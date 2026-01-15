Svetteslange 1/2" 10 m

10 m lang 1/2"svetteslange for effektiv og jevn vanning av hekker og busker. Slangen kan forlenges til 50 m.

10 m lang 1/2" drypplange/svetteslange for effektiv, jevn og økonomisk vanning av hekker og busker. Svetteslangen er en del av Kärcher Rain System®, og er svært enkel å montere. Slangen fordeler vannet jevnt. Slangen kan forkortes ved behov og forlenges med koblinger. Den inneholder ikke ftalater, kadmium, barium eller bly.

Egenskaper og fordeler
Svetteslange/ dryppslange for Kärcher Rain System®
  • Direkte vanning langs plantene.
Kan utvides til 50 m
  • Jevn fordeling av vann langs hele slangen.
Hageslange av høy kvalitet
  • Helse- og miljøvennlig.
Fri for kadmium, barium og bly
  • Helse- og miljøvennlig.
Vintersikring
  • Slangen kan ligge ute om vinteren.
Optimalt trykk for svetteslangen er 2 bar
  • Jevn fordeling av vann langs hele slangen.
Kan også brukes under bakken.
  • Svetteslangen kan graves ned under et løst jordlag på max 5 cm.
10 m lang
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 10
Maks. trykk (bar) 4
Utgangsvolum ved 4 bar (l/t) 250
Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 147 x 345 x 25

Utstyr

  • Vintersikring

Bruksområder
  • Hagevanning
  • Hekker, busker
  • Planter i rekker
