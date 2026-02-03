Odkurzacze uniwersalne do pracy na mokro i sucho Kärcher

Wielofunkcyjne odkurzacze uniwersalne Kärcher doskonale nadają się do pracy na mokro i sucho. Mogą być wykorzystywane do pracy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Odkurzacz wielofunkcyjny Kärcher wyróżnia się wysoką mocą ssącą oraz wytrzymałą konstrukcją. Odkurzacze uniwersalne Kärcher serii WD umożliwiają dokładne czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc dzięki funkcji wydmuchu i wyposażeniu w różnego rodzaju końcówki i dysze. Dzięki licznym możliwościom zastosowań i dużemu zbiornikowi pozwalają również na wykorzystanie ich jako odkurzacze do zbierania wody.

Wybrane odkurzacze warsztatowe dostępne w promocyjnej cenie w sklepie internetowym karcher.pl:

Uniwersalny odkurzacz – jeden sprzęt, wiele zastosowań

Odkurzacze uniwersalne Kärcher są przeznaczone do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro. To sprzęty, które sprawdzają się w różnych warunkach – w domu, garażu, ogrodzie, warsztacie, a nawet podczas prac remontowych czy przy sprzątaniu samochodu.

Wśród dostępnych modeli odkurzaczy uniwersalnych w ofercie Kärcher znajdziesz:

  • Klasyczny uniwersalny odkurzacz domowy – idealny do codziennego użytku w mieszkaniu. Poradzi sobie zarówno z kurzem, jak i z niewielkimi zabrudzeniami na mokro. Zazwyczaj lekki i prosty w obsłudze.
  • Odkurzacz do pracy na mokro i sucho z dużym zbiornikiem – stworzony do większych powierzchni i bardziej wymagających zadań, np. w garażu, warsztacie lub w trakcie remontu. Pojemny zbiornik umożliwia dłuższą pracę bez konieczności opróżniania.
  • Kompaktowe urządzenia do różnych pomieszczeń – niewielkie, lekkie i poręczne. Świetnie sprawdzą się w małych mieszkaniach, biurach czy do sprzątania samochodu.

Wszystkie te sprzęty Kärcher łączy jedno – są praktyczne, wszechstronne i gotowe do działania w różnych sytuacjach.

Odkurzacze uniwersalne Kärcher WD – od odkurzania na sucho i na mokro

Na mokro, czy na sucho – nie ma znaczenia: odkurzacze z serii WD usuną niemal każdy rodzaj zanieczyszczeń. Ich wysoka moc ssąca i szybkie usuwanie zanieczyszczeń ze wszystkich posadzek, przywróci efekt WOW w Twoim domu, jak i wokół niego. Niezależnie od tego, czy chodzi o mokre czy suche zanieczyszczenia odkurzacz uniwersalny WD będzie Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem.

Co to jest odkurzacz uniwersalny?

  • Wielofunkcyjny odkurzacz uniwersalny jest specjalnie zaprojektowany do odkurzania samochodów, garaży, ogrodów i innych zadań (na zewnątrz), które są zbyt wymagające dla zwykłego odkurzacza.
  • Zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych pracach związanych z czyszczeniem w domu i jego otoczenia, od kurzu i piasku po błoto i żwir, a nawet płyny.
  • W naszej ofercie znajdują się również uniwersalne odkurzacze zasilane bateryjnie, które mogą pracować w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
Jakie są zalety odkurzacza uniwersalnego WD?

  • Mocny silnik i wysoka moc ssania sprawiają, że nawet najbardziej wymagające zadania związane ze sprzątaniem są łatwe - bez względu na to, czy odkurzasz suche, mokre czy drobne zanieczyszczenia.
  • Wygodne odkurzanie na sucho i na mokro dzięki unikalnemu systemowi filtracji
  • Odkurzaj zamiast zamiatania szczotką czy miotłą!
  • Niektóre odkurzacze (modele „P”) mają w standardowym wyposażeniu gniazdo do podłączenia elektronarzędzi. Jeśli włączysz szlifierkę, uniwersalny odkurzacz zacznie odkurzać automatycznie!

Co wyróżnia odkurzacze uniwersalne Kärcher i do jakich zadań są przeznaczone?

Odkurzacz wielofunkcyjny Kärcher to rozwiązanie dla osób, które nie chcą ograniczać się do odkurzania wyłącznie suchego brudu. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli wszechstronny odkurzacz Kärcher poradzi sobie nie tylko z kurzem, ale także z:

 

  • rozlaną wodą,
  • błotem i wilgotnymi zabrudzeniami,
  • sierścią zwierząt,
  • pyłem po remoncie,
  • liśćmi czy piaskiem z tarasu lub balkonu.

Co jeszcze oferuje urządzenie do sprzątania na mokro i sucho? Odkurzacz Kärcher wyposażony jest w specjalne filtry, wytrzymały zbiornik oraz końcówki dostosowane do różnych powierzchni. Dzięki temu bez problemu odkurzysz nie tylko salon czy kuchnię, ale też warsztat, wnętrze samochodu czy podjazd. 

Uniwersalny odkurzacz domowy może również pełnić funkcję pomocnika w domowych porządkach po większych wydarzeniach – na przykład zalaniu lub remoncie.

Nazewnictwo nowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD

Komu przyda się uniwersalny odkurzacz Kärcher?

Odkurzacz domowy do pracy na mokro i sucho Kärcher to sprzęt, który z powodzeniem sprawdzi się zarówno w domu, jak i przy pracach porządkowych na zewnątrz. Z jego funkcji skorzystają:

  • Właściciele domów jednorodzinnych, którzy potrzebują odkurzacza nie tylko do wnętrz, ale też do garażu, piwnicy czy tarasu.
  • Osoby, które mają dzieci lub zwierzęta i często zmagają się z bardziej wymagającymi zabrudzeniami.
  • Majsterkowicze i osoby wykonujące prace remontowe – odkurzacz sucho-mokro świetnie radzi sobie z pyłem i drobnym gruzem.
  • Kierowcy i pasjonaci motoryzacji – idealny do czyszczenia wnętrza samochodu.
  • Małe firmy sprzątające i osoby, które szukają jednego, uniwersalnego sprzętu do różnych zadań.

To dobry wybór dla osób, które szukają wszechstronnych rozwiązań i nie chcą inwestować w kilka różnych urządzeń.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza sucho-mokro?

Przy zakupie odkurzacza wielofunkcyjnego warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych parametrów. To one zadecydują o tym, jak dobrze urządzenie sprawdzi się w praktyce:

Moc ssania

Im wyższa moc ssania (mierzona w airwattach lub kPa), tym skuteczniejsze zbieranie zanieczyszczeń – zarówno suchych, jak i mokrych.

Odkurzacze wielofunkcyjne Kärcher do użytku domowego oferują zazwyczaj moc ssania na poziomie 150–250 AW (airwattów), co wystarcza do usuwania kurzu, piasku czy drobnych śmieci.

Pojemność zbiornika

Zbiornik decyduje o tym, jak często trzeba przerywać pracę w celu opróżnienia odpadów.

  • Do użytku domowego wystarczające będą pojemności 10–20 litrów.
  • W warsztatach czy przy remontach lepiej sprawdzi się zbiornik 25–35 litrów, który pomieści znacznie więcej brudu i cieczy. Niektóre modele mają dodatkowe zabezpieczenia, np. czujnik poziomu wody, który automatycznie zatrzymuje pracę, gdy zbiornik się przepełni.

System filtracji

Filtracja ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, szczególnie w domach z alergikami.

  • Filtry HEPA (np. H13 lub H14) zatrzymują nawet 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, takich jak roztocza, pyłki, czy sierść.
  • Filtr wodny dodatkowo wiąże zanieczyszczenia w wodzie, zapobiegając ich ponownemu unoszeniu się w powietrzu. Warto wybierać modele z systemem wielostopniowej filtracji, np. HEPA + filtr gąbkowy + filtr wylotowy.

Mobilność i wygoda obsługi

Codzienna praca z odkurzaczem powinna być jak najmniej uciążliwa:

  • Długość przewodu zasilającego – standardowo od 5 do 9 metrów. Dodatkowo niektóre modele oferują nawijanie automatyczne.
  • Wąż ssący – im bardziej elastyczny i dłuższy (np. 2–3,5 m), tym większy zasięg bez konieczności przestawiania urządzenia.
  • Koła i uchwyty – modele z dużymi, gumowanymi kołami oraz ergonomicznym uchwytem prowadzi się wygodniej nawet po schodach czy nierównym terenie.

Liczba i rodzaj końcówek

Zróżnicowane końcówki dostępne w ofercie Kärcher zwiększają funkcjonalność. Dostępne są między innymi:

  • ssawki szczelinowe (do trudno dostępnych miejsc),
  • szczotki do tapicerki,
  • końcówki do zbierania wody,
  • ssawki podłogowe z wymiennym włosiem – przydatne przy przechodzeniu z płytek na dywany.

Niektóre odkurzacze uniwersalne Kärcher mają w zestawie nawet 10 dodatkowych akcesoriów, które można przechowywać w schowkach wbudowanych w obudowę.

Tryb pracy – ograniczenia przy drobnym pyle

Nie wszystkie odkurzacze uniwersalne poradzą sobie z bardzo drobnym pyłem (np. po szlifowaniu gładzi, betonu czy gipsu).

  • Do tego typu zadań należy wybierać modele Kärcher z certyfikatem klasy filtracji pyłu M (średni) lub H (wysoki), zgodnie z normą EN 60335-2-69. Modele bez tej klasy mogą się zatykać, przegrzewać lub powodować unoszenie drobinek w powietrzu.


Dobry wszechstronny odkurzacz Kärcher to sprzęt na lata. Dlatego warto dobrze przemyśleć, gdzie i jak będzie używany – i dopasować model do realnych potrzeb.

Akumulatorowe odkurzacze uniwersalne

Akumulatorowe odkurzacze uniwersalne Kärcher o dużej mocy dokładnie czyszczą również tam, gdzie przewodowe odkurzacze na mokro/sucho nie mogą dotrzeć lub docierają z trudem - w samochodzie, pod wiatą garażową, w szopie ogrodowej lub na ścieżkach ogrodowych. Oferują taką samą funkcjonalność jak urządzenia przewodowe. Bez kabla, bez ograniczeń: bezprzewodowe odkurzacze do pracy na mokro i sucho Kärcher 18 V i 36 V.

 

Różne możliwości zastosowania

Wielofunkcyjność jest zakorzeniona w DNA naszych odkurzaczy uniwersalnych. Te wielozadaniowe urządzenia o dużej mocy wyczyszczą piwnicę, garaż, warsztat majsterkowicza lub umożliwią pielęgnację ogrodu. Do prac remontowych, odkurzania samochodu, usuwania odłamków czy też rozlanej wody. Odkurzacze WD usuwają niezawodnie mokre zanieczyszczenia, wodę i drobne zanieczyszczenia.

Odkurzanie samochodu odkurzaczem uniwersalnym Kärcher

Wyjątkowe czyszczenie oraz moc ssąca

Tam, gdzie nie radzą sobie tradycyjne odkurzacze, doskonale sprawdzą się odkurzacze Kärcher WD do czyszczenia na mokro i na sucho. Wyjątkowa moc ssąca oraz efektywność energetyczna odkurzaczy uniwersalnych zapewnia doskonałe usuwanie zanieczyszczeń. Perfekcyjnie dopasowane akcesoria pozwalają osiągnąć szybkie, a także dokładne rezultaty czyszczenia. Korzystanie z ssawki do elektronarzędzi podczas piłowania czy szlifowania zmniejsza ilość kurzu oraz zanieczyszczeń, co pozwala utrzymać miejsce pracy w czystości.

Odkurzanie pyłu odkurzaczem uniwersalnym Kärcher podczas remontu

Jeszcze większa wygoda podczas czyszczenia

Wyższy poziom komfortu: kompaktowy design sprawia, że podczas przechowywania urządzenie zajmuje niewiele miejsca. Możliwe jest przechowywanie węża oraz akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu. Innowacyjny filtra sprawia, że odkurzacze uniwersalne WD do czyszczenia na morko i na sucho są wygodne w użytkowaniu - bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Ponadto dzięki wysokiej jakości wykonania i niezawodności, odkurzacze do pracy na mokro i na sucho wyróżnia długa żywotność.

Odkurzacz uniwersalny Kärcher na półce w garażu

Cechy charakterystyczne odkurzaczy Kärcher WD

Zastosowania odkurzaczy uniwersalnych WD

Solidne odkurzacze do czyszczenia na mokro i na sucho Kärcher są nie do zatrzymania. Usuwają suche zanieczyszczenia tak samo skutecznie jak mokre. Nawet duże ilości płynu nie stanowią dla nich wyzwania.

Kärcher WD 5 P S

Odkurzanie samochodu

Z odkurzaczem Kärcher do czyszczenia na mokro i na sucho dokładnie odkurzysz swój samochód. Bogata gama akcesoriów umożliwia czyszczenie trudno dostępnych przestrzeni pomiędzy siedzeniami.

Kärcher WD 5 P S

Prace remontowe

Odkurzacze uniwersalne Kärcher posiadają innowacyjne filtry i wysoką moc ssącą, która ułatwia czyszczenie przy niskim zużyciu energii.

Kärcher WD 3 P S

Warsztat majsterkowicza

Wygodne usuwanie pyłu podczas prac stolarskich i pracy w warsztacie majsterkowicza. W przypadku modeli z wbudowanym gniazdem zasilania, urządzenia elektryczne mogą zostać bezpośrednio podłączone do odkurzacza uniwersalnego, który w trakcie cięcia włącza się automatycznie wraz z urządzeniem i usuwa zwierciny.

Kärcher WD 2

Płyny i odłamki

Nazwa naszych odkurzaczy uniwersalnych mówi sama za siebie. Potłuczone, szklane butelki, niewielkie kałuże, czy też mokre zanieczyszczenia nie stanowią żadnego problemu. Dzięki wysokiej mocy ssącej, solidnemu zbiornikowi, jak również możliwości odkurzania bez użycia torebki filtracyjnej.

Odkurzanie wody z cieknącej pralki odkurzaczem WD

Wyciek lub rozlana woda

Z odkurzaczem uniwersalnym Kärcher WD dokładnie usuniesz rozlaną wodę. Zbiornik o dużej pojemności zapewnia możliwość odkurzania przez dłuższy czas, jak również szybko i bez problemu pozwala usunąć duże ilości wody.

Funkcja wydmuchu w odkurzaczu Kärcher WD

Ogród

Odkurzacz uniwersalny WD to prawdziwa pomoc również w ogrodzie. Z łatwością odkurzysz małe gałązki czy żwir. Liście albo odkurzysz, albo zdmuchniesz na bok wykorzystując funkcję wydmuchu.

Odkurzanie frontowych drzwi odkurzaczem uniwersalnym Kärcher

Teren na zewnątrz

Dzięki odkurzaczom do czyszczenia na mokro i na sucho, patia, garaże, wejścia do domów oraz schody w mgnieniu oka olśniewają czystością.

Odkurzanie mieszkania odkurzaczem uniwersalnym Kärcher WD

Mieszkanie

Odkurzacze uniwersalne WD, podobnie jak tradycyjne urządzenia mogą być użytkowane do odkurzania mieszkań. Dzięki akcesoriom takim jak ssawki podłogowe, oferują najlepsze rezultaty czyszczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Do jakich powierzchni nadaje się odkurzacz uniwersalny?

Uniwersalny odkurzacz domowy Kärcher nadaje się do wszystkich standardowych powierzchni domowych – paneli, płytek, dywanów i wykładzin. Posłuży również do mniej typowych zadań, jak sprzątanie wnętrza auta, czyszczenie warsztatu czy usuwanie zabrudzeń z tarasu. To odkurzacz do różnych pomieszczeń, który z łatwością radzi sobie tam, gdzie zwykły sprzęt może nie wystarczyć.

Czy odkurzacz uniwersalny poradzi sobie z wodą i mokrymi zabrudzeniami?

Tak. Odkurzacz Kärcher do pracy na mokro i sucho jest przystosowany do zasysania wody i wilgotnych zabrudzeń. Dzięki specjalnemu zbiornikowi oraz filtrom nie grozi mu uszkodzenie w kontakcie z cieczą. To świetne rozwiązanie np. przy zalaniach, czyszczeniu po deszczu lub porządkach w ogrodzie.

Czym różni się odkurzacz uniwersalny od tradycyjnego odkurzacza domowego?

Podstawowa różnica to zakres zastosowań. Tradycyjny odkurzacz domowy nadaje się wyłącznie do suchych zabrudzeń. Natomiast odkurzacz wielofunkcyjny, czyli wszechstronny do czyszczenia na sucho-mokro, może być używany również do sprzątania cieczy, błota i mokrych śmieci. Często posiada również większy zbiornik, mocniejszy silnik i bardziej efektywną filtrację.

Jakie działa system oczyszczania filtra w odkurzaczu WD 6?

Jak wymienia się filtr kartridżowy w odkurzaczach WD 2 – WD 3?

Jak wymienia się filtr płaski falisty w odkurzaczach WD 4 – WD 6?

Jak włożyć torebkę filtracyjną do odkurzaczy WD 2 – WD 6?

Jak przechowywać wąż ssący na odkurzaczu WD 3 – WD 6?

Dzięki zintegrowanej funkcji czyszczenia filtra, zanieczyszczone filtry we wszystkich najwyższych modelach urządzeń z gamy WD 5 – WD 6 można wyczyścić po naciśnięciu przycisku czyszczenia filtra. To oznacza, że urządzenie zapewnia możliwość ciągłej pracy z niezmienną mocą ssącą nawet podczas trudnych zadań związanych z czyszczeniem.

Suche, mokre, duże lub małe zanieczyszczenia – to nie ma znaczenia! Stworzone przez nas ssawki podłogowe do pracy na mokro i na sucho, gwarantują perfekcyjne usuwanie zanieczyszczeń, zachwycają łatwością z jaką przesuwają się po posadzce, jak również umożliwiają szybkie i łatwe dostosowanie do usuwania mokrych oraz suchych zanieczyszczeń. Ssawki podłogowe można wygodnie wymienić za pomocą przełącznika, który można obsługiwać stopą. Specjalne ssawki podłogowe gwarantują satysfakcjonujące rezultaty czyszczenia.

Odkurzanie na sucho

W przypadku urządzeń z filtrem piankowym (WD 2), zawsze dodatkowo zalecamy stosowanie torebki filtracyjnej.

W przypadku urządzeń z filtrem kartridżowym albo płaskim filtrem falistym (WD 3 – WD 6), torebka filtracyjna powinna być wykorzystywana podczas odkurzania drobnego pyłu. W pozostałych sytuacjach, nie ma konieczności użytkowania torebki filtracyjnej.

Odkurzanie na mokro

Rekomendujemy odkurzanie płynów oraz mokrych zanieczyszczeń bez użycia torebki filtracyjnej. Filtry piankowe, kartridżowe oraz płaskie filtry faliste nie ulegają uszkodzeniu podczas okurzania na mokro. Po odkurzaniu należy je wysuszyć.

W razie potrzeby, filtr piankowy i kartridżowy wyczyścić pod bieżącą wodą. Nie pocierać ani nie szczotkować. Przed ponownym użyciem, pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia.

Odkurzacze Kärcher do czyszczenia na mokro i na sucho nie są przeznaczone do odkurzania popiołu. Zimny popiół można odkurzać przy pomocy separatora popiołu lub odkurzaczy kominkowych Kärcher.

Różne modele Kärcher posiadają różne pojemności, dlatego też maksymalna pojemność jest różna. Po osiągnięciu maksymalnej pojemności pływak zamyka otwór próżniowy, co powoduje zatrzymanie odkurzania. Urządzenie nie wyłącza się automatycznie, ale pracuje ze zwiększoną prędkością. Niezwłocznie wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

Szczegółowe informacje dotyczące minimalnej i maksymalnej mocy gniazda znajdują się na gnieździe urządzenia.

Odkurzacze bateryjne WD 1 i WD 3

Bateryjne (bezprzewodowe) odkurzacze uniwersalne WD

Akumulatorowo zasilane odkurzacze Kärcher do pracy na mokro i na sucho, zapewniają dokładne czyszczenie tam, gdzie nie docierają tradycyjne – przewodowe odkurzacze lub w innych trudno dostępnych miejscach np. w samochodzie, pod wiatą, w domku letniskowym lub na ogrodowych alejkach; przez cały czas odkurzania zapewnią taką samą funkcjonalność jak urządzenie przewodowe. Brak przewodu zasilającego to brak ograniczeń w odkurzaniu. Wśród odkurzaczy bateryjnych znajdziesz model WD 3 Battery z 17-litrowym zbiornikiem na zanieczyszczenia oraz model WD 1 Compact Battery charakteruzyjący się niewielkimi wymiarami, kompaktowym designem i łatwością przenoszenia.

Przejdź do bezprzewodowych odkurzaczy uniwersalnych >>>

Akcesoria do odkurzaczy Kärcher WD

Odkurzacze uniwersalne do czyszczenia na mokro i na sucho – akcesoria.

Akcesoria zostały specjalnie opracowane do odkurzaczy Kärcher WD. Wraz z urządzeniami zapewniają imponującą skuteczność czyszczenia i zwiększają zakres zastosowań.

Przejdź do akcesoriów >>>