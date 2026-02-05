Odkurzające mopy elektryczne
Odkryj rewolucję w sprzątaniu Twojego domu! Poznaj przyszłość czyszczenia podłóg z innowacyjnymi odkurzającymi mopami elektrycznymi 3 w 1 Xtra!Clean. Te zaawansowane urządzenia łączą nowoczesną technologię, dbałość o środowisko i najwyższą jakość, oferując odkurzanie, mycie i suszenie wszystkich rodzajów podłóg, w tym dywanów – a wszystko to za pomocą jednego urządzenia. Przekonaj się, jak nasza najnowsza technologia może znacząco ułatwić Twoją codzienność, oszczędzając Twój cenny czas i sprawiając, że Twój dom będzie lśnił czystością. Zapomnij o czasochłonnych porządkach – te urządzenia zapewniają perfekcyjne rezultaty przy niezrównanej efektywności.
FCV 4
Sprytne rozwiązanie
- Zasięg pracy na jednym ładowaniu akumulatora: około 200 m²
- Cztery tryby czyszczenia: Tryb suchy, Tryb Advanced!Power, Tryb Auto z inteligentnym czujnikiem zabrudzeń Dynamic!Control, Tryb schodowy Stair!Assist
- Mocny silnik BLDC
- Skuteczny system samooczyszczania System!Clean oraz wałek Pure!Roll z możliwością prania w 60°C
FCV 3
Elastyczne rozwiązanie
- Zasięg pracy na jednym ładowaniu akumulatora: około 130 m²
- Trzy tryby czyszczenia: Tryb Standardowy, Tryb Suchy, Tryb Advanced!Power
- Skuteczny system samooczyszczania System!Clean
FCV 2
Kompaktowe rozwiązanie
- Zasięg pracy na jednym ładowaniu akumulatora: około 110 m²
- Dwa tryby czyszczenia: Tryb Standardowy, Tryb Suchy
- Skuteczny system samooczyszczania System!Clean
mopy elektryczne z funkcją odkurzania - co jest ich przewagą?
Zamiast najpierw odkurzać, a potem myć podłogę – zrób to wszystko za jednym razem. Nowoczesne mopy elektryczne z funkcją odkurzania od Kärcher to odpowiedź na codzienne potrzeby domowego sprzątania. Urządzenia te oszczędzają czas, wodę i energię. Są wygodne, skuteczne i łatwe w obsłudze.
Zalety
3 w 1 Xtra!Clean: maksymalna czystość przy minimalnym wysiłku
Oszczędzaj czas i siły dzięki odkurzającym mopom elektrycznym 3 w 1 Xtra!Clean. Innowacyjna technologia 3 w 1 łączy w sobie mycie, odkurzanie i suszenie, gwarantując gruntowne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg, włącznie z dywanami. Uporczywe zabrudzenia i rozlane płyny znikają błyskawicznie, a Ty sprzątasz dwa razy szybciej, zyskując więcej czasu na to, co naprawdę ważne.
Technologia Hygienic!Spin dla higienicznej czystości
Ciesz się prawdziwie czystym i higienicznym domem: odkurzające mopy elektryczne Kärcher wykorzystują zaawansowaną technologię Hygienic!Spin, która w testach laboratoryjnych udowodniła, że usuwa do 99 procent bakterii**. Dzięki prędkości do 500 obrotów wałka na minutę oraz systemowi dwóch zbiorników, który zapewnia ciągłe dostarczanie świeżej wody na podłogę, możesz zapomnieć o rozmazywaniu brudu. Zyskujesz lśniąco czyste podłogi bez smug!
** Na podstawie testów przeprowadonych przez niezależne laboratorium badawcze.
Dynamic!Control – inteligentny czujnik brudu
Inteligentny odkurzający mop elektryczny FCV 4 sam dba o idealną czystość! Jego zaawansowany czujnik zabrudzeń automatycznie dostosowuje moc ssania i dozowanie wody do stopnia zanieczyszczenia. Perfekcyjne rezultaty bez Twojej ingerencji! A dzięki czytelnemu wyświetlaczowi Vision!Clean o przekątnej 3,2 cala, zawsze wiesz, ile czasu pracy zostało, w jakim trybie pracujesz i jaki jest status urządzenia.
Odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg – nawet do dywanów
Od delikatnych parkietów po płytki i dywany – nasze odkurzające mopy elektryczne poradzą sobie z każdym rodzajem podłogi, a także z łatwością wchłoną większe ilości płynów. Niezależnie od tego, czy walczysz z rozlaną kawą, czy zaschniętymi plamami, Twoje podłogi będą nieskazitelnie czyste.
Tryb Advanced!Power – maksymalna skuteczność czyszczenia.
Chcesz pozbyć się nawet najbardziej opornego brudu? Wybierz tryb Advanced!Power. Oferuje on o 100% większą moc ssania i o 20% lepsze rozprowadzanie wody niż tryb Auto czy Standard. Efekt? Idealnie czyste i niemal natychmiast suche podłogi, po których możesz od razu chodzić.
Inteligentny tryb schodowy Stair!Assist
Dzięki inteligentnemu trybowi schodowemu Stair!Assist czyszczenie schodów i trudno dostępnych miejsc staje się dziecinnie proste. Dzięki zoptymalizowanym ustawieniom wstępnym i inteligentnej funkcji automatycznego włączania/wyłączania, odkurzający mop elektryczny FCV 4 czyści bez wysiłku w każdej pozycji – nawet pod kątem 90°. Dla maksymalnej elastyczności i czystości tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.
Samooczyszczanie System!Clean
Skuteczna funkcja samooczyszczania z prędkością do 550 obrotów wałka na minutę – dla szybkiego i wygodnego czyszczenia bez kontaktu z brudem. Jednocześnie praktyczne przechowywanie urządzenia i akcesoriów oszczędza miejsce, a także wygodnie ładuje akumulator.
Pure!Roll: zrównoważony i higieniczny
Bezproblemowe, dogłębne czyszczenie: dla jeszcze większej wygody, wałek FCV 4 Pure!Roll można prać w pralce w temperaturze 60°C. Zapewnia to długotrwałą higieniczną świeżość, jednocześnie oszczędzając zasoby.
System filtracji Duo!Pure: czyste powietrze, perfekcyjna wydajność
Oddychaj czystym powietrzem podczas sprzątania! Dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji Duo!Pure, odkurzający mop elektryczny Kärcher skutecznie chroni silnik przed wilgocią, a jego wydajny filtr plisowany zatrzymuje nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Ciesz się optymalną filtracją powietrza i zdrowszym klimatem w Twoim domu, szczególnie podczas odkurzania na sucho.
Silnik BLDC: mocny, cichy i trwały
Dzięki najnowszej technologii silnika bezszczotkowego, odkurzający mop elektryczny FCV 4 charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością, większą efektywnością energetyczną i przyjemnie cichą pracą – idealny do codziennego użytku.
Wydajny akumulator litowo-jonowy Comfort!Cell: dłuższy czas pracy, zrównoważona wydajność
Nasze odkurzające mopy elektryczne są wyposażone w akumulator o czasie pracy do 45 minut, co umożliwia bezproblemowe czyszczenie nawet dużych powierzchni. Dla zapewnienia długiej żywotności i zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych, akumulator można również łatwo wymienić w razie potrzeby serwisowania.
Mop z odkurzaczem 3w1 marki Kärcher – sprzątaj szybciej i dokładniej
To urządzenie, które łączy dwie funkcje w jednym ruchu – zbiera suche zabrudzenia (np. kurz, włosy, okruchy) i jednocześnie czyści na mokro.
Mop sam dozuje wodę z detergentem, a zabrudzoną wodę odsysa do osobnego zbiornika. Dzięki temu podłoga nie jest przemoczona, a efekt czystości jest natychmiastowy.
Do jakich powierzchni i sytuacji przyda się mop elektryczny z funkcją odkurzania?
Urządzenia te nadają się do większości podłóg twardych w domu. Sprawdzą się przy codziennym sprzątaniu, ale też przy większych zabrudzeniach – np. po gotowaniu, spacerze w błocie czy zabawie dzieci.
Gdzie możesz ich używać:
- parkiet i panele,
- płytki ceramiczne i gres,
- winyl, linoleum, PCV,
- kamień i powierzchnie naturalne (zgodnie z zaleceniami),
- w pomieszczeniach bez odpływu – dzięki odsysaniu wody.
Mopy elektryczne z funkcją odkurzania to urządzenia dla każdego, kto nie lubi sprzątać dwa razy. To rozwiązanie doceniane przez rodziny z dziećmi, właścicieli psów i kotów, alergików oraz seniorów.
Czym wyróżniają się mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher?
Mop elektryczny z odkurzaniem od Kärcher to urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej skuteczności i komforcie. Dzięki zwiększonemu rozprowadzaniu wody i silniejszemu dociskowi, urządzenie skutecznie myje i od razu osusza podłogę, pozostawiając ją gotową do użytku niemal od razu po sprzątaniu.
Na uwagę zasługuje także wysoka higiena pracy. Wałki czyszczące obracają się z dużą prędkością, a specjalny system dba o to, by stale pracowały z czystą wodą. Brudna trafia do oddzielnego zbiornika – dzięki temu nie ma ryzyka przenoszenia zanieczyszczeń po domu. Testy wykazały, że tego typu rozwiązania mogą usuwać nawet 99% bakterii z powierzchni.
Kolejną zaletą jest połączenie funkcji odkurzania, mopowania i osuszania. Użytkownik nie musi najpierw odkurzać, by potem myć podłogę – wszystko odbywa się w jednym kroku. Mopy dostosowują się też do rodzaju zabrudzeń i podłóg, oferując kilka trybów pracy. Nadają się zarówno do płytek, jak i do paneli, a w trybie suchym – nawet do dywanów i wykładzin.
Mop z funkcją odkurzania i czyszczenia – dlaczego warto?
Mopy odkurzające Kärcher to codzienna wygoda i realna oszczędność czasu. Oto ich największe zalety:
- Jedno urządzenie – dwa etapy sprzątania. Zbiera suche i mokre zabrudzenia w jednym przejeździe.
- Oszczędzasz wodę i detergent – mop elektryczny 3w1 z funkcją ssania i mycia zużywa nawet 90% mniej wody niż klasyczny mop ręczny.
- Dwa osobne zbiorniki – czysta woda z detergentem i brudna po myciu są oddzielone. W ten sposób urządzenie nie roznosi brudu.
- Szybkie schnięcie podłogi – dzięki funkcji odsysania wilgoci powierzchnie schną błyskawicznie. To ogromna zaleta przy dzieciach i zwierzętach.
- Ergonomia i lekkość – mop elektryczny z odkurzaczem Kärcher jest lekki, ma przegubową głowicę i świetnie radzi sobie przy krawędziach i pod meblami.
- Możliwość pracy bezprzewodowej – modele z akumulatorem zapewniają nawet 45 minut pracy bez kabla.
- Łatwe czyszczenie i konserwacja – zbiorniki i filtry łatwo wyjąć i umyć. Brud nie zalega wewnątrz.
Jak wybrać mop elektryczny z funkcją odkurzania?
Zastanawiasz się, jaki mop elektryczny będzie odpowiedni do Twoich podłóg? Przed zakupem urządzenia zwróć uwagę nie tylko na wygląd czy cenę, ale przede wszystkim na to, jakie funkcje oferuje. Oto, co warto wziąć pod uwagę:
- System filtracji – dobre mopy mają dwustopniowe, wydajne filtry, które chronią silnik przed wilgocią i zatrzymują najmniejsze cząstki kurzu. To ważne nie tylko dla trwałości urządzenia, ale też dla alergików.
- Tryby pracy – oprócz czyszczenia podłóg twardych, wiele urządzeń oferuje tryb suchy, idealny do szybkiego odświeżenia dywanów czy wykładzin. Przydatna jest też funkcja zwiększonej mocy (np. do zaschniętych zabrudzeń).
- Bateria i czas pracy – optymalny czas pracy to około 30 minut na jednym ładowaniu. To wystarczy, by posprzątać mieszkanie o powierzchni do 130 m². Im szybciej bateria się ładuje i łatwiej ją wymienić, tym lepiej – również z punktu widzenia ekologii i żywotności sprzętu.
- Wskaźniki i wyświetlacz LED – nowoczesne modele pokazują poziom baterii, tryb pracy i status zbiorników. Dodatkowo – automatycznie się wyłączają, jeśli zbiornik na brudną wodę jest pełny.
- Obsługa i higiena – zwróć uwagę, czy zbiorniki można opróżnić bez kontaktu z brudem. Dobra funkcja samoczyszczenia (np. przy 550 obrotach na minutę) to ogromna wygoda. Wałki czyszczą się same – wystarczy jeden przycisk.
- Rozmiar i przechowywanie – nawet jeśli mop jest kompaktowy, ważne, by dało się go łatwo przechować z akcesoriami, najlepiej w pozycji stojącej i z możliwością ładowania.
W skrócie: wybierz mop elektryczny z odkurzaczem, który pasuje do Twojego stylu życia. Jeśli sprzątasz codziennie – postaw na wydajność i szybkość działania. Jeśli masz dużo narożników i mebli – zwróć uwagę na zwrotność i wagę. Jeśli masz dzieci lub alergie w domu – priorytetem będzie filtracja i czystość użytkowania.
Mop elektryczny z odkurzaczem to wygodne urządzenie, które naprawdę upraszcza życie. Odkurza i myje jednocześnie. Oszczędza czas, wodę i siły. Pozostawia podłogi czyste, suche i bez smug – bez konieczności sięgania po kilka sprzętów.
Bezprzewodowe modele z automatycznym czyszczeniem wałków to jedno z najwygodniejszych rozwiązań do sprzątania domu. Wystarczy jedno urządzenie, by zadbać o całą podłogę – szybko, dokładnie i bez wysiłku.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące odkurzających mopów elektrycznych
Jak działa mop elektryczny z funkcją odkurzania i czym różni się od zwykłego mopa?
Mop elektryczny łączy odkurzanie z mopowaniem. Podczas pracy zbiera suche zabrudzenia (jak kurz czy sierść), a jednocześnie myje podłogę na mokro, rozprowadzając czystą wodę z detergentem i od razu odsysając brud. W przeciwieństwie do zwykłego mopa nie roznosi brudu i nie zostawia kałuż.
Czy mop z funkcją odkurzania nadaje się do każdego rodzaju podłóg?
Tak – pod warunkiem, że mówimy o powierzchniach twardych, takich jak płytki, panele, drewno lakierowane, kamień, PCV czy winyl. Ważne, by podłoga była odporna na wilgoć. Do powierzchni nielakierowanych lub wrażliwych trzeba stosować tryb z minimalną ilością wody, lub skonsultować wybór modelu z producentem.
Jak często trzeba czyścić lub wymieniać filtr w mopie z odkurzaczem?
Zaleca się czyszczenie filtra po każdym użyciu, a jego wymianę zgodnie z zaleceniami producenta – najczęściej co kilka miesięcy. Wszystko zależy od częstotliwości użytkowania i poziomu zabrudzeń. Na szczęście filtry są łatwo dostępne i proste w montażu.