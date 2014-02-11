Sprawdź promocje w naszym sklepie internetowym:
Salony firmowe Kärcher Center
Szeroka oferta produktów do użytku domowego i profesjonalnego dostępnych na miejscu wraz z autoryzowanym serwisem i częściami zamiennymi.
Testuj na miejscu
Możliwość przetestowania urządzeń na miejscu (także Professional).
Certyfikowani eksperci
Specjaliści Kärcher są do Twojej dyspozycji w każdej kwestii – od obsługi po doradztwo.
Autoryzowany serwis
Szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych i napraw.
Serwis i usługi
Serwis Naprawczy Online urządzeń do użytku domowego
Zleć naprawę urządzenia w kilku krokach przez Internet i konto w myKärcher.
Serwis urządzeń profesjonalnych i myjni
Naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne oraz przeglądy okresowe.
Wynajem urządzeń
Wynajmij urządzenie Kärcher bezpośrednio od producenta! Zarezerwuj online.
Infolinia / kontakt
Masz pytania, sugestie lub problem? Z chęcią pomożemy!
Myjnie samochodowe
Myjnie samoobsługowe
Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe do samoobsługowych myjni samochodowych.
Konfigurator myjni samoobsługowej
Stwórz własny projekt i otrzymaj wycenę samoobsługowej myjni Kärcher!
Myjnie automatyczne
Łączą w sobie najwyższą niezawodność z łatwością obsługi i są wyjątkowo proste w serwisowaniu.
Rodzinna firma produkcyjna jest dzisiaj światowym liderem technologii czyszczenia oferującym wydajne i energooszczędne rozwiązania. Innowacyjne i doskonałe jakościowo. Urządzenia Kärcher łączą w sobie funkcjonalność, przyjazność użytkownikowi i ciekawy design. Produkty firmy zostały już nagrodzone ponad 100 odznaczeniami za wzorowy design. Ponad 1 800 posiadanych patentów świadczy o silnym potencjale Kärcher w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.