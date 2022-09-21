Mycie okien po remoncie i po budowie: jak wyczyścić bardzo brudne szyby i ramy bez uszkodzeń?

Od czego zacząć mycie okien po remoncie i po budowie?

W takich warunkach ważniejsze od doboru preparatu jest odpowiednie podejście – zachowanie bezpiecznej kolejności prac, użycie właściwych narzędzi oraz świadomość, jak myć okna po remoncie, aby uniknąć mikrorys i zmatowień.

Pierwsza zasada: okna czyści się na końcu prac porządkowych. Dlaczego? Podczas zamiatania, szlifowania, odkurzania ścian i podłóg pył wciąż krąży w powietrzu i ponownie siada na szybach. Jeśli umyjesz okna zbyt wcześnie, zwykle kończy się to powtórką pracy (a przy intensywnym pyle – nawet kilkoma).

Jak zaplanować etapy mycia okien po budowie?

Czyszczenie „interwencyjne” po montażu i w trakcie robót brudnych – świeże ślady zaprawy należy obficie spłukać wodą, a zaschnięte punktowo namoczyć i usunąć plastikową skrobaczką (bez ostrych krawędzi). To podejście zmniejsza ryzyko trwałego uszkodzenia powierzchni szyb i profili.

– świeże ślady zaprawy należy obficie spłukać wodą, a zaschnięte punktowo namoczyć i usunąć plastikową skrobaczką (bez ostrych krawędzi). To podejście zmniejsza ryzyko trwałego uszkodzenia powierzchni szyb i profili. Czyszczenie końcowe po zakończeniu prac i gruntownym odpylaniu pomieszczeń – docelowe mycie szyb i ram tak, by uzyskać efekt bez smug. Wytyczne dla szyb (zwłaszcza w warunkach budowy) wskazują m.in. na konieczność usunięcia piasku/pyłu oraz pracę „na mokro”, żeby nie wprowadzać drobin pod ściereczkę.

Wybór „kiedy myć” też ma znaczenie. Unikaj bezpośredniego słońca (szybsze wysychanie = większe ryzyko smug i zacieków), a także pracy na rozgrzanym szkle.

W myciu poremontowym przygotowanie narzędzi jest praktycznie połową sukcesu. Minimalny, sensowny zestaw to:

odkurzacz z miękką szczotką,

2 wiadra (czysta/brudna woda),

łagodny detergent,

miękka gąbka lub aplikator bez elementów mogących porysować powierzchnię,

mikrofibry oraz narzędzie do zbierania wody (ściągaczka lub myjka z funkcją odsysania).

Na etapie przygotowania uwzględnij jeszcze jedną rzecz, często pomijaną: folie ochronne na profilach i szybach nie mogą być pozostawione zbyt długo. Producenci wskazują zazwyczaj termin do 3 miesięcy od zakupu i do 4 tygodni od montażu – pozostawienie folii na słońcu może prowadzić do trwałego związania kleju z powierzchnią profilu i problemów z usunięciem bez uszkodzeń.