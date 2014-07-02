Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T/NT, DN 32, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów

Antystatyczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 32 z regulatorem przepływu powietrza do odkurzaczy do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.

Dzięki właściwościom antystatycznym, kolanko z tworzywa sztucznego DN 32 zmniejsza ładunek elektrostatyczny podczas odkurzania a zintegrowany regulator przepływu powietrza zmniejsza siły ślizgowe podczas czyszczenia wykładzin podłogowych o wysokim włosiu lub bardzo gęstych tekstylnych pokryć podłogowych. Kolanko zawiera złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho produkowanymi do 2016 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa ( ) ID 32
Materiał Tworzywo sztuczne
Wersja Antystatyczna
Podłączenie po stronie akcesoriów Stożek
Podłączenie do węża ssącego¹⁾ Clip 1.0
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 75 x 50