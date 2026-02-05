Odkurzające mopy elektryczne

Czym wyróżniają się mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher?

Mop elektryczny z odkurzaniem od Kärcher to urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej skuteczności i komforcie. Dzięki zwiększonemu rozprowadzaniu wody i silniejszemu dociskowi, urządzenie skutecznie myje i od razu osusza podłogę, pozostawiając ją gotową do użytku niemal od razu po sprzątaniu.

Na uwagę zasługuje także wysoka higiena pracy. Wałki czyszczące obracają się z dużą prędkością, a specjalny system dba o to, by stale pracowały z czystą wodą. Brudna trafia do oddzielnego zbiornika – dzięki temu nie ma ryzyka przenoszenia zanieczyszczeń po domu. Testy wykazały, że tego typu rozwiązania mogą usuwać nawet 99% bakterii z powierzchni.

Kolejną zaletą jest połączenie funkcji odkurzania, mopowania i osuszania. Użytkownik nie musi najpierw odkurzać, by potem myć podłogę – wszystko odbywa się w jednym kroku. Mopy dostosowują się też do rodzaju zabrudzeń i podłóg, oferując kilka trybów pracy. Nadają się zarówno do płytek, jak i do paneli, a w trybie suchym – nawet do dywanów i wykładzin.