10 m lang 1/2" drypplange/svetteslange for effektiv, jevn og økonomisk vanning av hekker og busker. Svetteslangen er en del av Kärcher Rain System®, og er svært enkel å montere. Slangen fordeler vannet jevnt. Slangen kan forkortes ved behov og forlenges med koblinger. Den inneholder ikke ftalater, kadmium, barium eller bly.