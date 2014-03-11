Jak czyścić urządzeniami Kärcher?
Tutaj znajdziesz najczęstsze zastosowania naszych urządzeń, akcesoriów i środków czyszczących, posortowane tematycznie. Jeśli interesujące Cię zastosowanie nie jest wyszczególnione skontaktuj się z nami.
Czyszczenie we wnętrzach
Wskazówki dotyczące radzenia sobie z brudem we własnych czterech ścianach
Sprzątanie kuchni, sprzątanie łazienki, sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych - nie tylko podczas wiosennych porządków w domu jest wiele do zrobienia. Dzieje się tak dlatego, że z czasem we własnych czterech ścianach powstaje wiele zabrudzeń: plamy na podłodze, tapicerce i dywanach. Pyłki, kurz i odciski palców na oknach. Resztki jedzenia i tłuszczu w kuchni. Kamień i resztki mydła w łazience. Jednak dzięki kilku sztuczkom, odpowiednim urządzeniom czyszczącym, środkom czyszczącym i domowym środkom zaradczym możesz szybko usunąć brud, a Twój dom znów będzie higienicznie czysty.
Czyszczenie na zewnątrz
Wskazówki dotyczące czyszczenia dookoła domu
Wokół domu jest wiele do zrobienia. Wiosną należy usunąć ślady zimy na patio, podjeździe i ścieżkach. Latem należy podlewać rośliny, regularnie kosić trawnik oraz przycinać żywopłoty, drzewa i krzewy. Jesienią ogród należy przygotować do zimy, usunąć liście i schować meble ogrodowe. Pojazdy również wymagają regularnej dbałości - niezależnie od tego, czy jest to rower, motocykl, samochód czy przyczepa kempingowa.
Dzięki tym praktycznym wskazówkom Twoja praca będzie łatwiejsza.
Czyszczenie pojazdów
Pielęgnacja ogrodu
Porady i inspiracje
Szybkie sprzątanie domu i mieszkania
Jak efektywnie sprzątać dom i mieszkanie? Przygotuj plan działania, zaangażuj domowników i sięgnij po urządzenia, które ułatwiają prace! Dowiedz się więcej!
Nawadnianie ogrodu warzywnego za pomocą Kärcher Rain System™
Zainwestuj w zautomatyzowany system nawadniania warzyw i ciesz się obfitymi plonami. Kärcher Rain System™ to kompletne rozwiązanie do Twojego ogrodu!
Działanie i zastosowanie pompy ciśnieniowej ogrodowej do beczek na deszczówkę
Czym charakteryzuje się pompa ciśnieniowa do beczki? Jakie zastosowanie ma pompa ogrodowa? Wyjaśniamy i podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze urządzenia.
Co warto mieć w samochodzie?
Jakie wyposażenie warto mieć w aucie oprócz niezbędnych i obowiązkowych akcesoriów? Sprawdź, co warto mieć w samochodzie w różnych sytuacjach!
Jak usunąć plamy z krwi?
Szukasz sposobu na skuteczne usuwanie plam z krwi? Zimna woda i środki chemiczne nie działają? Sięgnij po odkurzacz piorący do czyszczenia dywanów i tapicerki!
Jak dbać o samochód zimą?
Praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji samochodu w zimie. Dowiedz się, jak bezpiecznie odśnieżać pojazd, wybrać odpowiednią skrobaczkę do szyb i jak dbać o wnętrze.
Zastosowanie Patio Cleaner do czyszczenia tarasów
Czyszczenie tarasu lub innych powierzchni zewnętrznych zajmuje Ci zbyt dużo czasu? Dowiedz się, jak urządzenie Patio Cleaner marki Kärcher może Ci w tym pomóc.
Jak roboty do sprzątania pomagają utrzymać porządek?
Robot sprzątający to inwestycja w Twoją wygodę oraz perfekcyjnie czyste podłogi. Wybierz zaawansowany model odkurzający i mopujący. Poznaj robot sprzątający Kärcher.
Najlepsze odkurzacze pionowe – porównanie
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy to urządzenie, które ułatwia czyszczenie różnych powierzchni, od twardych podłóg po miękkie dywany. Sprawdź!
Odkurzacz samojezdny z mopem czy bez?
Zamierzasz kupić odkurzacz samojezdny? Poznaj zalety robotów sprzątających z funkcją mopowania. Wybierz najlepszy odkurzacz samojezdny od marki Kärcher!
Jaki spryskiwacz ogrodowy wybrać?
Spryskiwacz ogrodowy to kluczowy element systemu nawadniania. Wybierz klasyczny spryskiwacz, pistolet lub lancę, by skutecznie podlewać ogród!
Jak wybrać odpowiedni pistolet do podlewania ogrodu?
Wybierz ręczny spryskiwacz ogrodowy! Postaw na długą lancę do podlewania, nowoczesny pistolet do podlewania lub klasyczny spryskiwacz do węża.
Jak zaprojektować efektywne nawadnianie ogrodu?
Automatyczny system nawadniania ogrodu pozwala na efektywne i równomierne podlewanie roślin, zgodnie z ich potrzebami i rodzajem gleby. Sprawdź!
Jaką pompę do beczek wybrać?
Kiedy przydaje się akumulatorowa pompa do wody deszczowej? Przedstawiamy przykłady zastosowania pompy, jej budowę oraz prezentujemy zalety takiego rozwiązania.
Co powinno znaleźć się w garażu?
Jaki odkurzacz do garażu najlepiej wybrać? W tym artykule przedstawiamy urządzenia Kärcher, które najlepiej sprawdzą się jako wyposażenie garażu.
Co robić w ogrodzie jesienią?
Przycinanie i opryskiwanie roślin oraz usuwanie suchych liści to podstawa jesiennych porządków w ogrodzie. Sprawdź, jakie zabiegi wykonywać jesienią wokół domu!
Myjka ciśnieniowa się nie włącza? Sprawdź, co może być przyczyną
Jeśli myjka ciśnieniowa nie włącza się lub przerywa pracę, nie zawsze oznacza to poważną awarię – przyczyną mogą być proste do usunięcia usterki. Sprawdź!
Ranking myjek ciśnieniowych do 1000 zł. Znajdź model idealny do Twojego domu!
Myjka ciśnieniowa nie musi kosztować fortuny, aby skutecznie radzić sobie z brudem wokół domu. Zobacz ranking myjek ciśnieniowych do 1000 zł od Kärcher!
Akumulatorowe myjki ciśnieniowe. Ranking TOP 5
Oto nasze najlepsze akumulatorowe myjki ciśnieniowe – ranking, który ułatwi Ci podjęcie decyzji. Sprawdź, czym różnią się od tradycyjnych myjek spalinowych!
Skąd się biorą rybiki w domu i jak z nimi walczyć?
Sprawdź, skąd się biorą rybiki w domu i jak skutecznie się ich pozbyć – domowymi sposobami lub za pomocą sprzętów Kärcher.
Jak pozbyć się pluskiew z domu? Skuteczne metody walki z pluskwami
Pluskwy należą do najbardziej uciążliwych domowych szkodników. Jeśli podejrzewasz ich obecność, liczy się szybka reakcja. Sprawdź, jak pozbyć się pluskiew z domu!
Jaki mop parowy do paneli? TOP 5 od Kärcher
Mop parowy to nowoczesna alternatywa dla klasycznego mycia podłóg – skuteczna, szybka i higieniczna. Dzięki wysokiej temperaturze usuwa brud i bakterie bez użycia detergentów, a przy tym nie moczy nadmiernie powierzchni. Sprawdź, jak mop parowy do paneli wybrać!
Jaką moc powinien mieć odkurzacz domowy?
Wybór odkurzacza o odpowiedniej mocy często bywa sporym wyzwaniem. W specyfikacji urządzeń znajdują się parametry, które niekoniecznie są jasne dla zwykłego użytkownika. Wyjaśniamy, jaka moc odkurzacza domowego sprosta codziennym wyzwaniom!
Jaki prezent dla mamy na święta? Propozycje sprzętów domowych Kärcher
Zbliżają się święta, a Ty wciąż zachodzisz w głowę, jaki prezent dla mamy kupić? Sprawdź, jakie sprzęty z asortymentu Kärcher idealnie nadają się na grudniowy upominek pod choinkę!
Jaki prezent dla majsterkowicza? TOP 5 od Kärcher
Jaki prezent dla majsterkowicza kupić? Oto TOP 5 sprzętów Kärcher, które sprawdzą się na prezent dla taty, męża czy dziadka. Zainspiruj się!
Czy filtr HEPA można myć wodą? Praktyczny poradnik pielęgnacji filtrów HEPA
Czy filtr HEPA można myć wodą? Zobacz, jak czyścić filtr HEPA, a także jak o niego dbać, by odkurzacz działał sprawnie, a powietrze w domu było czyste!
Jak pozbyć się kurzu? Sposoby na nadmierny kurz w domu
Sprawdź, skąd bierze się kurz w domu i dlaczego wraca tak szybko, mimo regularnego odkurzania i ścierania powierzchni. Podpowiadamy, jak pozbyć się kurzu z domu. Oto nasze sprawdzone sposoby!
Jak i czym czyścić czarną armaturę w łazience, żeby nie zniszczyć powłoki i pozbyć się kamienia?
Czarna armatura przyciąga wzrok i nadaje łazience nowoczesny charakter. Niestety szybko widać na niej zacieki i kamień. Jak i czym czyścić czarną armaturę, aby jej nie zniszczyć? Zobacz, jak usunąć kamień z czarnej baterii!
Parownica nie wytwarza pary – jak odkamienić parownicę Kärcher?
Parownica nie wytwarza pary? Najczęściej przyczyną jest osadzający się kamień, który można dość łatwo usunąć. Sprawdź, dlaczego z parownicy nie leci para i przeczytaj, jak odkamienić parownicę!
Jak czyścić mosiądz, żeby odzyskał blask? Domowe sposoby i środki chemiczne
Zobacz, jak czyścić mosiądz za pomocą parownicy Kärcher! Podpowiadamy, jak krok po kroku usunąć nalot domowymi sposobami i łagodnymi preparatami, żeby skutecznie odświeżyć mosiądz bez ryzyka zarysowań.
Kiedy przycinać winogrona? Przycinanie winogron wiosną, latem czy zimą?
Winorośl wymaga odpowiedniego przycinania, aby zdrowo rosła i wiła swoje pnącza. Kiedy przycinać winogrona i jak wygląda cięcie starej winorośli? Sprawdź!
Kiedy i jak przycinać hortensję ogrodową?
Zobacz, kiedy i jak przycinać hortensje ogrodowe, a także jak unikać typowych błędów i zadbać o narzędzia. W pielęgnacji ogrodu pomocny jest profesjonalny sprzęt Kärcher!
Jak działa robot koszący i ile zużywa prądu?
Sprawdź, jak działa robot koszący, ile kosztuje jego utrzymanie oraz jaki model najlepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie.
Czy robot sprzątający odkurzy dywan?
Czy robot sprzątający odkurzy dywan? Tak, ale skuteczność jego działania zależy m.in. od wysokości runa, siły ssania i rodzaju szczotek. Sprawdź, jak to ocenić!
Dlaczego odkurzacz nie ciągnie? TOP 8 przyczyn
Odkurzacz przestał zbierać brud tak skutecznie, jak wcześniej? Słabsze ssanie to jeden z najczęstszych problemów użytkowników odkurzaczy – zarówno tradycyjnych, workowych, jak i nowoczesnych modeli bezprzewodowych. Sprawdź, dlaczego odkurzacz nie ciągnie!
Czy do mopa parowego można wlać płyn do podłóg?
Mop parowy to jedno z najwygodniejszych urządzeń do utrzymania czystości w domu – skutecznie usuwa zabrudzenia, dezynfekuje powierzchnie i nie wymaga stosowania detergentów. Ale czy do mopa parowego można wlać płyn do podłóg, żeby sprzątanie było jeszcze dokładniejsze? Podpowiadamy!
Jak wyczyścić wózek dziecięcy po spacerze w trudnych warunkach?
Jak wyczyścić wózek dziecięcy szybko, skutecznie i bez ryzyka uszkodzenia materiałów? Mamy dla Ciebie praktyczny poradnik krok po kroku. Sprawdź!
Czym czyścić zielony nalot z drewna? Bezpieczne czyszczenie płotu i mebli ogrodowych
Czym wyczyścić zielony nalot z drewna skutecznie i bez uszkodzenia powierzchni? Podpowiadamy, jak do tego zadania wykorzystać sprzęt Kärcher, aby ułatwić sobie pracę. Oto sprawdzone metody czyszczenia.
Jaki odkurzacz na mokro i sucho? Ranking produktów Kärcher
Zalana pralka, błoto z ogrodu, pył po wierceniu – z tym poradzi sobie tylko odkurzacz na mokro i sucho. Sprawdź ranking!
Jak efektywnie sprzątać i utrzymać porządek w domu, gdy masz mało czasu?
Poznaj 4 urządzenia do sprzątania w domu od marki Kärcher, które sprawią, że utrzymanie czystości będzie o wiele łatwiejsze i mniej czasochłonne!
Jak przygotować oczko wodne do zimy?
Sprawdź, jak zabezpieczyć oczko wodne na zimę, wykorzystując do tego pompę ciśnieniową do wody brudnej.
Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki
Sprawdź, jak zbierać i wykorzystywać deszczówkę przy pomocy beczek, zbiorników i pomp ogrodowych.
Jak prasować spodnie w kant – krok po kroku
Dowiedz się, jak skutecznie wyprasować spodnie. Odkryj techniki prasowania w kant żelazkiem parowym.
Robot sprzątający sierść psa i kota – jaki wybrać?
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Jak sprzątać po remoncie?
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Czym i jak prasować koszule – praktyczny przewodnik
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Zraszacz ogrodowy – jaki zraszacz do ogrodu wybrać
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Jak naostrzyć piłę łańcuchową?
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Jaki olej do piły łańcuchowej?
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Obcinanie gałęzi drzew – co warto wiedzieć?
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Pielęgnacja trawnika – co warto wiedzieć?
Dowiedz się, jak pielęgnować trawnik, jak o niego dbać i jakie narzędzia do pielęgnacji trawnika wybrać.
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Bielenie drzew – po co się je wykonuje?
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Narzędzia ogrodnika – jakie elektronarzędzia dla profesjonalisty?
Odkryj profesjonalne, akumulatorowe narzędzia ogrodnicze Kärcher. Pracuj szybko, łatwo i precyzyjnie.
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Różnice między terenami zielonymi a terenami zieleni – poznaj definicje i ich wpływ na środowisko.
Czym kierować się przy wyborze sekatora elektrycznego?
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Kiedy pryskać drzewa owocowe? Kalendarz oprysków
Sprawdź, kiedy najlepiej zacząć opryski drzew owocowych oraz jakich opryskiwaczy i preparatów użyć.
Jak pielęgnować trawnik po zimie? Najlepsze sposoby na ubytki w trawie po zimie
Sprawdź, jak zadbać o trawnik po zimie, by cieszyć się idealną, zieloną murawą bez ubytków i pleśni.
Jaki opryskiwacz ogrodowy wybrać?
Jaki opryskiwacz wybrać do ogrodu? Ręczny, ciśnieniowy czy akumulatorowy? Sprawdź, jaki jest najlepszy!
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Szukasz odkurzacza do małego mieszkania w bloku? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz kompaktowy model.
Sadzenie, uprawa i przycinanie róż. Jak pielęgnować róże w ogrodzie?
Jak sadzić róże? Kiedy je przycinać? Jak podlewać i nawozić? Dowiedz się, jak pielęgnować róże.
Myjka parowa – czy warto?
Zastanawiasz się, jaką parownicę wybrać i czy warto kupić to urządzenie? Przeczytaj nasz poradnik!
Jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać? Porady, który kupić
Zastanawiasz się, jaki odkurzacz bezprzewodowy kupić? Który model wybrać? Przeczytaj nasz poradnik.
Jak ładować odkurzacz bezprzewodowy? Praktyczne wskazówki
Wszystko, co musisz wiedzieć o ładowaniu odkurzacza bezprzewodowego. Przeczytaj nasz poradnik!
Skrobaczka do szyb: jaką wybrać, gdzie kupić?
Okrągła skrobaczka do szyb to nowość. Sprawdź, czy jest skuteczna i jaką wybrać: ręczną czy elektryczną.
Jaką akumulatorową minipilarkę łańcuchową wybrać?
Szukasz minipiły łańcuchowej? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak wybrać odpowiedni model.
Jakie teleskopowe nożyce do cięcia żywopłotu wybrać?
Chcesz bez drabiny przyciąć żywopłot? Wybierz nożyce teleskopowe! Przed zakupem przeczytaj poradnik.
Czyszczenie lastryko: podłóg, blatów, schodów
Masz podłogę, blat, schody czy taras z lastryko? Zajrzyj do naszego poradnika o czyszczeniu lastryko!
Jak urządzić i sprzątać ganek w domu? Wiatrołap, w którym panuje porządek
Wiatrołap powinien być funkcjonalny i łatwy do utrzymania w czystości. Sprawdź, jak go urządzić i sprzątać.
Jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać?
Odkurzacze pionowe to nowoczesne i funkcjonalne urządzenia do sprzątania. Jak działają? Czym się kierować przy ich wyborze?
Ściereczka do okien, ściągaczka do szyb czy myjka?
Jak szybko i skutecznie umyć okna? Poznaj rozwiązania usprawniające pracę i wybierz najlepsze dla siebie!
Czym czyścić linoleum? Domowe sposoby i skuteczne preparaty
Czyszczenie linoleum nie musi być trudne. Poznaj domowe sposoby mycia wykładziny i rozwiązania Karcher.
Jak umyć wysokie okna, czego potrzebujemy?
Jak umyć wysokie okna? Jaki sprzęt do mycia okien na wysokości wybrać? Poznaj rozwiązania Kärcher.
Jak i czym prasować firanki? Łatwe prasowanie firan i zasłon
Jak szybko prasować firanki i zasłonki? Lepiej wybrać tradycyjne żelazko czy parownicę do firan? Sprawdź!
Czym myć lodówkę? Skuteczne sposoby na czystą lodówkę i pozbycie się nieprzyjemnych zapachów
Jak skutecznie umyć lodówkę, pozbyć się zaschniętych plam oraz nieprzyjemnych zapachów? Przeczytaj nasz poradnik
Jak utrzymać porządek w domu? Nawyki i triki, aby mieć czysto w domu
Wieczny bałagan w domu to Twój problem? Przedstawiamy skuteczne sposoby na utrzymanie porządku. Sprawdź, jak efektywnie sprzątać w domu.
Czyszczenie wykładziny dywanowej – skuteczne pranie wykładziny w domu
Szukasz skutecznego sposobu na czyszczenie wykładziny dywanowej? Jak dbać o wykładzinę dywanową domowymi sposobami lub odkurzaczem piorącym
Wypożyczenie odkurzacza piorącego, wynajem czy zakup? Co się bardziej opłaca?
Ile kosztuje wynajem odkurzacza piorącego i czy się opłaca? Ile kosztuje odkurzacz piorący do domu, samochodu, tapicerek, dywanów? Porównanie
Czym czyścić meble kuchenne: matowe, na wysoki połysk, z płyty laminowanej, w okleinie?
Jak myć meble kuchenne matowe, a jak na wysoki połysk? Jak usunąć z ich powierzchni tłuszcz? Sprawdź nasze sposoby na czyste szafki kuchenne bez wysiłku!
Sposoby na mole w kuchni: Jak pozbyć się moli spożywczych i jak im zapobiegać?
Mól spożywczy – jak się go pozbyć z kuchni? Poznaj sposoby na mole spożywcze: dorosłe osobniki i larwy. Gotowi na walkę z molami? Oto jak pozbyć się tych owadów.
Pianownica: Czym się kierować przy wyborze, jaką wybrać?
Do czego służy pianownica? Jaką pianownicę do Kärchera wybrać? Jakie są rodzaje pianownic? Dowiedz się więcej z naszego poradnika Kärcher!
Jak wyczyścić basen i przygotować go do zimowania?
Jak wyczyścić basen ogrodowy? Jak odkurzyć dno basenu, usunąć osady, kamień, muł? Przygotuj basen do zimowania. Poznaj sposoby na czyszczenie basenu po sezonie.
Jak wyczyścić płytę indukcyjną? Sposoby na plamy i przypalenia na indukcji
Zastanawiasz się, jak i czym myć płytę indukcyjną? Sprawdź sposoby na czyszczenie płyty z tłuszczu, usunięcie przypaleń z powierzchni i przywrócenie jej blasku.
Jak umyć szyby w aucie od zewnątrz i od środka?
Jak umyć szyby samochodowe? Jak odtłuścić przednią szybę od środka? Poznaj skuteczne metody na krystalicznie czyste szyby w samochodzie i sprawne mycie szyb.
Jak i czym skutecznie wyczyścić rolety, a jak żaluzje?
Jak wyczyścić rolety: dzień-noc, rzymskie, zwijane, materiałowe czy plisowane? Jak umyć żaluzje? Sprawdź!
Czym czyścić zlew: granitowy, stalowy, czarny, z kompozytu?
Zlew granitowy, stalowy, czarny, z kompozytu – jak czyścić różne rodzaje zlewozmywaków kuchennych? Poznaj domowe sposoby i sprawdź, jak myć i pielęgnować zlew.
Jak umyć bardzo brudne okna i ramy okienne?
Bardzo brudne okna: po remoncie, z pożółkłymi ramami, upstrzone kropkami po muchach. Jak umyć okna i szyby, te naprawdę brudne, aby były lśniące i bez smug?
Czyszczenie schodów – jak zadbać o schody w domu?
Czym najlepiej wyczyścić schody drewniane, z kamienia czy betonowe? O czym pamiętać i jak je konserwować, by przez lata nam służyły?
Czym myć wannę: akrylową, żeliwną, stalową? Jak usunąć kamień z wanny?
Czyszczenie wanny akrylowej, żeliwnej, stalowej. Czym myć, jak usunąć osady z wanny i w łazience? Sprawdź! Domycie wanny wcale nie musi być skomplikowane!
Czym czyścić blat: drewniany, laminowany, kamienny, kwarcowy, kompozytowy?
Chcesz kuchni lśniącej czystością? Radzimy, czym czyścić kuchenny blat: kamienny, drewniany, laminowany, z konglomeratu. Usuń plamy z blatu kuchennego bez rys!
Czyszczenie materaca na mokro. Jak pozbyć się plam na materacu?
Jak wyczyścić materac z trudnych plam albo go odświeżyć i zapewnić czystość? Czy można wyprać materac? Jak usunąć plamy z moczu? Zadbaj o swój materac!
Jak i czym wypompować wodę z zalanej piwnicy? Pompy, rozwiązania
Woda w piwnicy to poważny problem. Wilgoć ma negatywne konsekwencje dla budynku i powoduje straty finansowe. Sprawdź, jaką pompę do wypompowania wody z piwnicy wybrać.
Przycinanie traw ozdobnych – jak i kiedy ciąć trawy?
Przycinanie traw ozdobnych to kluczowy zabieg pielęgnacyjny. Sprawdź, jak przeprowadzić cięcie traw ozdobnych, kiedy i czym ciąć te rośliny, aby zdobiły ogród.
Jak sadzić tuje smaragd i brabant – kiedy i jak gęsto?
Tuje smaragd i brabant to najpopularniejsze gatunki żywotników. Dowiedz się, kiedy i w jakiej odległości sadzić tuje, aby zapewnić im najlepsze warunki do wzrostu.
Przydomowa uprawa truskawek – sadzenie, nawadnianie
Chcesz uprawiać truskawki w ogrodzie? To nic trudnego! Podpowiadamy, jak sadzić i podlewać truskawki, aby zapewnić roślinom najlepsze warunki do wzrostu i cieszyć się obfitym owocowaniem.
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Projektowanie ogrodu samodzielnie – czy to dobry pomysł? Tak, o ile poznasz kilka zasad. Przejdź do poradnika projektowania zieleni i stwórz ogród marzeń.
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Chcesz mieć własny ogród owocowy? Sprawdź, jak zaprojektować sad owocowy i jak posadzić w nim drzewka, a także jakie odmiany krzewów owocowych sadzić.
Mycie okien zimą: jak zrobić to szybko i skutecznie?
Mycie okien zimą – trudno go uniknąć zwłaszcza przed świętami! Przy jakiej pogodzie najlepiej myć okna w zimie? Czym zrobić to szybko i bezpiecznie dla szkła?
Grudzień i styczeń w ogrodzie. Zimowe prace ogrodowe
Zima w ogrodzie nie jest czasem pozbawionym obowiązków! Zobacz, jakie prace wpisać w zimowy kalendarz ogrodnika i jak zadbać o ogród zimą. Poradnik
Odkurzacze parowe do domu: jak działają, czy warto?
Odkurzacz parowy to znacznie więcej niż tylko sprzęt do usuwania suchych zabrudzeń. Sprawdź, jak działa odkurzacz parowy i czy to urządzenie dla Ciebie.
Nowoczesne odkurzacze i mopy - dlaczego warto?
Nowoczesne odkurzacze: parowe, cyklonowe, bezworkowe, piorące, a także mopy elektryczne, bateryjne – sprawdź, jak najnowsze rozwiązania ułatwiają życie!
Jak usunąć plamy z błota? Skuteczne metody walki z błotem
Jak usuwać plamy z błota z podłóg, dywanów i obuwia? Jak zapobiegać plamom z błota w domu? Skuteczne metody walki z błotem.
Jak czyścić i prać dywan do pokoju dziecięcego?
Dywan w pokoju dziecka to miejsce zabaw, ale też siedlisko drobnoustrojów. Jak dbać o dywan, żeby zabawy na podłodze były bezpieczne i higieniczne?
Parownica do ubrań i firan – jaką kupić? Poradnik
Dobra parownica do ubrań i firan – jaka powinna być? Na jakie cechy i parametry sprzętu do prasowania parowego zwrócić uwagę? Kup wydają parownicę do prasowania.
Prasowanie, jak mieć go mniej? Szybkie i łatwe prasowanie
Prasowanie – czy można zmniejszyć niekończącą się kupę ubrań do prasowania? Dowiedz się, jak prasować szybciej, lżej i mniej oraz co daje prasowanie.
Nieprzyjemny zapach z szafy – jak się go pozbyć?
Nieprzyjemny zapach z szafy sprawia, że musisz prać czyste ubrania? Sprawdź, dlaczego ubrania brzydko pachną i co możesz z tym zrobić! Poradnik
Jak odświeżyć zimowe ubrania?
Przygotuj zimowe ubrania na sezon! Sprawdź, jak odświeżyć grube swetry i płaszcze bez prania. Parownica do ubrań, wietrzenie na zewnątrz i inne metody.
Środki czyszczące: Jak i dlaczego myją? Zasada działania
Jak działa płyn do mycia naczyń? Dlaczego mydło myje? Poznaj zasadę działania i rodzaje środków czyszczących. Wybieraj świadomie!
Filtry i worki do odkurzacza wielofunkcyjnego - jakie wybrać?
Odkurzacz uniwersalny do odkurzania na sucho i mokro, do domu, garażu, warsztatu – jakich filtrów i worków potrzebuje, żeby działać w każdych warunkach?
Jak umyć wc? Czyszczenie muszli, deski, szczotki toaletowej
Czyszczenie sedesu, deski klozetowej, szczotki toaletowej. Sprawdź, jak utrzymać toaletę w lśniącą i wolną od drobnoustrojów. Domowe sposoby na czystą toaletę.
Jak i czym odkamienić baterie łazienkowe i umywalkę? Czyszczenie z kamienia
Usuwanie kamienia z umywalki i baterii w łazience – jak zrobić to skutecznie? Poznaj sprawdzone metody i rekomendowane sprzęty do odkamieniania.
Myjka parowa do sprzątania domu: jaką wybrać? Zastosowania
Myjki parowe to szeroka gama sprzętów. Jaki model parownicy będzie odpowiedni dla Ciebie? Sprawdź zastosowania i zalecane przez ekspertów modele!
Jak odkurzać książki? Sprzątanie domowej biblioteczki
Sprzątanie domowej biblioteczki – jak się za to zabrać? Jeśli chcesz zadbać o swój księgozbiór i ograniczyć kurzenie półek z książkami, przejdź do poradnika.
Jak i czym szybko posprzątać dom? Ekspresowe porządki
Jak szybko posprzątać cały dom? Poznaj myjki, parownice, nowoczesne elektryczne szczotki do podłogi i inne rozwiązania dla szybkiego sprzątania.
Mop parowy, mop elektryczny: czym się różnią? Rodzaje mopów
Mop parowy czy mop elektryczny? Czym się różnią i który wybrać? Poznaj rodzaje nowoczesnych mopów do podłóg. Zapomnij o wiaderku i ręcznym mopie.
Myjka niskociśnieniowa: Gdzie się sprawdzi, jaką wybrać?
Myjka niskociśnieniowa – do roweru i nie tylko! Delikatne i skuteczne mycie także w terenie. Sprawdź możliwości myjek niskociśnieniowych terenowych Kärcher!
Jak wyczyścić ogród zimowy? Mycie dużych przeszkleń tarasowych
Ogród zimowy - cudownie spędzać w nim czas! Mniej cudownie jest go myć. Jak ułatwić sobie pracę i utrzymać szkło tarasowe w czystości? Najlepsze metody
Myjka wysokociśnieniowa Kärcher na Bluetooth, jak działa?
Myjka Kärcher z aplikacją to jeszcze wyższa skuteczność czyszczenia! Poznaj funkcje aplikacji Home & Garden i sprawdź, z jakimi urządzeniami współpracuje.
Kosa spalinowa czy elektryczna podkaszarka akumulatorowa?
Kosa spalinowa czy podkaszarka elektryczna? A może jedno i drugie? Sprawdź, co wybrać i czym się kierować przy zakupie sprzętu do koszenia.
Jak uporządkować zaniedbaną działkę i zarośnięty ogród?
Zaniedbana działka wymaga sporo pracy. Od czego zacząć? Jak zmienić zarośnięty ogród w ozdobę posesji? Oto instrukcja krok po krok
Jak oszczędzać wodę? Sposoby na gospodarowanie wodą
Jak oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym? Zbiór porad na oszczędne gospodarowanie wodą na co dzień w kuchni, łazience, ogrodzie.
Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?
System nawadniania ogrodu to oszczędność wody oraz czasu, ale i wydatek. Jaki konkretnie? Ile kosztuje nawadnianie automatyczne? Sprawdź!
Czyszczenie szklarni i folii – więcej światła, mniej szkodników
Szklarnia, tunel foliowy - ich higiena sprzyja zdrowiu roślin. Sprawdź, czym umyć szklarnię i jak wyczyścić tunel szybko i bez wysiłku!
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Czym myć panele podłogowe? Szybkie mycie paneli bez smug
Mycie paneli podłogowych nie zawsze daje pożądany efekt, mimo włożonego wysiłku. Często widoczne są smugi. W tym poradniku poznasz urządzenia, które wesprą Cię w utrzymywaniu higieny i nienagannego wyglądu podłogi z paneli bez ich uszkadzania.
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Materace to doskonałe środowisko dla rozwoju roztoczy kurzu domowego. Co zrobić, aby pozbyć się drobnoustrojów pogarszających jakość snu oraz zmniejszyć ryzyko powstania alergii?
Jak i czym wyczyścić przypalony garnek?
Nawet najlepszej pani domu zdarza się przypalić garnek. Wystarczy chwila nieuwagi i dno naczynia pokrywa się trudną do wyczyszczenia przypalenizną. Poznaj domowe sposoby na uratowanie przypalonych garnków.
Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym?
Podlewanie to jedna z podstawowych i najważniejszych czynności wykonywanych w ogrodzie. Odpowiednia ilość wody to gwarancja soczystych i wyśmienitych w smaku pomidorów. Dowiedz się, jak często i kiedy podlewać pomidory oraz w jaki sposób to robić
Jak, kiedy i czym podlewać ogórki: gruntowe, szklarniowe i pod folią?
Ogórki z własnej uprawy zaskakują delikatnym i orzeźwiającym smakiem. Zimą można je jeść w postaci przetworów domowej roboty. Dodatkowo mają liczne właściwości zdrowotne. Dowiedz się, czy uprawa ogórków jest trudna i jak należy o nie dbać.
Aktywna piana: jak działa? Jak poprawnie używać i myć aktywną pianą?
Jak bez wydawania fortuny i spędzania długich godzin na doczyszczaniu karoserii oraz felg cieszyć się zadbanym pojazdem? Jest na to skuteczny sposób: aktywna piana w połączeniu z myjką wysokociśnieniową.
Mycie okien: jak i czym myć okna szybko i bez smug?
Przechodząc nieopodal pokaźnych domów, zadajemy sobie często pytanie: pięknie, ale kto myje te wszystkie okna? Nie trzeba być właścicielem ogromnej posiadłości, żeby uznać tę czynność za frustrującą – zwłaszcza jeśli w perspektywie mamy te okropne smugi, które rujnują cały nasz wysiłek.
Kamień w toalecie: jak usunąć kamień z WC?
Czyszczenie toalety nie jest najprzyjemniejszym zajęciem, ale to jedyny sposób na utrzymanie muszli klozetowej w doskonałej czystości. Może się jednak zdarzyć, że pomimo naszych wysiłków w sedesie zgromadzą się brzydki osad, uporczywy kamień, a nawet żółte zacieki, które są bardzo odporne na czyszczenie.
Jak czyścić palniki i ruszt kuchenki gazowej?
zyszczenie palników i rusztu kuchenki gazowej to kłopotliwe zadanie. Osadzające się na żeliwie resztki jedzenia podgrzewane do wysokiej temperatury są jednym z najbardziej uporczywych zabrudzeń w kuchni. Jak wyczyścić ruszt i palniki kuchenne? Pamiętaj o systematyczności, wykorzystaj domowe sposoby i poznaj moc gorącej pary.
Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?
Tuje to coraz popularniejsze rośliny ogrodowe. Stosowane są często jako żywopłot wzdłuż ogrodzenia. Dowiedz się, jak prawidłowo podlewać tuje, aby nie brązowiały i zdrowo rosły.
Jaką myjkę ciśnieniową do domu wybrać i dlaczego?
W poszukiwaniu dobrego i wygodnego sposobu na utrzymanie czystości w całym domu warto zainteresować się kupnem myjki ciśnieniowej. To wszechstronne urządzenie, które świetnie czyści powierzchnie i sprzęty w domu i ogrodzie, a także pojazdy. Jaką myjkę ciśnieniową kupić?
Czyszczenie wnętrza samochodu: jak sprzątać i odkurzać auto?
Każdy posiadacz samochodu chce cieszyć się jego czystym i zadbanym wnętrzem. Wpływa ono na nasze samopoczucie w czasie jazdy. Niestety, samodzielne wyczyszczenie wszystkich zakamarków nie jest proste. Czy oznacza to, że musimy udać się na myjnię i skorzystać z usług profesjonalistów? Niekoniecznie.
Jak i czym wyczyścić podjazd z kostki brukowej, betonu, klinkieru, granitu?
Wagi porządku wokół domu nie trzeba uświadamiać żadnemu właścicielowi posesji. Podjazd jest powierzchnią, która wita Twoich gości i przyciąga uwagę przechodniów. Jak wyczyścić podjazd wykonany m.in. z kostki brukowej?
Jak i czym zdezynfekować mieszkanie? Dezynfekcja przedmiotów i powierzchni od A do Z.
Utrzymywanie porządku i czystości w mieszkaniu kojarzy się z odkurzaniem czy myciem podłóg, czasami jednak sytuacja wymaga nieco więcej zaangażowania. W walce z wirusami, bakteriami i grzybami nie wystarczą standardowe rozwiązania – warto postawić na dezynfekcję.
Jaki domowy odkurzacz do garażu i warsztatu wybrać?
Domowe odkurzacze warsztatowe to urządzenia, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nie ma w tym nic dziwnego – są znacznie mocniejsze niż tradycyjne, dzięki czemu radzą sobie z porządkowaniem naprawdę dużych i silnie zanieczyszczonych powierzchni
Jaki odkurzacz automatyczny wybrać? Najlepszy robot sprzątający
Mało kto jest fanem robienia domowych porządków, robot odkurzający wydaje się zatem idealnym rozwiązaniem. Takie urządzenie jest w stanie samodzielnie odkurzać podłogę, a Ty w tym czasie możesz zająć się innymi sprawami albo po prostu trochę odpocząć.
Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?
Świetnym sposobem na szybkie orzeźwienie jest prysznic ogrodowy. To niepozorne urządzenie, które pozwoli przebywać w ogrodzie nawet w bardzo upalne dni, a jednocześnie ułatwi nawadnianie roślin. Jaki wybrać prysznic na działkę? Jaki powinien być idealny prysznic ogrodowy?
Pranie tapicerki samochodowej: samodzielnie czy w serwisie? Ceny.
Regularne pranie tapicerki samochodowej to podstawa pielęgnacji auta i zachowania niezbędnej higieny we wnętrzu. Jak pozbyć się zabrudzeń? Jakie środki stosować? Lepiej zrobić to samodzielnie czy w serwisie? Zachęcamy do lektury naszego poradnika!
Jaki najlepszy odkurzacz piorący do domu? Ranking Kärcher.
Odkurzacz piorący to urządzenie, bez którego trudno wyobrazić sobie domowe porządki. Odpowiadamy, jaki odkurzacz piorący kupić i przedstawiamy ranking firmy Kärcher.
Najlepsza myjka do okien, jaką wybrać? Ranking Kärcher.
Zapomnij o kłopotliwym myciu okien, które wymaga czasu i sporo wysiłku. Czas na technologię! Akumulatorowa myjka do okien to najlepszy sposób na błyszczące szyby bez smug i zacieków. Tylko jaką wybrać? Przedstawiamy ranking myjek Kärcher.
Jak i czym wyczyścić piekarnik? Mycie piekarnika krok po kroku.
Czyszczenie piekarnika nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Poznaj najlepsze domowe sposoby na przypalony piekarnik i przekonaj się, dlaczego warto zainwestować w domową parownicę Kärcher.
Pranie dywanu: jak i czym wyczyścić dywan?
Czyszczenie i pranie dywanu jest wymagającym zadaniem, ponieważ pod uwagę musisz wziąć nie tylko rodzaj materiału, ale także rodzaj zabrudzenia. Jak to zrobić? Niezbędny okazuje się odkurzacz piorący, który poradzi sobie z każdą plamą!
Mycie kabiny prysznicowej: jak i czym wyczyścić prysznic?
Mycie łazienki to czasochłonna czynność, w końcu musisz uporać się z nagromadzonym osadem i kamieniem w kabinie prysznicowej, zaciekami na płytkach, fugach czy drzwiach kabiny. Jak temu zaradzić? Warto rozważyć zakup parownicy Kärcher, którą wykorzystasz i w innych porządkach w domu.
Koszenie trawnika: kiedy, jak często, na jaką wysokość, czym najlepiej?
W tym poradniku zawarte są wszystkie najważniejsze wskazówki dotyczące koszenia trawnika. Wyjaśnimy, kiedy należy kosić, jak często, na jaką wysokość i jakie urządzenie wybrać. Czy skracanie mokrej trawy lub koszenie w pełnym słońcu to dobry pomysł? Co zrobić z pokosem, który zawsze pozostaje po tym zabiegu pielęgnacyjnym?
Mop parowy a panele i podłogi drewniane: czy można?
Z tego poradnika dowiesz się, jakie drewniane podłogi można czyścić za pomocą pary. Jakie jeszcze powierzchnie w domu warto posprzątać przy użyciu mopa parowego? Na co zwracać uwagę podczas kupowania takiego sprzętu?
Czyszczenie fug: jak i czym wyczyścić fugi w kuchni i łazience?
Domowych porządków nie powinniśmy ograniczać do powierzchownych i najprostszych działań. Szczególną uwagę należy zwrócić na zakamarki, szczeliny i trudno dostępne miejsca, bo właśnie tam gromadzą się zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Jak czyścić fugi w kuchni i łazience? Nie sposób przecenić domowych sposobów i mocy gorącej pary!
Czyszczenie grilla: jak i czym skutecznie wyczyścić grill?
Podstawą pysznego i zdrowego jedzenia z grilla jest czystość rusztu, na którym je przygotowujemy. Utrzymanie higieny sprawi, że przygotowywane potrawy będą miały wyjątkowy smak. Warto zadbać także o pozostałe elementy grilla, aby służył nam przez długie lata. Jak i czym skutecznie wyczyścić grill? Sprawdź wskazówki dotyczące prawidłowej konserwacji sprzętu.
Mycie samochodu: jak i czym skutecznie umyć auto?
Mycie samochodu wiąże się z dylematem, czy zrobić to samodzielnie, na myjni ręcznej czy może skorzystać z tej automatycznej. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, ale oprócz techniki mycia auta ważne są również odpowiednie środki czyszczące – to one nadają mu elegancki i piękny wygląd. W tym poradniku podpowiadamy, jak najlepiej umyć samochód bez zacieków i niszczenia karoserii.
Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni.
Latem rośliny wymagają szczególnej opieki i nawadniania. Podlewanie trawnika staje się koniecznością, szczególnie kiedy na zewnątrz panują wysokie temperatury. W tym celu możesz wykorzystać deszczówkę, czyli wodę z opadów deszczu, lub wodę ze studni głębinowej. Jakie rozwiązanie jest najlepsze i jakich urządzeń będziesz potrzebować?