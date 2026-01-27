WT 2 er en praktisk kombinasjon av vanningstimer og 3-veis fordelingsventil. Med to uavhengige kontrollere på tappekoblingene sikrer den optimal vannstrøm. Den integrerte vanningstimeren gir deg muligheten til å justere vanningstiden opp til 120 minutter. Når den innstilte tiden er over, stopper vanningen automatisk. WT 2 leveres med G1 tappekobling og G3/4 reduksjonsstykke, og kan brukes med alle vanlige hageslanger. Den imponerer med solid kvalitet og ergonomisk design for enkel håndtering. Den glidende unionskoblingen med sterk innvendig gjenge gjør det enkelt å feste den til kranen. Kompatibel med de fleste klikksystemer. Spar tid og vann med WT 2 - den ideelle løsningen for effektiv og automatisert vanning.