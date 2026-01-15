Kompakt Slangetrommel CR 3.110

Kompakt og plassbesparende slangeboks for vanning på balkonger, takterrasser og små hager. Praktisk og rask ut- og inntrekk av slange.

Egenskaper og fordeler
Inkluderer 10 m + 2 m ftalatfri 1/2 " slange
Spylemunnstykke
2 stk slangekoblinger med Aqua Stop for sprutfri frakobling
Flatt veggfeste
Adapter for vannkraner utendørs og innendørs
Ferdig montert
Spesifikasjoner

Teknisk data

Slangelengde (m) 10
Farge svart
Vekt (kg) 2,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,6
Mål (L x B x H) (mm) 145 x 285 x 330

Scope of supply

  • Slangekobling med Aqua Stop: 2 Stk
  • Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
  • Spylemunnstykke: 1 Stk
Videoer

Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
Tilbehør
Finn reservedeler

