Odkurzacze uniwersalne do pracy na mokro i sucho Kärcher

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza sucho-mokro?

Przy zakupie odkurzacza wielofunkcyjnego warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych parametrów. To one zadecydują o tym, jak dobrze urządzenie sprawdzi się w praktyce:

Moc ssania

Im wyższa moc ssania (mierzona w airwattach lub kPa), tym skuteczniejsze zbieranie zanieczyszczeń – zarówno suchych, jak i mokrych.

Odkurzacze wielofunkcyjne Kärcher do użytku domowego oferują zazwyczaj moc ssania na poziomie 150–250 AW (airwattów), co wystarcza do usuwania kurzu, piasku czy drobnych śmieci.

Pojemność zbiornika

Zbiornik decyduje o tym, jak często trzeba przerywać pracę w celu opróżnienia odpadów.

Do użytku domowego wystarczające będą pojemności 10–20 litrów .

. W warsztatach czy przy remontach lepiej sprawdzi się zbiornik 25–35 litrów, który pomieści znacznie więcej brudu i cieczy. Niektóre modele mają dodatkowe zabezpieczenia, np. czujnik poziomu wody, który automatycznie zatrzymuje pracę, gdy zbiornik się przepełni.

System filtracji

Filtracja ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, szczególnie w domach z alergikami.

Filtry HEPA (np. H13 lub H14) zatrzymują nawet 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, takich jak roztocza, pyłki, czy sierść.

(np. H13 lub H14) zatrzymują nawet 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, takich jak roztocza, pyłki, czy sierść. Filtr wodny dodatkowo wiąże zanieczyszczenia w wodzie, zapobiegając ich ponownemu unoszeniu się w powietrzu. Warto wybierać modele z systemem wielostopniowej filtracji, np. HEPA + filtr gąbkowy + filtr wylotowy.

Mobilność i wygoda obsługi

Codzienna praca z odkurzaczem powinna być jak najmniej uciążliwa:

Długość przewodu zasilającego – standardowo od 5 do 9 metrów. Dodatkowo niektóre modele oferują nawijanie automatyczne.

– standardowo od 5 do 9 metrów. Dodatkowo niektóre modele oferują nawijanie automatyczne. Wąż ssący – im bardziej elastyczny i dłuższy (np. 2–3,5 m), tym większy zasięg bez konieczności przestawiania urządzenia.

– im bardziej elastyczny i dłuższy (np. 2–3,5 m), tym większy zasięg bez konieczności przestawiania urządzenia. Koła i uchwyty – modele z dużymi, gumowanymi kołami oraz ergonomicznym uchwytem prowadzi się wygodniej nawet po schodach czy nierównym terenie.

Liczba i rodzaj końcówek

Zróżnicowane końcówki dostępne w ofercie Kärcher zwiększają funkcjonalność. Dostępne są między innymi:

ssawki szczelinowe (do trudno dostępnych miejsc),

(do trudno dostępnych miejsc), szczotki do tapicerki ,

, końcówki do zbierania wody ,

, ssawki podłogowe z wymiennym włosiem – przydatne przy przechodzeniu z płytek na dywany.

Niektóre odkurzacze uniwersalne Kärcher mają w zestawie nawet 10 dodatkowych akcesoriów, które można przechowywać w schowkach wbudowanych w obudowę.

Tryb pracy – ograniczenia przy drobnym pyle

Nie wszystkie odkurzacze uniwersalne poradzą sobie z bardzo drobnym pyłem (np. po szlifowaniu gładzi, betonu czy gipsu).

Do tego typu zadań należy wybierać modele Kärcher z certyfikatem klasy filtracji pyłu M (średni) lub H (wysoki), zgodnie z normą EN 60335-2-69. Modele bez tej klasy mogą się zatykać, przegrzewać lub powodować unoszenie drobinek w powietrzu.



Dobry wszechstronny odkurzacz Kärcher to sprzęt na lata. Dlatego warto dobrze przemyśleć, gdzie i jak będzie używany – i dopasować model do realnych potrzeb.