Signature Line
Tylko najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty Kärcher w kategorii urządzeń do sprzątania wewnątrz domu są sygnowane oryginalnym podpisem założyciela firmy Alfreda Kärchera i stały się częścią asortymentu Signature Line*.
Alfred Kärcher – pionier
Alfred Kärcher, założyciel firmy, był pełnym pasji wizjonerem i prawdziwym pionierem. Jego nazwisko jest synonimem innowacji i najwyższych standardów jakości. Na jego cześć stworzyliśmy nową linię urządzeń do sprzątania wewnątrz domu: Signature Line. Podpis Alfreda Kärchera podkreśla ducha innowacji i jakości, a urządzenia Signature Line są najwyższymi modelami w kategoriach produktów Kärcher, które reprezentują.
Wybierz to, co najlepsze
W Kärcher najwyższe w danej kategorii modele do czyszczenia wewnątrz domu można rozpoznać po wysokiej jakości opakowaniu i oczywiście oryginalnym podpisie Alfreda Kärchera. Wysokiej klasy urządzenia Signature Line mają również w większości bogatsze wyposażenie niż ich standardowe odpowiedniki.
Przedłużenie gwarancji do 3 lat
Zarejestrują swoje urządzenie Signature Line na dedykowanej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji Kärcher Home & Garden i przedłuż gwarancję do 3 lat! Aplikacja pomoże nie tylko w pierwszym uruchomieniu urządzenia, ale także zapewnia wskazówki dotyczące najlepszych sposobów czyszczenia.Przejdź do strony przedłużenia gwarancji
Urządzenia Kärcher Signature Line:
*Dostępne u wybranych Partnerów Kärcher