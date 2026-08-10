Acumulator 36 V / 2,5 Ah
Acumulator de 36 V / 2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.
Acumulatorul Kärcher de 36 V / 2,5 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele cu platforma de 36 V. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, cu afișaj LCD, timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare - în funcție de dispozitivul utilizat - sunt întotdeauna la vedere. Celulele cu Litiu-Ion asigură o performanță constantă și se asigură că bateria nu se descarcă singură sau își pierde capacitatea din cauza descărcărilor parțiale frecvente (efect de memorie).
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare în timp realEcranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare.
Platforma Kärcher cu acumulatori de 36 VCompatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 36 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 36 V+ platforma cu acumulatori.
Celule puternice cu litiu-ionBateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
- Durata de viata prelungita a celulelor.
Protectie la apa IPX 5
- Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
- Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
- Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Energie (Wh)
|90
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 88 x 73
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