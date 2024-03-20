Wyszukiwarka produktów dla urządzeń Kärcher Professional
Znajdź szeroką gamę technologii w błyskawicznym tempie.
Niezależnie od zastosowania, mamy dla Ciebie odpowiednią profesjonalną maszynę. Dzięki naszej wyszukiwarce produktów można błyskawicznie znaleźć dokładnie taki sprzęt, jaki jest odpowiedni do konkretnego zadania czyszczenia.
Profesjonalne urządzenia wysokociśnieniowe
Ciężka praca stała się łatwa: nasze profesjonalne myjki wysokociśnieniowe wykonują szeroki zakres zadań szybko i skutecznie. W ofercie znajdziesz urządzenia z i bez podgrzewania wody oraz środki czyszczące.
Profesjonalne odkurzacze uniwersalne
Na mokro i na sucho, grube i drobne zanieczyszczenia: profesjonalne odkurzacze uniwersalne (do pracy na mokro i na sucho) radzą sobie z każdym rodzajem zabrudzeń i są niezastąpione w wielu branżach.
Profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho
Odkurzacze do pracy na sucho, pionowe odkurzacze szczotkowe, odkurzacze akumulatorowe czy miotły elektryczne: seria Professional oferuje wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania do każdego zastosowania.
Profesjonalne zamiatarki
Ergonomiczne i bezpyłowe sprzątanie: nasze profesjonalne zamiatarki i zamiatarki odkurzające czyszczą każdy zakamarek - zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, zamiatarki ręczne lub z napędem trakcyjnym.
Profesjonalne odkurzacze i odpylacze przemysłowe
Oferujemy przemysłowe rozwiązania w zakresie odkurzania/odpylania we wszystkich wariantach – od przenośnych urządzeń do kompleksowego odkurzania lub systemu odpylania.