Vanningstimer WT 4
Vanningsenhet med avtakbart display forpraktisk programmering av tidsinnstilt vanning innttil 120 minutter. Mulighet for manuell vanning. Med kranadapter og forfilter.
Egenskaper og fordeler
Individuelle innstillinger for vanningsfrekvensVanning etter behov
Automatisk start og stoppNøyaktig og presis vanning
Avtakbart displayFor praktisk programmering
Inkluderer kranadapter og forfilter
Mulighet for manuell vanning
Vanning opp til 120 min.
Valgfritt starttidspunkt
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|115 x 120 x 125
Scope of supply
- Batterier inkludert i levering: nei
Utstyr
- Batterier nødvendig
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- Felle småtrær
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
