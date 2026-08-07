Generatory prądu i motopompa
Mocne urządzenia o wysokich osiągach. Brak prądu lub dostępu do sieci elektrycznej? Dużo brudnej wody do wypompowania? Dzięki naszym generatorom prądu oraz motopompie profesjonalnie rozwiążesz swoje problemy. Generatory prądotwórcze PGG z silnikiem benzynowym, pozwalają korzystać np. z urządzeń wysokociśnieniowych w miejscach bez zewnętrznego zasilania. Motopompa WWP wypompuje szybko duże ilości wody ze wszystkich miejsc, które w danej chwili tego wymagają. Brak dostępu do sieci elektrycznej nie musi oznaczać przestoju w pracy. W wielu branżach prąd jest potrzebny zawsze – niezależnie od miejsca i warunków. Generator prądu Kärcher to urządzenie stworzone po to, aby zapewnić stabilne zasilanie tam, gdzie infrastruktura energetyczna jest niedostępna lub niewystarczająca.
Generator prądu Kärcher – niezależne źródło energii w terenie
Generatory prądu Kärcher są przeznaczone do pracy tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Zapewniają stabilne zasilanie urządzeń elektrycznych w terenie. Sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, gdzie przerwy w dostawie prądu nie wchodzą w grę.
Urządzenia te są wykorzystywane m.in. na budowach, w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie oraz w usługach komunalnych. Umożliwiają zasilanie maszyn i narzędzi elektrycznych w dowolnym miejscu. Dzięki temu praca może być prowadzona bez względu na lokalizację.
Generatory prądu Kärcher należą do serii PGG. Skrót PGG oznacza Power Generator Gasoline, czyli generatory zasilane benzyną. Są to urządzenia zaprojektowane do ciągłej, intensywnej eksploatacji.
Na jakiej zasadzie działa generator prądu?
Generator prądu do pracy ciągłej wytwarza energię elektryczną z energii mechanicznej silnika spalinowego. Silnik napędza prądnicę, która produkuje prąd przemienny. Energia ta trafia do gniazd wyjściowych, do których można podłączyć odbiorniki elektryczne.
W generatorach Kärcher zastosowano automatyczną regulację napięcia (AVR). System ten stabilizuje napięcie niezależnie od zmieniającego się obciążenia. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne zasilanie zarówno prostych odbiorników, jak i wrażliwego sprzętu elektronicznego.
Generatory - silne maszyny o dużej mocy
Urządzenia elektryczne potrzebują energii elektrycznej bez względu na to, gdzie są używane. A energia elektryczna musi być wytwarzana wszędzie tam, gdzie nie ma sieci energetycznej. Do niezależnego zasilania i pracy myjek wysokociśnieniowych HD i HDS (z i bez podgrzewania wody) na budowach, w gminach, w rolnictwie i leśnictwie, w ogrodnictwie i handlu, najlepszym wyborem są spalinowe generatory prądu PGG 3/1, 6/1 i 8/3. Oryginalne urządzenia profesjonalne, które w sposób ciągły zaopatrują profesjonalistów w energię elektryczną, nawet podczas ciągłej pracy.
Odpowiednia wydajność i właściwe podłączenie
Agregaty prądotwórcze PGG ułatwiają znalezienie odpowiedniej klasy wydajności do każdego zastosowania. PGG to skrót od Power Generator Gasoline, czyli generatorów zasilanych benzyną. W oznaczeniu modelu występują kombinacje liczb, takie jak 8/3 lub 6/1. Liczba przed ukośnikiem oznacza moc w kW, liczba po ukośniku oznacza fazy prądu, np. 1 lub 3. W zależności od obciążenia przyłączeniowego Twojego urządzenia będziesz mógł dopasować odpowiedni agregat.
Mobilność, wygoda i bezpieczeństwo
Odbiorniki z obciążeniem rezystancyjnym mogą pracować z obciążeniem przyłączeniowym zbliżonym do mocy znamionowej generatora. Dotyczy to np. termowentylatorów, czajników, ekspresów do kawy i lamp. Inaczej jest w przypadku odbiorników z silnikiem elektrycznym. Maszyny te mają znacznie wyższy prąd rozruchowy, a tym samym obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe. Oznacza to, że w praktyce, gdy urządzenia te są włączone, pobierają chwilowo znacznie więcej prądu niż wynosi ich moc znamionowa. Dzieje się tak na przykład w przypadku elektronarzędzi, urządzeń ogrodowych, urządzeń wysokociśnieniowych, odkurzaczy i większych urządzeń gospodarstwa domowego. Dlatego należy wybrać generator PGG o odpowiednio większej mocy.
Napięcie wzrasta - PGG dostosowuje się
Wszystkie generatory PGG są wyposażone w technologię AVR. Ta automatyczna, elektroniczna regulacja napięcia gwarantuje stały i stabilny prąd wyjściowy. Oznacza to, że dzięki PGG można bezpiecznie obsługiwać wrażliwe odbiorniki oraz elektronicznie sterowane elektronarzędzia.
Agregaty prądotwórcze Kärcher PGG:
- Zasilanie maszyn elektrycznych napięciem 230 V i/lub 400 V również tam, gdzie nie ma sieci energetycznej.
- Obciążenie przyłączeniowe do 7,5 kW przy 400 V.
- Obciążenie przyłączeniowe do 5,5 kW przy 230 V.
- Silniki benzynowe z wygodnym rozruchem elektrycznym.
- Składany uchwyt do pchania i duże, odporne na przebicie koła ułatwiają transport, także po nierównym terenie.
Motopompa - 5 000 wiader/godz.
Woda jest nie tylko niezbędna, ale może też stanowić problem. Szczególnie wtedy, gdy z wykopów, piwnic, parkingów podziemnych lub kanałów trzeba wypompować duże ilości wody np. po powodzi. Motopompa WWP 45 została zaprojektowana z myślą o takich sytuacjach.
Z wydajnością 750 l/min z łatwością wypompowuje wodę zawierającą również ciała stałe np. żwir, liście czy błoto o średnicy do 30 mm. Kosz ssawny zatrzymuje większe elementy. Pompa WWP 45 nadaje się również do pompowania czystej wody, np. do napełniania zbiorników w modelach HDS Trailer, IB lub do nawadniania w rolnictwie.
Wydajność wymaga mocy
Pompa ściekowa WWP 45 jest napędzana przez mocny silnik benzynowy (EU STAGE V) z prostym ręcznym rozrusznikiem pociągowym i dławikiem ułatwiającym rozruch zimnego silnika. Pompa WWP 45 może pracować nieprzerwanie przez 2,2 godziny i w tym czasie przepompować 100 000 litrów wody. WPP 45 można regulować w zależności od zastosowania poprzez zmniejszanie prędkości. Nazwa produktu WWP oznacza pompę do ścieków, a 45 oznacza natężenie przepływu 45 m³/h lub 750 l/min.
Solidna i kompletna
Motopompa potrzebuje nie tylko mocnego napędu, ale również solidnej podstawy. WWP 45 posiada wytrzymałą ramę z rur stalowych i jednocześnie zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych elementów pompy w celu serwisowania i napraw. Motopompa WWP 45 jest niezawodna, bezpieczna i wytrzymała.
Stać się niezależnym.
Tam, gdzie nie ma elektryczności i trzeba wypompować duże ilości brudnej wody, otrzymujesz profesjonalne wyposażenie w postaci generatorów prądu i motopompy Kärcher.
Agregaty prądotwórcze PGG i motopompa WWP 45 z silnikami zgodnymi z normą EU STAGE V wytwarzają energię elektryczną o mocy maks. 7 kW i przepompowują do 100 000 litrów brudnej wody z jednego zbiornika paliwa w dowolnym miejscu i bez przerwy przez 12 godzin. Mobilne, wygodne i bezpieczne. Niezawodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.
Agregaty prądotwórcze PGG 8/3, 6/1 i 3/1
- Niezawodne generatory prądu z silnikami benzynowymi zgodnymi z normą EU STAGE V i elektrostartem.
- Moc ciągła od 2,8 do 7 kW - jednofazowa lub trójfazowa, zależna od wersji urządzenia.Wyjście
- Wyjście rądu stałego (12 V).
- Wyświetlacz pokazujący stan pracy.
- Duże zbiorniki paliwa pozwalające na pracę od 5,5 do 12 godzin.
- Technologia AVR utrzymuje napięcie na stałym poziomie.
- Opony odporne na przebicie i składany uchwyt zapewniają optymalną zwrotność.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i kontrola poziomu oleju.
- Uniwersalne zastosowanie, np. do obsługi elektronarzędzi i zasilanych elektrycznie myjek wysokociśnieniowych.
Motopompa WWP 45
- Niezależność od zasilania sieciowego.
- Mocny silnik benzynowy zgodny z normą EU STAGE V z niezawodnym ręcznym rozrusznikiem pociągowym.
- Czas pracy to co najmniej 2,2 godziny lub 100 000 l wody przy 750 l/min.
- Doskonała wydajność: do 7 m wysokości zasysania, do 25 m wysokości tłoczenia.
- Pompuje ciała stałe o średnicy do 30 mm i dlatego nadaje się również do wody zawierającej duże zanieczyszczenia.
- Wytrzymała rama z rur stalowych zapewnia ochronę przed uszkodzeniami i umożliwia transport za pomocą haków dźwigowych.
- Zwarta konstrukcja i niewielka masa.
- Do wszechstronnego zastosowania, np. do wypompowywania wody z wykopów, piwnic, parkingów podziemnych.
- Wszystkie elementy są łatwo dostępne, co ułatwia konserwację.
Jakie zalety daje agregat prądotwórczy dla firm?
Generatory prądu Kärcher są zaprojektowane z myślą o pracy profesjonalnej. Sprawdzają się w terenie i przy długotrwałym obciążeniu. Urządzenia te zapewniają:
- niezależność od sieci elektrycznej – możliwość pracy w dowolnym miejscu,
- stabilne zasilanie – bezpieczna praca narzędzi i maszyn elektrycznych.
- Szeroki zakres mocy – łatwe dopasowanie generatora do zastosowania.
- Zasilanie jednofazowe i trójfazowe – obsługa urządzeń 230 V i 400 V.
- Technologię AVR – utrzymanie stałego napięcia wyjściowego.
- Silniki benzynowe – przystosowane do intensywnej eksploatacji.
- Mobilną konstrukcję – koła i uchwyty ułatwiają transport w terenie.
- Solidną obudowę – odporność na warunki pracy na budowie i w terenie.
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Kiedy przydaje się generator prądu?
Narzędzie tego rodzaju jest potrzebne wszędzie tam, gdzie nie ma stałego dostępu do sieci elektrycznej lub gdzie zasilanie musi być niezawodne. Generator prądu na budowę umożliwia zasilanie narzędzi, maszyn oraz urządzeń czyszczących w terenie. Pozwala pracować bez przestojów, niezależnie od lokalizacji.
Generator prądu do warsztatu przemysłowego zasila elektronarzędzia, odkurzacze przemysłowe oraz inne urządzenia techniczne. W takich warunkach istotna jest stabilność napięcia i odpowiedni zapas mocy. Generator umożliwia bezpieczną i ciągłą pracę nawet przy dużym obciążeniu.
Agregat prądotwórczy do zasilania maszyn przydatny jest w pracy terenowej oraz w obiektach bez stałego dostępu do sieci. Dotyczy to m.in. maszyn budowlanych, urządzeń warsztatowych i sprzętu technicznego. Odpowiednio dobrany generator zapewnia stabilne zasilanie i chroni urządzenia przed spadkami napięcia.
Natomiast generator prądu do zastosowań awaryjnych sprawdza się podczas przerw w dostawie energii, awarii sieci lub prac interwencyjnych. Umożliwia podtrzymanie działania istotnych urządzeń i kontynuowanie pracy w trudnych warunkach.
Na co zwrócić uwagę, gdy wybierasz generator prądu do zastosowań profesjonalnych?
Ważne są nie tylko dane katalogowe, ale też sposób pracy pod obciążeniem. W praktyce to właśnie te różnice decydują o bezpieczeństwie i stabilności zasilania.
Moc generatora (kW)
Musi być dopasowana do sumy mocy podłączanych urządzeń. W przypadku prostych odbiorników, takich jak oświetlenie czy grzałki, można przyjąć moc zbliżoną do znamionowej.
Urządzenia z silnikiem elektrycznym wymagają jednak zapasu mocy, ponieważ podczas rozruchu pobierają kilkukrotnie więcej prądu. Dotyczy to m.in. elektronarzędzi, myjek wysokociśnieniowych i odkurzaczy przemysłowych. W praktyce oznacza to, że generator o mocy znamionowej 6 kW powinien obsługiwać urządzenia o mniejszym poborze ciągłym, aby zachować niezbędną rezerwę na skoki napięcia podczas startu silników.
Liczba faz – 230 V czy 400 V
Generatory jednofazowe (230 V) są przeznaczone do zasilania standardowych urządzeń elektrycznych. Sprawdzają się w usługach, ogrodnictwie i prostych pracach terenowych.
Generatory trójfazowe (400 V) umożliwiają zasilanie maszyn przemysłowych i urządzeń wymagających prądu trójfazowego. W tej grupie mieszczą się m.in. większe maszyny budowlane i instalacje techniczne. Wybór liczby faz powinien zawsze odpowiadać wymaganiom podłączanych odbiorników.
Rodzaj odbiorników i prąd rozruchowy
Odbiorniki rezystancyjne, takie jak lampy czy nagrzewnice, pobierają stabilny prąd. Mogą pracować blisko maksymalnej mocy generatora. Odbiorniki z silnikiem elektrycznym generują wysoki prąd rozruchowy. W momencie uruchomienia obciążenie chwilowo znacząco rośnie. Dlatego generator musi mieć odpowiedni zapas mocy, aby uniknąć spadków napięcia i nagłych wyłączeń.
Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa
Czas pracy generatora zależy od pojemności zbiornika i poziomu obciążenia. W zastosowaniach profesjonalnych istotne są czasy rzędu kilku do kilkunastu godzin. Przy pełnym obciążeniu czas pracy jest krótszy, przy częściowym – dłuższy. Długi czas pracy na jednym tankowaniu ma znaczenie przy pracy ciągłej i w terenie.
Stabilizacja napięcia (AVR)
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) odpowiada za utrzymanie stałego poziomu napięcia wyjściowego. Chroni to podłączone urządzenia przed skokami napięcia. Jest to szczególnie ważne przy zasilaniu elektroniki, elektronarzędzi i urządzeń sterowanych cyfrowo. Brak stabilizacji może prowadzić do uszkodzeń sprzętu lub jego niestabilnej pracy.
Mobilność i transport
Generatory prądu przeznaczone do pracy w terenie powinny być łatwe do przemieszczania. Duże znaczenie mają koła odporne na przebicie oraz solidne uchwyty transportowe. Mobilna konstrukcja ułatwia pracę na budowie, w gospodarstwie i na nierównym podłożu. Waga i wymiary urządzenia bezpośrednio wpływają na komfort obsługi oraz logistykę.
Podsumowanie
Generator prądu to praktyczne rozwiązanie dla firm, które potrzebują niezależnego źródła energii. Umożliwia pracę w terenie i w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Zapewnia stabilne zasilanie, bezpieczeństwo podłączonych urządzeń i ciągłość pracy nawet przy dużym obciążeniu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o generatory prądu
Jak dobrać generator prądu do potrzeb firmy?
Generator należy dobrać do rodzaju i łącznej mocy urządzeń, które będą zasilane. Trzeba uwzględnić nie tylko ich moc roboczą, ale także prąd rozruchowy maszyn z silnikiem elektrycznym. W praktyce oznacza to konieczność wyboru generatora z zapasem mocy.
Czym różni się generator jednofazowy od trójfazowego?
Generator jednofazowy dostarcza napięcie 230 V i służy do zasilania standardowych urządzeń elektrycznych. Generator trójfazowy zapewnia napięcie 400 V i jest przeznaczony do maszyn oraz instalacji przemysłowych. Wybór zależy od wymagań technicznych podłączanych odbiorników.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie generatora prądotwórczego?
Ważne są moc generatora, liczba faz oraz stabilizacja napięcia. Istotnym parametrem jest także czas pracy na jednym zbiorniku paliwa i mobilność urządzenia. W zastosowaniach firmowych istotna jest trwałość konstrukcji i przystosowanie maszyny do pracy ciągłej.