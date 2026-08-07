Generatory prądu i motopompa

Generator prądu Kärcher – niezależne źródło energii w terenie

Generatory prądu Kärcher są przeznaczone do pracy tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Zapewniają stabilne zasilanie urządzeń elektrycznych w terenie. Sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, gdzie przerwy w dostawie prądu nie wchodzą w grę.

Urządzenia te są wykorzystywane m.in. na budowach, w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie oraz w usługach komunalnych. Umożliwiają zasilanie maszyn i narzędzi elektrycznych w dowolnym miejscu. Dzięki temu praca może być prowadzona bez względu na lokalizację.

Generatory prądu Kärcher należą do serii PGG. Skrót PGG oznacza Power Generator Gasoline, czyli generatory zasilane benzyną. Są to urządzenia zaprojektowane do ciągłej, intensywnej eksploatacji.