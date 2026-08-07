Mașina de tuns iarbă cu acumulator LMO 36-46 Battery Set este extrem de puternică. Cu ajutorul tracțiunii pe spate, poate fi utilizată fără efort pe planurile înclinate. Datorită lățimii mari de tăiere și a recipientului de colectare încăpător, se poate lucra mai repede și fără întreruperi. Pieptenele de gazon prinde și iarba care crește pe margini. Datorită sistemului de tuns 2 în 1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi răspândită pe gazon ca îngrășământ natural folosind accesoriul de mulcire. Înălțimea de tăiere poate fi reglată în cinci trepte. Mânerul este ușor de blocat și, prin reglarea unghiului, asigură o poziție confortabilă de lucru. În plus, mânerul pliabil permite stocarea aparatului în spații înguste. Mânerul confortabil din spumă și întrerupătoarele de pe ambele părți asigură o utilizare fără efort. Indicatorul nivelului de umplere este, de asemenea, extrem de practic: atenționează când recipientul trebuie golit. Cheia de securitate acționează ca mod de siguranță pentru copii pentru a preveni pornirea neintenționată. Pachetul de livrare incluse o baterie și un încărcător rapid.