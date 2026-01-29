Watertimer WT 5
Egenskaper og fordeler
Avtakbart display
Manual watering possible
Vanning opp til 120 min.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|G3/4 + G1
|Maks. trykk (bar)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|112 x 125 x 129
Scope of supply
- Batterier inkludert i levering: nei
Utstyr
- Programmerbart vannuttak: 1 Stk
- Batterier nødvendig
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.