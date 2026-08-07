DYSTRYBUTORY WODY – ZRÓWNOWAŻONE ŹRÓDŁO
Orzeźwienie dla biura i biznesu – dystrybutory wody firmy Kärcher są wyposażone w certyfikowany, automatyczny system higieny i innowacyjny system filtracji. Przystępna cenowo i zrównoważona alternatywa dla dużych zbiorników i butelek.
Skorzystaj z licznych korzyści: kup, wynajmij lub weź w leasing już dzisiaj.
Dzięki podłączanym do sieci dystrybutorom wody Kärcher możesz zaoferować pracownikom, klientom, gościom lub studentom wodę o naturalnym smaku i doskonałej, przefiltrowanej jakości prosto z kranu. Korzystaj z licznych zalet.
- Opatentowany system higieny bez użycia środków chemicznych
- Niskie zużycie energii
- Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska woda do picia
- Prosto z kranu, bez ciężkich zbiorników
- Pakiety z pełną obsługą
- Nawet 6 rodzajów wody, w tym opcja gorącej wody, np. do zaparzania herbaty
- Większe zadowolenia pracowników
OBSZARY ZASTOSOWAŃ
Biuro
Zadbaj o zrównoważony i pozytywny wpływ swojej firmy na środowisko naturalne, unikając odpadów z tworzyw sztucznych. Zapewnij swoim pracownikom odpowiednią ilość przefiltrowanej, świeżej wody pitnej, aby osiągali wysoką produktywność.
Przemysł
Odpowiednie do zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych lub centrów logistycznych. Ciesz się czystą wodą pitną o jakości spożywczej, zapewniając pracownikom optymalne zaopatrzenie w wodę pitną dla jak największej produktywności.
Instytucje publiczne
Umilaj petentom czas oczekiwania, oferując naturalnie smakującą wodę pitną w optymalnej, przefiltrowanej jakości prosto z kranu dzięki dystrybutorom wody Kärcher. Zadbaj o zrównoważony i pozytywny wpływ swojej firmy na środowisko naturalne, unikając odpadów z tworzyw sztucznych.
Ośrodki zdrowia
Dzięki opatentowanemu systemowi higieny nasze dystrybutory wody WPD 200 Advanced idealnie nadają się do użytku w przychodniach, gabinetach lekarskich lub placówkach opieki. Zapewnij swoim pracownikom, opiekunom i pacjentom świeżą, przefiltrowaną wodę z kranu o jakości spożywczej. Innowacyjny system filtrów niezawodnie usuwa szkodliwe substancje i mikroorganizmy. Automatyczna dezynfekcja termiczna zapewnia stałą higienę dystrybutora WPD 200 Advanced.
Ekologiczna przyjemność picia
Nigdy jeszcze nie przykładano tak dużej wagi do ochrony klimatu, jak dzisiaj. A dotyczy to nas wszystkich. W firmie Kärcher jesteśmy dumni z tego, że dajemy dobry przykład i w 2023 roku zostaliśmy uhonorowani Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju w kategorii „Zasoby”.
Czy wiesz, że wybór źródła wody pitnej ma duży wpływ na ślad węglowy firmy? Czynniki takie jak produkcja, recykling zbiorników, transport i zużycie energii elektrycznej odgrywają tu decydującą rolę. Z tego powodu przy wyborze źródła wody pitnej należy wziąć pod uwagę aspekty ekologiczne.
Analiza emisji CO₂:
W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Techniczny w Darmstadt porównano emisję CO₂ z trzech rodzajów źródeł wody pitnej: dystrybutorów butlowych, automatów z wodą butelkowaną i dystrybutora wody WPD 100 firmy Kärcher. Przy dziennym zużyciu 1,5 litra schłodzonej, niegazowanej wody na osobę i 30 pracownikach, dystrybutory wody WPD 100 pozwalają zaoszczędzić ponad 1,6 tony CO₂ w porównaniu z automatami z wodą butelkowaną. Emisje CO₂ spowodowane dystrybutorem WPD 100 stanowią jedynie około 16,4% emisji z dystrybutora butlowego.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Ciekawi Cię, co sprawia, że dystrybutor WPD 200 jest tak wyjątkowy? Odkryj jego specjalne funkcje.
Czyszczenie termiczne bez użycia chemikaliów
Opatentowany system higieny zapewnia wodę z kranu o jakości wody pitnej – przez całą dobę. Automatyczna dezynfekcja termiczna w połączeniu ze specjalnym systemem filtrów oznacza, że bakterie i wirusy nie mają szans. Dzięki temu otrzymujesz zdrową wodę o najlepszym smaku – higienicznie i bezpiecznie!
Personalizacja
Jeśli chodzi o smak dobrej wody pitnej, wszyscy możemy być zgodni, natomiast w kwestii wyglądu naszego dystrybutora wody pitnej, chcemy zapewnić maksymalną personalizację. Oznacza to, że szklany panel WPD 200 można zadrukować zgodnie z własnymi preferencjami. Tym samym dystrybutor wody pitnej możesz skonfigurować dokładnie tak, jak chcesz.
Design
Niezależnie od tego, czy jest to urządzenie blatowe, czy wolnostojące – dzięki nowoczesnemu i prostemu wzornictwu kompaktowy dystrybutor wody pitnej WPD 200 doskonale pasuje do każdego pomieszczenia. Przyciski czujników i wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz zapewniają prostą i intuicyjną obsługę. Przemyślana konstrukcja produktu obejmuje również bardzo wysoki obszar dozowania, który umożliwia łatwe napełnianie większych naczyń.
Zrównoważony rozwój
Kupując dystrybutor wody pitnej WPD 200, możesz czynić różnicę: zaopatrzenie w wodę pitną odgrywa znaczącą rolę pod względem śladu węglowego Twojej firmy lub organizacji. Woda pitna powinna nie tylko dobrze smakować, ale także być przyjazna dla środowiska: WPD 200 to zrównoważona alternatywa dla dużych zbiorników i butelek.
SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE
Sześć rodzajów wody
Dystrybutor wody Kärcher zapewnia do sześciu rodzajów wody, w zależności od wybranych opcji konfiguracji. Oferuje wybór wody w temperaturze otoczenia, schłodzonej, gazowanej (średniej lub klasycznej), a także gorącej i bardzo gorącej. Różnorodność opcji zapewnia orzeźwienie, które spełnia potrzeby użytkowników, wnosząc odrobinę dodatkowego komfortu w trakcie dnia pracy.
Trzy klasy chłodzenia
Dzięki różnym klasom chłodzenia dystrybutor wody Kärcher jest w stanie idealnie dostosować się do wymagań, niezależnie od miejsca montażu. Dystrybutor WPD 55 obsługuje do 25 użytkowników, natomiast WPD 200 do 100 użytkowników. Aby dostarczać wodę do ponad 100 użytkowników, dystrybutor WPD 200 można wyposażyć w dodatkową chłodnicę.
Kolory i wersje
Dystrybutor wody Kärcher jest dostępny jako urządzenie blatowe lub wolnostojące. Model WPD 200 jest dostępny w kolorze białym lub czarnym, dzięki czemu doskonale komponuje się z różnymi pomieszczeniami i otoczeniem oraz dostosowuje się do wymagań danego miejsca.
Higieniczne czyszczenie
Dystrybutory wody Kärcher są wyposażone w zintegrowany system czyszczenia. W urządzeniach Advanced wszystkie przewody doprowadzające wodę są regularnie czyszczone gorącą wodą w automatycznym procesie termicznym. Urządzenia podstawowe i dystrybutor WPD 55 są czyszczone chemicznie.
Innowacyjna konstrukcja filtra
Innowacyjne rozwiązanie filtracyjne składa się z filtra Active-Pure lub Hy-Protect bądź z kombinacji obu typów filtrów. Usuwa wirusy, bakterie i szkodliwe substancje, takie jak chlor i metale ciężkie, zapewniając czystą i zdrową wodę pitną. Cenne minerały pozostają w wodzie.
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