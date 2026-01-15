Svetteslange 1/2" 10 m
10 m lang 1/2"svetteslange for effektiv og jevn vanning av hekker og busker. Slangen kan forlenges til 50 m.
10 m lang 1/2" drypplange/svetteslange for effektiv, jevn og økonomisk vanning av hekker og busker. Svetteslangen er en del av Kärcher Rain System®, og er svært enkel å montere. Slangen fordeler vannet jevnt. Slangen kan forkortes ved behov og forlenges med koblinger. Den inneholder ikke ftalater, kadmium, barium eller bly.
Egenskaper og fordeler
Svetteslange/ dryppslange for Kärcher Rain System®
- Direkte vanning langs plantene.
Kan utvides til 50 m
Hageslange av høy kvalitet
- Helse- og miljøvennlig.
Fri for kadmium, barium og bly
Vintersikring
- Slangen kan ligge ute om vinteren.
Optimalt trykk for svetteslangen er 2 bar
Kan også brukes under bakken.
- Svetteslangen kan graves ned under et løst jordlag på max 5 cm.
10 m lang
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|10
|Maks. trykk (bar)
|4
|Utgangsvolum ved 4 bar (l/t)
|250
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|147 x 345 x 25
Utstyr
- Vintersikring
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- Hekker, busker
- Planter i rekker