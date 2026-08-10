Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V
Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată pana la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.
Încărcătorul rapid pentru toate bateriile de 36 V readuce întreaga putere a bateriei într-un timp scurt. Bateria de 36 V / 2,5 Ah Kärcher, de exemplu, se încarcă 80% în doar 48 de minute. În plus, încărcătorul are suport de perete integrat.
Caracteristici si beneficii
Încărcător rapidÎncarcă acumulatorul de 36 V/2.5 Ah până la 80% în 48 de minute. Încarcă acumulatorul de 36 V/5.0 Ah până la 80% în 90 de minute.
O gamă largă de aplicații
Suport pentru pereteCu fixare pe perete.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min)
|48: 78 min (80 %) 98: 138 min (80 %)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|184 x 133 x 88
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