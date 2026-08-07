DYSTRYBUTORY WODY – ZRÓWNOWAŻONE ŹRÓDŁO

Ekologiczna przyjemność picia

Nigdy jeszcze nie przykładano tak dużej wagi do ochrony klimatu, jak dzisiaj. A dotyczy to nas wszystkich. W firmie Kärcher jesteśmy dumni z tego, że dajemy dobry przykład i w 2023 roku zostaliśmy uhonorowani Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju w kategorii „Zasoby”.

Czy wiesz, że wybór źródła wody pitnej ma duży wpływ na ślad węglowy firmy? Czynniki takie jak produkcja, recykling zbiorników, transport i zużycie energii elektrycznej odgrywają tu decydującą rolę. Z tego powodu przy wyborze źródła wody pitnej należy wziąć pod uwagę aspekty ekologiczne.

Analiza emisji CO₂:

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Techniczny w Darmstadt porównano emisję CO₂ z trzech rodzajów źródeł wody pitnej: dystrybutorów butlowych, automatów z wodą butelkowaną i dystrybutora wody WPD 100 firmy Kärcher. Przy dziennym zużyciu 1,5 litra schłodzonej, niegazowanej wody na osobę i 30 pracownikach, dystrybutory wody WPD 100 pozwalają zaoszczędzić ponad 1,6 tony CO₂ w porównaniu z automatami z wodą butelkowaną. Emisje CO₂ spowodowane dystrybutorem WPD 100 stanowią jedynie około 16,4% emisji z dystrybutora butlowego.