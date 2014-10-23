Środki czystości do czyszczenia i pielęgnacji Kärcher

Chemia gospodarcza - Środki czystości do sprzątania dla domu i ogrodu

Odkryj moc czystości z Kärcher! Środki do czyszczenia i pielęgnacji domu, ogrodu i samochodu skutecznie usuwają brud. Idealne do czyszczenia wewnętrz i na zewnątrz. Środki czyszczące Kärcher to gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa. Preparaty są wydajne, łatwe w użyciu i usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia, pozostawiając lśniące powierzchnie.

Chemia gospodarcza Kärcher to wysokiej jakości środki czyszczące i pielęgnujące, stworzone z myślą o tym, by domowe porządki były prostsze, szybsze i bardziej efektywne. Nadają się do różnych powierzchni i urządzeń. Działają tam, gdzie zwykłe preparaty często sobie nie radzą. Co ważne – są bezpieczne dla domowników i dla środowiska.