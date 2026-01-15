Kompakt Slangetrommel CR 3.110
Kompakt og plassbesparende slangeboks for vanning på balkonger, takterrasser og små hager. Praktisk og rask ut- og inntrekk av slange.
Egenskaper og fordeler
Inkluderer 10 m + 2 m ftalatfri 1/2 " slange
Spylemunnstykke
2 stk slangekoblinger med Aqua Stop for sprutfri frakobling
Flatt veggfeste
Adapter for vannkraner utendørs og innendørs
Ferdig montert
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|145 x 285 x 330
Scope of supply
- Slangekobling med Aqua Stop: 2 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
- Spylemunnstykke: 1 Stk
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.