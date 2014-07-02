Turbo sprausla VC 6 un DS 5600 mīkstajām mēbelēm
Praktiska sprausla ar birsti. Īpaši rūpīgi notīra mīkstās mēbeles un tekstila virsmas. Ideāls rīks mājdzīvnieku spalvu noņemšanai. Darba platums: 160 mm
Gaisa virzīta rotējošā turbo polsterējuma birste rūpīgi apstrādā paklājus. Tas ļauj putekļsūcējam vieglāk sasniegt un notīrīt netīrumus un ir piemērots dīvānu, polsterējuma, gultu vai tekstilizstrādājumu dziļai tīrīšanai. Piemērots: VC 6100, VC 6200, VC 6300 un DS 5600.
Īpašības un ieguvumi
Gaisa vadāmas rotējošas birstes
- Noturīgu netīrumu, piemēram, dzīvnieku spalvu, noņemšanai no audumiem
- Efektīvi savāc dzīvnieku spalvas.
- Efektīvi savāc netīrumus arī no paklājiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 165 x 67
Pielietošanas veidi
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas salons
- Automašīnas sēdekļi