Vanningstimer WT 4

Vanningsenhet med avtakbart display forpraktisk programmering av tidsinnstilt vanning innttil 120 minutter. Mulighet for manuell vanning. Med kranadapter og forfilter.

Egenskaper og fordeler
Vanningstimer WT 4: Individuelle innstillinger for vanningsfrekvens
Vanning etter behov
Vanningstimer WT 4: Automatisk start og stopp
Nøyaktig og presis vanning
Vanningstimer WT 4: Avtakbart display
For praktisk programmering
Inkluderer kranadapter og forfilter
Mulighet for manuell vanning
Vanning opp til 120 min.
Valgfritt starttidspunkt
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 115 x 120 x 125

Scope of supply

  • Batterier inkludert i levering: nei

Utstyr

  • Batterier nødvendig

Bruksområder
  • Hagevanning
  • Felle småtrær
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
