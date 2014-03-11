Jak czyścić urządzeniami Kärcher?

Wskazówki dotyczące czyszczenia dookoła domu

Wokół domu jest wiele do zrobienia. Wiosną należy usunąć ślady zimy na patio, podjeździe i ścieżkach. Latem należy podlewać rośliny, regularnie kosić trawnik oraz przycinać żywopłoty, drzewa i krzewy. Jesienią ogród należy przygotować do zimy, usunąć liście i schować meble ogrodowe. Pojazdy również wymagają regularnej dbałości - niezależnie od tego, czy jest to rower, motocykl, samochód czy przyczepa kempingowa.

Dzięki tym praktycznym wskazówkom Twoja praca będzie łatwiejsza.