • Piecas dažādas strūklas vienā strūklas caurulē
Laika ietaupīšana
  • Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Tīrīšana un laistīšana – viss vienā
  • Nav nepieciešams pāriet uz dārza šļūteni un smidzināšanas pistoli.
Punktveida strūkla
  • Salaiduma vietu, plaisu un šauru spraugu tīrīšana, kā arī netīrumu plankumu noņemšana.
Plakanā strūkla
  • Virsmu un priekšmetu tīrīšana.
Skalošanas strūkla
  • Izšķīdinātu netīrumu noskalošana.
Izsmidzināmā strūkla
  • Putekļu un putekšņu noņemšana no augiem, vienlaicīgi tos aplaistot.
Tiešā strūkla
  • Augu laistīšana.
Quick Connect adapteris
  • Vienkārša un ātra nomaiņa.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 70 x 58 x 60
Pielietošanas veidi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
  • Puķupodi
  • Lapu tīrīšanai
  • Augu laistīšana
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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S. 10–15
Sv. Slēgts

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07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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