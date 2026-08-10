Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А

Благодаря быстрозарядному устройству сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч может зарядиться до 80% всего за 48 минут. Также подходит для всех других аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power.

Быстрозарядное устройство для всех 36-вольтных сменных аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power быстро заряжает аккумуляторы до полной емкости. Например, аккумулятор 36 В/2.5 А·ч заряжается до 80% всего за 48 минут. Кроме того, в корпус зарядного устройства встроен настенный кронштейн.

Особенности и преимущества
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А: Быстрозарядное устройство
Быстрозарядное устройство
Заряжает аккумуляторную батарею Kärcher на 36 В / 2,5 Ач до 80% за 48 минут. Заряжает аккумуляторную батарею Kärcher 36 В / 5,0 Ач до 80% за 1,5 часа.
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А: Широкий спектр применения
Широкий спектр применения
Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А: Крепление на стену.
Крепление на стену.
Для крепления на стену.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Время заряда быстрозарядным устройством Аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач:
48 мин (80 %) / 78 мин (100 %)

Аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач:
98 мин (80 %) / 138 мин (100 %)
Зарядный ток (A) 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет Черный
Вес (кг) 0,677
Вес (с упаковкой) (кг) 0,92
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 88
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А

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Принадлежности
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