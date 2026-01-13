Kärcher Rain Box

Kärcher Rain Box er det ideelle startsettet for effektiv, økonomisk og behovsbasert vanning av hagen. Kan tilpasses enhver hage, og fungerer perfekt med SensoTimer for behovsrettet vanning.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 4
Farge Gul
Vekt (kg) 2,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,8
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 289 x 113

Scope of supply

  • Filter
  • T-kobling med regulering: 4 Stk
  • I-koblinger: 4 Stk
  • Slangestopp, stor: 5 Stk
  • Dryppdyser: 10 Stk
  • Slangepigger: 5 Stk
  • Dryppslange: 10 m
  • Kärcher Rain System® slange: 1/2″, 1 x 15 m
  • Connector: 2 Stk
  • Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk

Utstyr

  • Vannmengde kan reguleres

Bruksområder
  • Hagevanning
  • Hekker, busker
  • Planter i rekker
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.