SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic er et vanningssystem som har to uavhengige vannuttak som vanner etter behov. Det inkluderer to sensorer som måler jordfuktigheten og overfører verdien via radio til SensoTimer. Fuktighetsverdiene kan stilles inn i 5 trinn. Hvis det valgte verdien ikke nås, starter vanningen automatisk ved neste angitte tidspunkt. Det avtakbare kontrollpanelet og de 5 driftsknappene gjør programmeringen enkel. Opptil to vanningstider kan settes per dag (maks. vanningstid: 90 minutter). eco!ogic-funksjonen lar deg også utsette vanningen med 1 til 7 dager. Manuell vanning er mulig når som helst. Med et tastetrykk kan vanningprogrammet avbrytes i 24 timer. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic er kompatibel med alle kjente hook-and-loop-systemer og inkluderer tappeanordning og prefilter. Tre 9 V-batterier kreves (ett for kontrollpanelet, ett for hver sensor), men disse er ikke inkludert.