Odkurzacze parowe Kärcher
Odkurzacz parowy Kärcher to innowacyjne urządzenie łączące funkcje parownicy i odkurzacza. Z łatwością zbiera suche zanieczyszczenia oraz niewielkie ilości wody. Jego kluczowe funkcje to czyszczenie parowe i odkurzanie parowe, które polega na nanoszeniu i odsysaniu pary wraz z brudem w jednym cyklu pracy. Odkurzacze parowe Kärcher serii SV to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących konfort pracy i oszczędność czasu.
3-w-1: czyczenie parą, odkurzanie i suszenie
Odkurzacz parowy SV 7 firmy Kärcher łączy zalety parownic z mocnymi stronami odkurzaczy tradycyjnych. Na przykład, odkurza okruchy z podłogi, myje na mokro, a następnie nawet suszy podłogę. A wszystko to w jednym cyklu pracy. Dzięki temu wszechstronnemu urządzeniu i odpowiednim akcesoriom, poradzisz sobie z utrzymaniem czystości w swoim domu – łatwo, wygodnie, szybko i bez użycia chemii.
Para non-stop z systemem dwóch zbiorników
Zbiornik na wodę można szybko i łatwo napełnić w dowolnym czasie, nie przerywając przy tym pracy urządzenia. Dzięki temu nie trzeba czekać, aż zbiornik ostygnie przed jego ponownym napełnieniem.
Niezwykle higieniczny
Pięciostopniowa regulacja wydatku pary umożliwia jego indywidualne dostosowanie do rodzaju czyszczonej powierzchni oraz stopnia jej zabrudzenia. Za sprawą wysokiej temperatury pary, powierzchnie nie tylko wyglądają czysto – Kärcher SV 7 sprawia, że są one nieskazitelnie czyste i higieniczne.
Alergicy mogą teraz odetchnąć z ulgą
Funkcja odkurzania z systemem 4-filtrowym bez worków. Kurz jest przechwytywany przez filtr wodny. Filtr HEPA (zgodny z normą 1822:1998) usuwa cząsteczki pyłu. W związku z tym, powietrze wylotowe jest czystsze od powietrza w pomieszczeniu.
Wygodna obsługa
Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 przekonuje prostotą obsługi. Siła ssania może być regulowana w czterech stopniach na uchwycie. Na odkurzaczu dostępna jest 5-stopniowa regulacja wydatku pary.
Obszary zastosowań odkurzacza parowego Kärcher SV 7
Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu, odkurzacz parowy Kärcher SV 7 doskonale sprawdza się w użytku domowym i nie wymaga stosowania środków czyszczących. Różne akcesoria umożliwiają czyszczenie parą i odkurzanie podłóg, powierzchni i mebli tapicerowanych. SV 7 można również stosować do odświeżania dywanów oraz czyszczenia okien, fug i zakamarków.
Powierzchnia mieszkalna
Kärcher SV 7 stanowi proste, wygodne i pozwalające zaoszczędzić czas rozwiązanie dla wszelkich wyzwań w obrębie powierzchni mieszkalnej. Niezależnie od tego, czy są to podłogi, meble tapicerowane czy dywany – odkurzacz parowy Kärcher SV 7 poradzi sobie z każdym rodzajem powierzchni.
Kuchnia
W kuchni zabrudzenia są nieuniknione z uwagi na gotowanie i wiele innych czynności. Wszechstronność Kärcher SV 7 sprawia, że ten odkurzacz jest idealnym partnerem w przywracaniu połysku w kuchni na różnych powierzchniach. Moc pary wodnej skutecznie usuwa nawet przypalone i tłuste zabrudzenia, bez użycia środków chemicznych.
Łazienka
Para nanoszona za pośrednictwem odkurzacza Kärcher SV 7 gwarantuje skuteczne i dokładne czyszczenie armatury, lustra i płytek również w łazience. Para wodna przenika nawet do najmniejszych szczelin i czyści je dokładnie i bez użycia chemii.
Wideo przedstawiające zastosowanie odkurzacza parowego SV 7:
Akcesoria do odkurzacza parowego Kärcher SV 7
Odpowiednie akcesoria czynią SV 7 prawdziwie uniwersalnym urządzeniem i nawet uporczywe zabrudzenia nie mają już żadnych szans. Dostępne są różne elementy wyposażenia do stosowania na twardych powierzchniach podłogowych i wykładzinach dywanowych. Okrągłe szczotki, różne przystawki do dyszy ręcznej, dysze do tapicerki i wiele innych oferują więcej możliwości zastosowania i sprawiają, że czyszczenie jest bardziej efektywne i wygodne oraz zajmuje znacznie mniej czasu.
