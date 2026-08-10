Аккумулятор 36 В 2,5 A
Сменный аккумулятор 36 В/2,5 А·ч с инновационной технологией контроля в реальном времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 36 V Battery Power.
Сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 36 V Battery Power. Благодаря инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time" и ЖК-дисплею всегда можно узнать оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и текущий уровень заряда – в зависимости от используемого устройства. Эффективные литий-ионные элементы обеспечивают стабильную производительность и гарантируют, что батарея не разряжается и не теряет емкость из-за частой частичной разрядки (эффект памяти).
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времениВстроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумуляторная платформа Kärcher 36 ВСовместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В. Для использования во всех устройствах на платформе Kärcher Battery Power+ 36 В.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементыЛитий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
- Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
- Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
- Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
- Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|2,5
|Источник энергии (Втч)
|90
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,874
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,009
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 73
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