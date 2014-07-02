Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T/NT, DN 32, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów
Antystatyczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 32 z regulatorem przepływu powietrza do odkurzaczy do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.
Dzięki właściwościom antystatycznym, kolanko z tworzywa sztucznego DN 32 zmniejsza ładunek elektrostatyczny podczas odkurzania a zintegrowany regulator przepływu powietrza zmniejsza siły ślizgowe podczas czyszczenia wykładzin podłogowych o wysokim włosiu lub bardzo gęstych tekstylnych pokryć podłogowych. Kolanko zawiera złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho produkowanymi do 2016 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa ( )
|ID 32
|Materiał
|Tworzywo sztuczne
|Wersja
|Antystatyczna
|Podłączenie po stronie akcesoriów
|Stożek
|Podłączenie do węża ssącego¹⁾
|Clip 1.0
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 75 x 50