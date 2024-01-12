Alfred Kärcher – pionier

Alfred Kärcher, założyciel firmy, był pełnym pasji wizjonerem i prawdziwym pionierem. Jego nazwisko jest synonimem innowacji i najwyższych standardów jakości. Na jego cześć stworzyliśmy nową linię urządzeń do sprzątania wewnątrz domu: Signature Line. Podpis Alfreda Kärchera podkreśla ducha innowacji i jakości, a urządzenia Signature Line są najwyższymi modelami w kategoriach produktów Kärcher, które reprezentują.