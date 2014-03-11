Zamiatarki ręczne do kostki brukowej Kärcher

Zamiatarki ręczne do kostki - jakie są zalety tego rozwiązania?

Zamiatarki ręczne Kärcher serii S pozwalają sprzątać nawet pięć razy szybciej niż tradycyjną miotłą, bez unoszącego się kurzu. To najlepsze rozwiązanie, jeśli starasz się utrzymać porządek na podjeździe, tarasie lub chodniku z kostki brukowej. Urządzenie usuwa liście, piasek, żwir i papierki w mgnieniu oka. Poznaj największe zalety tego rozwiązania!

Wygoda użytkowania

Tradycyjne sprzątanie miotłą rozprasza kurz, wymaga sporo wysiłku i zabiera dużo czasu. Znacznie wygodniejsza i skuteczniejsza jest zamiatarka. Urządzenie to ma szczotki, które obracają się i zbierają brud, liście czy kurz, a następnie kierują je do pojemnika na zanieczyszczenia. Zamiatarki Kärcher mają regulowany uchwyt, który możesz dostosować do swojego wzrostu. Dzięki temu nie musisz się schylać, ani pozostawać w niewygodnej pozycji.

Skuteczne działanie

Boczne szczotki z długim włosiem sięgną tam, gdzie zwykła miotła sobie nie poradzi. Borykasz się z mokrymi liśćmi i cięższymi zabrudzeniami? Specjalne szczotki, trzy razy twardsze niż standardowe, sprawią, że nawet takie śmieci nie będą problemem. Pasują do wszystkich zamiatarek domowych Kärcher, więc możesz je wymieniać w zależności od potrzeb.

Łatwe przechowywanie i opróżnianie zbiornika

Zamiatarki Kärcher wyróżniają się przemyślaną konstrukcją. Możesz złożyć uchwyt, gdy skończysz sprzątanie i przechowywać urządzenie w pozycji pionowej, co oszczędza miejsce.

Atutem jest również wygodne opróżnianie zbiornika na śmieci. Jest to banalnie proste – wystarczy wyjąć go i wysypać zawartość, bez kontaktu z zabrudzeniami. Pojemnik można odstawić pionowo podczas opróżniania, dzięki czemu nic się nie rozsypie.