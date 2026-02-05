Odkurzające mopy elektryczne

Odkryj rewolucję w sprzątaniu Twojego domu! Poznaj przyszłość czyszczenia podłóg z innowacyjnymi odkurzającymi mopami elektrycznymi 3 w 1 Xtra!Clean. Te zaawansowane urządzenia łączą nowoczesną technologię, dbałość o środowisko i najwyższą jakość, oferując odkurzanie, mycie i suszenie wszystkich rodzajów podłóg, w tym dywanów – a wszystko to za pomocą jednego urządzenia. Przekonaj się, jak nasza najnowsza technologia może znacząco ułatwić Twoją codzienność, oszczędzając Twój cenny czas i sprawiając, że Twój dom będzie lśnił czystością. Zapomnij o czasochłonnych porządkach – te urządzenia zapewniają perfekcyjne rezultaty przy niezrównanej efektywności.

Kärcher FCV 4 odkurzający mop elektryczny

FCV 4

Sprytne rozwiązanie

  • Zasięg pracy na jednym ładowaniu akumulatora: około 200 m²
  • Cztery tryby czyszczenia: Tryb suchy, Tryb Advanced!Power, Tryb Auto z inteligentnym czujnikiem zabrudzeń Dynamic!Control, Tryb schodowy Stair!Assist
  • Mocny silnik BLDC
  • Skuteczny system samooczyszczania System!Clean oraz wałek Pure!Roll z możliwością prania w 60°C
Kärcher FCV 3 odkurzający mop elektryczny

FCV 3

Elastyczne rozwiązanie

  • Zasięg pracy na jednym ładowaniu akumulatora: około 130 m²
  • Trzy tryby czyszczenia: Tryb Standardowy, Tryb Suchy, Tryb Advanced!Power
  • Skuteczny system samooczyszczania System!Clean
Kärcher FCV 2 odkurzający mop elektryczny

FCV 2

Kompaktowe rozwiązanie

  • Zasięg pracy na jednym ładowaniu akumulatora: około 110 m²
  • Dwa tryby czyszczenia: Tryb Standardowy, Tryb Suchy
  • Skuteczny system samooczyszczania System!Clean

 

mopy elektryczne z funkcją odkurzania - co jest ich przewagą?

Zamiast najpierw odkurzać, a potem myć podłogę – zrób to wszystko za jednym razem. Nowoczesne mopy elektryczne z funkcją odkurzania od Kärcher to odpowiedź na codzienne potrzeby domowego sprzątania. Urządzenia te oszczędzają czas, wodę i energię. Są wygodne, skuteczne i łatwe w obsłudze.

Zalety

Odkurzanie, mycie i suszenie bez wysiłku

3 w 1 Xtra!Clean: maksymalna czystość przy minimalnym wysiłku

Oszczędzaj czas i siły dzięki odkurzającym mopom elektrycznym 3 w 1 Xtra!Clean. Innowacyjna technologia 3 w 1 łączy w sobie mycie, odkurzanie i suszenie, gwarantując gruntowne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg, włącznie z dywanami. Uporczywe zabrudzenia i rozlane płyny znikają błyskawicznie, a Ty sprzątasz dwa razy szybciej, zyskując więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

FCV 4 Hygienic Spin

Technologia Hygienic!Spin dla higienicznej czystości

Ciesz się prawdziwie czystym i higienicznym domem: odkurzające mopy elektryczne Kärcher wykorzystują zaawansowaną technologię Hygienic!Spin, która w testach laboratoryjnych udowodniła, że usuwa do 99 procent bakterii**. Dzięki prędkości do 500 obrotów wałka na minutę oraz systemowi dwóch zbiorników, który zapewnia ciągłe dostarczanie świeżej wody na podłogę, możesz zapomnieć o rozmazywaniu brudu. Zyskujesz lśniąco czyste podłogi bez smug!

** Na podstawie testów przeprowadonych przez niezależne laboratorium badawcze.

Odkurzający mop elektryczny Kärcher z inteligentnym czujnikiem zabrudzeń

Dynamic!Control – inteligentny czujnik brudu

Inteligentny odkurzający mop elektryczny FCV 4 sam dba o idealną czystość! Jego zaawansowany czujnik zabrudzeń automatycznie dostosowuje moc ssania i dozowanie wody do stopnia zanieczyszczenia. Perfekcyjne rezultaty bez Twojej ingerencji! A dzięki czytelnemu wyświetlaczowi Vision!Clean o przekątnej 3,2 cala, zawsze wiesz, ile czasu pracy zostało, w jakim trybie pracujesz i jaki jest status urządzenia.

Odkurzające mopy elektryczne Kärcher do każdego rodzaju podłogi

Odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg – nawet do dywanów

Od delikatnych parkietów po płytki i dywany – nasze odkurzające mopy elektryczne poradzą sobie z każdym rodzajem podłogi, a także z łatwością wchłoną większe ilości płynów. Niezależnie od tego, czy walczysz z rozlaną kawą, czy zaschniętymi plamami, Twoje podłogi będą nieskazitelnie czyste.

FCV 4 kamienna podłoga

Tryb Advanced!Power – maksymalna skuteczność czyszczenia.

Chcesz pozbyć się nawet najbardziej opornego brudu? Wybierz tryb Advanced!Power. Oferuje on o 100% większą moc ssania i o 20% lepsze rozprowadzanie wody niż tryb Auto czy Standard. Efekt? Idealnie czyste i niemal natychmiast suche podłogi, po których możesz od razu chodzić.

Odkurzający mop elektryczny Kärcher sprawia, że czyszczenie schodów staje się dziecinnie proste

Inteligentny tryb schodowy Stair!Assist

Dzięki inteligentnemu trybowi schodowemu Stair!Assist czyszczenie schodów i trudno dostępnych miejsc staje się dziecinnie proste. Dzięki zoptymalizowanym ustawieniom wstępnym i inteligentnej funkcji automatycznego włączania/wyłączania, odkurzający mop elektryczny FCV 4 czyści bez wysiłku w każdej pozycji – nawet pod kątem 90°. Dla maksymalnej elastyczności i czystości tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Odkurzający mop elektryczny z funkcją odkurzania i samooczyszczaniem w stacji ładującej

Samooczyszczanie System!Clean

Skuteczna funkcja samooczyszczania z prędkością do 550 obrotów wałka na minutę – dla szybkiego i wygodnego czyszczenia bez kontaktu z brudem. Jednocześnie praktyczne przechowywanie urządzenia i akcesoriów oszczędza miejsce, a także wygodnie ładuje akumulator.

Wałek do odkurzającego mopa elektrycznego z możliwością prania w 60°C.

Pure!Roll: zrównoważony i higieniczny

Bezproblemowe, dogłębne czyszczenie: dla jeszcze większej wygody, wałek FCV 4 Pure!Roll można prać w pralce w temperaturze 60°C. Zapewnia to długotrwałą higieniczną świeżość, jednocześnie oszczędzając zasoby.

Odkurzający mop elektryczny Kärcher z systemem filtracji dla czystego powietrza

System filtracji Duo!Pure: czyste powietrze, perfekcyjna wydajność

Oddychaj czystym powietrzem podczas sprzątania! Dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji Duo!Pure, odkurzający mop elektryczny Kärcher skutecznie chroni silnik przed wilgocią, a jego wydajny filtr plisowany zatrzymuje nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Ciesz się optymalną filtracją powietrza i zdrowszym klimatem w Twoim domu, szczególnie podczas odkurzania na sucho.

Silnik FCV 4

Silnik BLDC: mocny, cichy i trwały

Dzięki najnowszej technologii silnika bezszczotkowego, odkurzający mop elektryczny FCV 4 charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością, większą efektywnością energetyczną i przyjemnie cichą pracą – idealny do codziennego użytku.

Odkurzający mop elektryczny Kärcher z akumulatorem litowo-jonowym

Wydajny akumulator litowo-jonowy Comfort!Cell: dłuższy czas pracy, zrównoważona wydajność

Nasze odkurzające mopy elektryczne są wyposażone w akumulator o czasie pracy do 45 minut, co umożliwia bezproblemowe czyszczenie nawet dużych powierzchni. Dla zapewnienia długiej żywotności i zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych, akumulator można również łatwo wymienić w razie potrzeby serwisowania.

Mop z odkurzaczem 3w1 marki Kärcher – sprzątaj szybciej i dokładniej

To urządzenie, które łączy dwie funkcje w jednym ruchu – zbiera suche zabrudzenia (np. kurz, włosy, okruchy) i jednocześnie czyści na mokro. 

Mop sam dozuje wodę z detergentem, a zabrudzoną wodę odsysa do osobnego zbiornika. Dzięki temu podłoga nie jest przemoczona, a efekt czystości jest natychmiastowy.

Do jakich powierzchni i sytuacji przyda się mop elektryczny z funkcją odkurzania?

Urządzenia te nadają się do większości podłóg twardych w domu. Sprawdzą się przy codziennym sprzątaniu, ale też przy większych zabrudzeniach – np. po gotowaniu, spacerze w błocie czy zabawie dzieci.

Gdzie możesz ich używać:

  • parkiet i panele,
  • płytki ceramiczne i gres,
  • winyl, linoleum, PCV,
  • kamień i powierzchnie naturalne (zgodnie z zaleceniami),
  • w pomieszczeniach bez odpływu – dzięki odsysaniu wody.

Mopy elektryczne z funkcją odkurzania to urządzenia dla każdego, kto nie lubi sprzątać dwa razy. To rozwiązanie doceniane przez rodziny z dziećmi, właścicieli  psów i kotów, alergików oraz seniorów.

Czym wyróżniają się mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher?

Mop elektryczny z odkurzaniem od Kärcher to urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej skuteczności i komforcie. Dzięki zwiększonemu rozprowadzaniu wody i silniejszemu dociskowi, urządzenie skutecznie myje i od razu osusza podłogę, pozostawiając ją gotową do użytku niemal od razu po sprzątaniu.

Na uwagę zasługuje także wysoka higiena pracy. Wałki czyszczące obracają się z dużą prędkością, a specjalny system dba o to, by stale pracowały z czystą wodą. Brudna trafia do oddzielnego zbiornika – dzięki temu nie ma ryzyka przenoszenia zanieczyszczeń po domu. Testy wykazały, że tego typu rozwiązania mogą usuwać nawet 99% bakterii z powierzchni.

Kolejną zaletą jest połączenie funkcji odkurzania, mopowania i osuszania. Użytkownik nie musi najpierw odkurzać, by potem myć podłogę – wszystko odbywa się w jednym kroku. Mopy dostosowują się też do rodzaju zabrudzeń i podłóg, oferując kilka trybów pracy. Nadają się zarówno do płytek, jak i do paneli, a w trybie suchym – nawet do dywanów i wykładzin.

Mop z funkcją odkurzania i czyszczenia – dlaczego warto?

Mopy odkurzające Kärcher to codzienna wygoda i realna oszczędność czasu. Oto ich największe zalety:

  • Jedno urządzenie – dwa etapy sprzątania. Zbiera suche i mokre zabrudzenia w jednym przejeździe.
  • Oszczędzasz wodę i detergent – mop elektryczny 3w1 z funkcją ssania i mycia zużywa nawet 90% mniej wody niż klasyczny mop ręczny.
  • Dwa osobne zbiorniki – czysta woda z detergentem i brudna po myciu są oddzielone. W ten sposób urządzenie nie roznosi brudu.
  • Szybkie schnięcie podłogi – dzięki funkcji odsysania wilgoci powierzchnie schną błyskawicznie. To ogromna zaleta przy dzieciach i zwierzętach.
  • Ergonomia i lekkość – mop elektryczny z odkurzaczem Kärcher jest lekki, ma przegubową głowicę i świetnie radzi sobie przy krawędziach i pod meblami.
  • Możliwość pracy bezprzewodowej – modele z akumulatorem zapewniają nawet 45 minut pracy bez kabla.
  • Łatwe czyszczenie i konserwacja – zbiorniki i filtry łatwo wyjąć i umyć. Brud nie zalega wewnątrz.

Jak wybrać mop elektryczny z funkcją odkurzania?

Zastanawiasz się, jaki mop elektryczny będzie odpowiedni do Twoich podłóg? Przed zakupem urządzenia zwróć uwagę nie tylko na wygląd czy cenę, ale przede wszystkim na to, jakie funkcje oferuje. Oto, co warto wziąć pod uwagę:

  • System filtracji – dobre mopy mają dwustopniowe, wydajne filtry, które chronią silnik przed wilgocią i zatrzymują najmniejsze cząstki kurzu. To ważne nie tylko dla trwałości urządzenia, ale też dla alergików.
  • Tryby pracy – oprócz czyszczenia podłóg twardych, wiele urządzeń oferuje tryb suchy, idealny do szybkiego odświeżenia dywanów czy wykładzin. Przydatna jest też funkcja zwiększonej mocy (np. do zaschniętych zabrudzeń).
  • Bateria i czas pracy – optymalny czas pracy to około 30 minut na jednym ładowaniu. To wystarczy, by posprzątać mieszkanie o powierzchni do 130 m². Im szybciej bateria się ładuje i łatwiej ją wymienić, tym lepiej – również z punktu widzenia ekologii i żywotności sprzętu.
  • Wskaźniki i wyświetlacz LED – nowoczesne modele pokazują poziom baterii, tryb pracy i status zbiorników. Dodatkowo – automatycznie się wyłączają, jeśli zbiornik na brudną wodę jest pełny.
  • Obsługa i higiena – zwróć uwagę, czy zbiorniki można opróżnić bez kontaktu z brudem. Dobra funkcja samoczyszczenia (np. przy 550 obrotach na minutę) to ogromna wygoda. Wałki czyszczą się same – wystarczy jeden przycisk.
  • Rozmiar i przechowywanie – nawet jeśli mop jest kompaktowy, ważne, by dało się go łatwo przechować z akcesoriami, najlepiej w pozycji stojącej i z możliwością ładowania.

W skrócie: wybierz mop elektryczny z odkurzaczem, który pasuje do Twojego stylu życia. Jeśli sprzątasz codziennie – postaw na wydajność i szybkość działania. Jeśli masz dużo narożników i mebli – zwróć uwagę na zwrotność i wagę. Jeśli masz dzieci lub alergie w domu – priorytetem będzie filtracja i czystość użytkowania.

Mop elektryczny z odkurzaczem to wygodne urządzenie, które naprawdę upraszcza życie. Odkurza i myje jednocześnie. Oszczędza czas, wodę i siły. Pozostawia podłogi czyste, suche i bez smug – bez konieczności sięgania po kilka sprzętów.

Bezprzewodowe modele z automatycznym czyszczeniem wałków to jedno z najwygodniejszych rozwiązań do sprzątania domu. Wystarczy jedno urządzenie, by zadbać o całą podłogę – szybko, dokładnie i bez wysiłku.

Akcesoria i środki czyszczące

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odkurzających mopów elektrycznych

Zarówno seria FC, jak i FCV to doskonałe urządzenia do mycia podłóg, ale zaprojektowane z różnymi priorytetami. FC, dzięki opatentowanej technologii zgarniania, jest niezwykle zwrotny, lekki i cichy – idealny do twardych powierzchni. Z kolei nasze FCV bez trudu poradzą sobie nawet z poważnymi zabrudzeniami, w tym z większymi ilościami sypkiego brudu, dzięki mocnemu odkurzaniu i funkcji 3 w 1 Xtra!Clean (odkurzanie, mycie, suszenie). Co więcej, w trybie suchym FCV można używać także na dywanach i wykładzinach.

Dzięki technologii Hygienic!Spin i funkcji głębokiego czyszczenia, nasze odkurzające mopy elektryczne usuwają do 99% typowych bakterii domowych z twardych powierzchni, zapewniając higieniczny i czysty dom, co zostało potwierdzone w zewnętrznych testach laboratoryjnych. Przemyślany system dwóch zbiorników stale dostarcza świeżą wodę, jednocześnie oddzielnie zbierając brudną wodę; wałki obracają się z prędkością do 500 obr./min, gwarantując doskonałe rezultaty czyszczenia (o 20% skuteczniejsze niż tradycyjny mop). Dodatkowo, wałek FCV 4 można prać w pralce w temperaturze 60°C, co czyni go higienicznym i ekologicznym rozwiązaniem.

Odkurzające mopy elektryczne to urządzenia do czyszczenia podłóg zaprojektowane specjalnie do mycia na mokro. Funkcja ssania odkurza podłogę i sam wałek, usuwając nawet duże ilości gruboziarnistego brudu i włosów, które są następnie transportowane do zbiornika na brudną wodę, bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Odkurzające mopy elektryczne posiadają również tryb suchy (bez wycieku wody) oraz dwustopniowy system filtracji z płaskim filtrem plisowanym, idealny do stosowania na dywanach. Niemniej jednak, te odkurzające mopy elektryczne nie są przeznaczone do funkcjonowania jako wszechstronne odkurzacze i nie nadają się do czyszczenia tapicerowanych mebli ani dywanów z długim włosiem.

System filtracji Duo!Pure niezawodnie chroni silnik przed wilgocią i zapewnia doskonałą filtrację dzięki wysoce wydajnemu płaskiemu filtrowi plisowanemu oraz filtrowi gąbkowemu. Idealny do stosowania w trybie suchym na dywanach.

Wszystkie nasze odkurzające mopy elektryczne są wyposażone w łatwą w użyciu funkcję samooczyszczania System!Clean. Zaleca się uruchamianie samooczyszczania po każdym użyciu, aby zapobiec rozwojowi bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Ponadto regularne płukanie chroni zawory i elementy transportujące brud, co przekłada się na dłuższą żywotność produktu.

Inteligentny czujnik zabrudzeń FCV 4 aktywuje się w trybie Auto. Automatycznie dostosowuje moc ssania i ilość wody do stopnia zabrudzenia, aby zmaksymalizować czas pracy urządzenia.

Tryb schodowy Stair!Assist w FCV 4 ułatwia czyszczenie schodów i ciasnych przestrzeni w każdej pozycji, nawet gdy uchwyt jest ustawiony pod kątem 90°.

Akumulator odkurzającego mopa elektrycznego może być łatwo wymieniony przez użytkownika przy użyciu standardowych narzędzi, co wydłuża żywotność produktu i zmniejsza ilość odpadów elektronicznych. Wymienne akumulatory Comfort!Cell są dostępne jako części zamienne.

Odkurzające mopy elektryczne kontynuują odkurzanie przez kilka sekund po wyłączeniu, aby zapewnić wciągnięcie całego brudu i przetransportowanie go do pojemnika na odpadki oraz aby po podniesieniu urządzenia na podłodze nie pozostały żadne resztki zanieczyszczeń.

Odkurzające mopy elektryczne Kärcher mogą być używane na wszystkich rodzajach podłóg, zarówno drewnianych, kamiennych, ceramicznych, plastikowych, jak i na dywanach. Wałki nie powodują żadnych uszkodzeń, takich jak zarysowania powierzchni. Nie należy przytrzymywać urządzenia w jednym miejscu; zamiast tego, zawsze trzeba utrzymywać je w ruchu.

Detergent RM 536 (numer katalogowy 6.295-944.0) jest idealny do czyszczenia wszystkich popularnych twardych podłóg – dostępna jest również zrównoważona i wegańska formuła (numer zamówienia 6.296-286.0), która nie zawiera mikroplastików, silikonu ani barwników i dlatego jest szczególnie odpowiednia dla gospodarstw domowych z dziećmi lub zwierzętami.

Detergent RM 534 (numer katalogowy 6.295-941.0) jest idealny do czyszczenia lakierowanych podłóg drewnianych (np. parkietów, paneli laminowanych).  

 
Do czyszczenia olejowanych/woskowanych podłóg drewnianych zalecany jest detergent RM 535 (numer katalogowy 6.295-942.0).  

 
Do czyszczenia podłóg kamiennych przeznaczony jest detergent RM 537 (numer katalogowy 6.295-943.0).

Z odkurzającym mopem elektrycznym można stosować następujące środki czyszczące:

  • Uniwersalny środek do podłóg RM 536, nr kat. 6.295-944.0
  • Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537, nr kat. 6.295-943.0
  • Środek do pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych RM 534, nr kat. 6.295-941.0
  • Środek do pielęgnacji olejowanych/woskowanych podłóg drewnianych RM 535, nr kat. 6.295-942.0
  • Naturalny środek do podłóg RM 538N, nr kat. 6.296-286.0

Używaj wyłącznie detergentów firmy Kärcher i dla uzyskania najlepszych rezultatów czyszczenia, pamiętaj o stosowaniu właściwego dozowania.

Używanie innych detergentów może uszkodzić urządzenie i unieważnić gwarancję.

Stosowanie detergentów innych producentów lub używanie zbyt dużej ilości detergentu może spowodować nadmierne pienienie się i automatyczne wyłączenie urządzenia, zanim zbiornik na brudną wodę osiągnie maksymalny poziom napełnienia.

Nie ma potrzeby odkamieniania odkurzającego mopa elektrycznego, ponieważ kamień osadza się dopiero w temperaturach powyżej 70°C. Kwas zawarty w środkach do odkamieniania może również uszkodzić Twoje urządzenie.

Samooczyszczanie należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu czystej wody, bez dodatku środków czyszczących. Użycie detergentów może prowadzić do nadmiernego pienienia się i przelania wody ze stacji.

Jak działa mop elektryczny z funkcją odkurzania i czym różni się od zwykłego mopa?

Mop elektryczny łączy odkurzanie z mopowaniem. Podczas pracy zbiera suche zabrudzenia (jak kurz czy sierść), a jednocześnie myje podłogę na mokro, rozprowadzając czystą wodę z detergentem i od razu odsysając brud. W przeciwieństwie do zwykłego mopa nie roznosi brudu i nie zostawia kałuż.

Czy mop z funkcją odkurzania nadaje się do każdego rodzaju podłóg?

Tak – pod warunkiem, że mówimy o powierzchniach twardych, takich jak płytki, panele, drewno lakierowane, kamień, PCV czy winyl. Ważne, by podłoga była odporna na wilgoć. Do powierzchni nielakierowanych lub wrażliwych trzeba stosować tryb z minimalną ilością wody, lub skonsultować wybór modelu z producentem.

Jak często trzeba czyścić lub wymieniać filtr w mopie z odkurzaczem?

Zaleca się czyszczenie filtra po każdym użyciu, a jego wymianę zgodnie z zaleceniami producenta – najczęściej co kilka miesięcy. Wszystko zależy od częstotliwości użytkowania i poziomu zabrudzeń. Na szczęście filtry są łatwo dostępne i proste w montażu.