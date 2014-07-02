Turbo sprausla VC 6 un DS 5600 mīkstajām mēbelēm

Praktiska sprausla ar birsti. Īpaši rūpīgi notīra mīkstās mēbeles un tekstila virsmas. Ideāls rīks mājdzīvnieku spalvu noņemšanai. Darba platums: 160 mm

Gaisa virzīta rotējošā turbo polsterējuma birste rūpīgi apstrādā paklājus. Tas ļauj putekļsūcējam vieglāk sasniegt un notīrīt netīrumus un ir piemērots dīvānu, polsterējuma, gultu vai tekstilizstrādājumu dziļai tīrīšanai. Piemērots: VC 6100, VC 6200, VC 6300 un DS 5600.

Īpašības un ieguvumi
Gaisa vadāmas rotējošas birstes
  • Noturīgu netīrumu, piemēram, dzīvnieku spalvu, noņemšanai no audumiem
  • Efektīvi savāc dzīvnieku spalvas.
  • Efektīvi savāc netīrumus arī no paklājiem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (Gabals(i)) 1
Standarta nominālais platums (mm) 35
Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 200 x 165 x 67
Pielietošanas veidi
  • Mīkstās mēbeles
  • Automašīnas salons
  • Automašīnas sēdekļi
