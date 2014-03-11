Odkurzacze parowe Kärcher

Akcesoria do odkurzacza parowego Kärcher SV 7

Odpowiednie akcesoria czynią SV 7 prawdziwie uniwersalnym urządzeniem i nawet uporczywe zabrudzenia nie mają już żadnych szans. Dostępne są różne elementy wyposażenia do stosowania na twardych powierzchniach podłogowych i wykładzinach dywanowych. Okrągłe szczotki, różne przystawki do dyszy ręcznej, dysze do tapicerki i wiele innych oferują więcej możliwości zastosowania i sprawiają, że czyszczenie jest bardziej efektywne i wygodne oraz zajmuje znacznie mniej czasu.