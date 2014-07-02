Profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho Kärcher
Trwałe, niezawodne i mocne profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho Kärcher. Posiadają doskonałe parametry pracy. Łatwość obsługi, funkcjonalność, cicha praca i wydajność to tylko niektóre z ich zalet. Doskonale sprawdzają się w codziennym sprzątaniu pośrednim. Są niezastąpione do precyzyjnego usuwania kurzu, brudu, pyłu i zanieczyszczeń z dywanów, wykładzin i innych twardych posadzek.
Odkurzacze jednofunkcyjne
Seria T profesjonalnych odkurzaczy do pracy na sucho to połączenie zrównoważonego rozwoju, ergonomii i wyjątkowo niskiego poziomu hałasu. Urządzenia są trwałe, wytrzymałe i oferują dobry stosunek jakości do ceny.
Odkurzacze szczotkowe
Odkurzacze szczotkowe zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych. Cząstki brudu, nici i włosy są odrywane od dywanu i zbierane, a włókna odświeżane.
Odkurzacze bateryjne
Bezprzewodowa elastyczność, wysoka siła ssania, zwiększona produktywność, a do tego wyjątkowo cicha praca – to cechy akumulatorowych, bezprzewodowych odkurzaczy do pracy na sucho z platformy Kärcher Battery Power+ wyposażonych w energooszczędny tryb eco!efficiency.
Szczotka elektryczna
Profesjonalna szczotka akumulatorowa może zamiatać w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i wszędzie tam, gdzie przewód zasilający przeszkadza w pracy, np. w windach, na schodach czy pomiędzy rzędami foteli.
Jaki odkurzacz do pracy na sucho jest dla mnie odpowiedni?
Wyszukiwarka odkurzaczy do pracy na sucho
Odkurzacze na sucho, pionowe odkurzacze szczotkowe, odkurzacze akumulatorowe czy miotły elektryczne: nasza gama produktów Professional oferuje wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania do każdego zastosowania.
Znajdź szeroką gamę urządzeń w mgnieniu oka - dzięki wyszukiwarce produktów Kärcher Professional
Szybko i sprawnie znajdziesz urządzenie profesjonalne Kärcher, które najlepiej pasuje do Twojego konkretnego zadania czyszczenia.
Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy na sucho Kärcher
Profesjonalne odkurzacze na sucho Kärcher to uniwersalne urządzenia o szeregu zastosowań. Niezastąpione w dokładnym, wygodnym i szybkim sprzątaniu dywanów, wykładzin i innych twardych powierzchni w obiektach takich jak:
- hotele
- biura i sklepy,
- budynki mieszkalne, w tym klatki schodowe i windy,
- restauracje, bary, puby,
- magazyny i fabryki,
- placówki edukacyjne: szkoły i przedszkola,
- pojazdy: samoloty, samochody i autobusy,
- kina i teatry.
Odkurzacze do sprzątania na sucho wyposażone w filtr HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995% spełniają również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Z powodzeniem można używać ich więc w gabinetach lekarskich, przychodniach zdrowia i szpitalach.
Specjalne ssawki sprawiają, że profesjonalne odkurzacze na sucho Kärcher z powodzeniem docierają do trudno dostępnych miejsc: najwęższych przestrzeni (np. między siedzeniami w autobusie), szczelin i zakamarków. Duża moc ssania zapewnia szybkie i łatwe usuwanie suchych zanieczyszczeń z małych, średnich i dużych powierzchni. Cicha praca sprawia, że idealnie sprawdzają się w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
Bezprzewodowe profesjonalne urządzenia Kärcher do pracy na sucho zapewniają maksymalny komfort sprzątania w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego. Odkurzacze zasilane akumulatorem usuną brud, kurz i zanieczyszczenia z wykładziny, dywanu i innych posadzek twardych bez konieczności podłączenia do prądu.
Przemyślana konstrukcja bezworkowych odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher przekłada się na efektywne użytkowanie, łatwy transport między obszarami pracy i wygodne przechowywanie.
Profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho Kärcher — dla kogo?
Odkurzacze uniwersalne do pracy na sucho Kärcher to produkty do użytku komercyjnego i profesjonalnego. Łatwe w użytkowaniu, wydajne, energooszczędne spełnią oczekiwania osób, które chcą uczynić sprzątanie szybkim, wygodnym i jeszcze dokładniejszym. Profesjonalne odkurzacze do czyszczenia na sucho Kärcher harmonijnie łączą wszystkie zalety idealnego odkurzacza, zapewniając niezawodne użytkowanie przez lata.
