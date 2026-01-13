Kärcher Rain Box
Kärcher Rain Box er det ideelle startsettet for effektiv vanning av hagen.
Kärcher Rain Box er det ideelle startsettet for effektiv, økonomisk og behovsbasert vanning av hagen. Kan tilpasses enhver hage, og fungerer perfekt med SensoTimer for behovsrettet vanning.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|4
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|2,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- Filter
- T-kobling med regulering: 4 Stk
- I-koblinger: 4 Stk
- Slangestopp, stor: 5 Stk
- Dryppdyser: 10 Stk
- Slangepigger: 5 Stk
- Dryppslange: 10 m
- Kärcher Rain System® slange: 1/2″, 1 x 15 m
- Connector: 2 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
Utstyr
- Vannmengde kan reguleres
Bruksområder
- Hagevanning
- Hekker, busker
- Planter i rekker
