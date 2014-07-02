Dzięki właściwościom antystatycznym, kolanko z tworzywa sztucznego DN 32 zmniejsza ładunek elektrostatyczny podczas odkurzania a zintegrowany regulator przepływu powietrza zmniejsza siły ślizgowe podczas czyszczenia wykładzin podłogowych o wysokim włosiu lub bardzo gęstych tekstylnych pokryć podłogowych. Kolanko zawiera złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho produkowanymi do 2016 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.