Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 36-46 Battery Set
Mașina de tuns iarbă cu acumulator LMO 36-46 Battery Set vine cu acumulator și încărcător rapid. Cu tracțiune pe spate prin apăsarea unui buton - deosebit de practică pe plan înclinat.
Mașina de tuns iarbă cu acumulator LMO 36-46 Battery Set este extrem de puternică. Cu ajutorul tracțiunii pe spate, poate fi utilizată fără efort pe planurile înclinate. Datorită lățimii mari de tăiere și a recipientului de colectare încăpător, se poate lucra mai repede și fără întreruperi. Pieptenele de gazon prinde și iarba care crește pe margini. Datorită sistemului de tuns 2 în 1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi răspândită pe gazon ca îngrășământ natural folosind accesoriul de mulcire. Înălțimea de tăiere poate fi reglată în cinci trepte. Mânerul este ușor de blocat și, prin reglarea unghiului, asigură o poziție confortabilă de lucru. În plus, mânerul pliabil permite stocarea aparatului în spații înguste. Mânerul confortabil din spumă și întrerupătoarele de pe ambele părți asigură o utilizare fără efort. Indicatorul nivelului de umplere este, de asemenea, extrem de practic: atenționează când recipientul trebuie golit. Cheia de securitate acționează ca mod de siguranță pentru copii pentru a preveni pornirea neintenționată. Pachetul de livrare incluse o baterie și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
Apăsați pentru acționarea roților din spateAcționarea suplimentară a roții din spate stânga la simpla apăsare a unui buton.
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată la cinci poziții diferite
Recipient de colectare a ierbii de dimensiuni mari
- Volumul mare înseamnă că trebuie golit mai rar, permițându-vă să lucrați fără întreruperi
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de ghidare pliabil
- Designul practic al mânerului permite stocarea egonomică
Concept de utilizare ergonomică
- Elementele de fixare rapidă pentru blocarea ușoară. Unghiul reglabil asigură o poziție verticală de lucru
- Mânerul din spumă înseamnă că poate fi ținut în siguranță și se simte confortabil. Comutatoare pe ambele părți pentru o operare convenabilă.
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Motor fără perii
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lățime tăiere (cm)
|46
|Înălțime de tăiere (mm)
|20 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|55
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|2800
|Viteza de rulare (km/h)
|3
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|5
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m²)
|max. 650 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|98 / 138
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Înălțime de tăiere: nivelul 5
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 36 V / 5.0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid 36 V Battery Power+ (1 buc.)
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Tractiune spate
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon