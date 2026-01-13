Messing hunnkobling for sikker tilkobling. Deksel for enkel håndtering. Muliggjør tilkobling av slangen i kjøkkenet eller på badet i tilfeller hvor det ikke er noen kran ute, eller om det skulle være behov for bruk av varmtvann fra springen. Tips: en ideell vannforsyningskilde til høytrykksvaskeren. Spesielt praktisk når balkonger til leiligheter skal vaskes. På denne måten kan du bruke varmtvann på din høytrykksvasker. Sjekk alltid bruksanvisning for hva maks tillatte vanntemperatur for inngangsvann er på din høytrykksvasker.