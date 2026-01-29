Watertimer WT 5

Egenskaper og fordeler
Avtakbart display
Manual watering possible
Vanning opp til 120 min.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger G3/4 + G1
Maks. trykk (bar) 10
Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 112 x 125 x 129

Scope of supply

  • Batterier inkludert i levering: nei

Utstyr

  • Programmerbart vannuttak: 1 Stk
  • Batterier nødvendig

Videoer

Bruksområder
  • Hagevanning
Tilbehør
