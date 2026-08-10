Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V

Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată pana la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.

Încărcătorul rapid pentru toate bateriile de 36 V readuce întreaga putere a bateriei într-un timp scurt. Bateria de 36 V / 2,5 Ah Kärcher, de exemplu, se încarcă 80% în doar 48 de minute. În plus, încărcătorul are suport de perete integrat.

Caracteristici si beneficii
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V: Încărcător rapid
Încărcător rapid
Încarcă acumulatorul de 36 V/2.5 Ah până la 80% în 48 de minute. Încarcă acumulatorul de 36 V/5.0 Ah până la 80% în 90 de minute.
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V: O gamă largă de aplicații
O gamă largă de aplicații
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V: Suport pentru perete
Suport pentru perete
Cu fixare pe perete.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min) 48: 78 min (80 %) 98: 138 min (80 %)
Curent de încărcare. (A) 2,5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50 - 60
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 184 x 133 x 88
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V

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