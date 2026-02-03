Mopy elektryczne - przewodowe i bezprzewodowe - Kärcher
Mop elektryczny do mycia podłóg Kärcher to idealne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i szybkość sprzątania. W ofercie produktowej Kärcher dostępne są wersje przewodowe oraz bezprzewodowe mopy elektryczne, które dzięki akumulatorowi dają możliwość swobodnego poruszania się podczas mycia podłóg. Obrotowy mop elektryczny Kärcher serii FC i EWM skutecznie usuwa zabrudzenia na podłodze, nie wymagając wcześniejszego odkurzania.
Mopy elektryczne Kärcher – nowoczesne sprzątanie bez kompromisów
Chcesz sprzątać podłogi szybciej, dokładniej i bez wysiłku? Mopy elektryczne Kärcher to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają dość wiadra, ściekającej wody i ręcznego szorowania. Dzięki automatycznemu zwilżaniu padów, funkcji odsysania brudnej wody oraz wysokiej skuteczności czyszczenia, mop elektryczny pozwala osiągnąć efekt lśniącej podłogi w zaledwie kilka minut — bez smug, bez zarysowań i bez frustracji.
Mop elektryczny Kärcher to wygodna alternatywa dla tradycyjnego mopa z wiadrem. Urządzenie oszczędza czas, wodę i siły. Dzięki zaawansowanej technologii i intuicyjnej obsłudze sprawdza się zarówno w codziennym czyszczeniu, jak i dokładnym sprzątaniu całego mieszkania. Oto powody, dla których warto mieć go w swoim domu:
- Mycie i suszenie jednocześnie – mop elektryczny do podłóg automatycznie nawilża pady, usuwa brud i zbiera nadmiar wilgoci, pozostawiając podłogę prawie suchą.
- Brak wiadra, brak wyżymania – cały system czyszczenia działa automatycznie, a pady można łatwo wyprać w pralce.
- Skuteczność na różnych powierzchniach – doskonale radzi sobie z panelami, parkietami, płytkami, kamieniem czy winylem.
- Niewielkie zużycie wody – czyszczenie jednej podłogi wymaga zaledwie ułamka ilości wody potrzebnej przy tradycyjnym mopie.
- Łatwe manewrowanie – obrotowa głowica i niewielka waga pozwalają wygodnie dotrzeć do narożników i pod meble.
- Możliwość samooczyszczania – po zakończeniu pracy urządzenie może automatycznie wypłukać pady i zebrać resztki brudu.
Mopy elektryczne Kärcher
Potrzebny Ci dobry mop do mycia podłóg, mop do parkietu a może do wrażliwej podłogi olejowanej? Niezależnie od tego, który z niżej prezentowanych automatycznych mopów wybierzesz, możesz być pewien skuteczności czyszczenia i wygody użytkowania. Dobierz model, który sprosta wymaganiom sprzątania w Twoim domu. Kärcher zadbał o to, aby każdy – od singla mieszkającego w kawalerce po wielopokoleniową rodzinę zamieszkujące duży dom – znalazł rozwiązanie, które ułatwi mu życie.
FC 8 Smart Signature Line – inteligentny sprzymierzeniec w domowych porządkach
Zapomnij o starych zasadach – ten mop jednocześnie odkurza i myje, usuwając wszelkie zabrudzenia. Dwie przeciwbieżne rolki zapewniają błyskawiczny efekt. Dzięki wyświetlaczowi LCD i aplikacji, wybierzesz idealny tryb spośród 10 opcji lub spersonalizujesz ustawienia dla doskonałych rezultatów.
Aplikacja Home & Garden
Połącz mopa elektrycznego FC 8 Smart Signature Line z aplikacją Home & Garden przez Bluetooth i zyskaj dostęp do wiedzy ekspertów. Wybierz jeden z wielu dedykowanych trybów czyszczenia dla różnych podłóg lub stwórz własny, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O APLIKACJI
Signature Line
Tylko najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty Kärcher z kategorii do sprzątania wewnątrz domu są sygnowane przez Alfreda Kärchera i należą do Signature Line.
Użytkowanie mopa elektrycznego FC 8 Smart Signature Line
- Konfiguracja i uruchomienie urządzenia (0:00)
- Czyszczenie podłóg odpornych na zużycie (0:27)
- Aktywacja trybu boost (0:47)
- Czyszczenie delikatnych podłóg (0:51)
- Wybór i konfiguracja trybów czyszczenia (0:59)
- Konfigurowanie własnych trybów czyszczenia (1:11)
- Napełnianie zbiornika na czystą wodę (1:35)
- Opróżnianie zbiornika brudnej wody (1:50)
- Czyszczenie końcowe i pakowanie urządzenia (2:00)
Korzyści z użytkownia mopów elektrycznych, które mają znaczenie
Opatentowana technologia zgarniania
Pady w mopach elektrycznych do podłóg Kärcher są stale zwilżane czystą wodą; brudna woda jest zgarniana i zbierana w zbiorniku.
Nasze myjki do podłóg nie posiadają turbiny ssącej, dzięki czemu są niezwykle smukłe, łatwe w manewrowaniu i ciche. Centralny napęd padów zapewnia idealne czyszczenie przy krawędziach.
O 20% lepsze rezultaty sprzątania w porównaniu z tradycyjnym mopem.*
Podłoga to Twoja scena. Dzięki naszemu bezprzewodowemu mopowi elektrycznemu, sprawisz że będzie lśnić – czyszczenie będzie o 20 procent bardziej dokładne oraz skuteczniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa*. Zamiast ścierania zabrudzeń, szczotki z funkcją samoczyszczenia skutecznie zbierają i przenoszą brudną wodę do oddzielnego zbiornika. Po sprzątaniu na podłodze pozostaje niewielka ilość wilgoci, co oznacza, że zaledwie po 2 minutach przedstawienie może trwać dalej!
Automatyczne nawilżanie
Czysta woda sprawia, że podłogi są czystsze. Dlatego jedna strona obrotowych padów mopów elektrycznych Kärcher jest stale zwilżana świeżą wodą, podczas gdy z drugiej strony brudna woda jest zgarniana i gromadzona w zbiorniku. W przeciwieństwie do czyszczenia mopem, brud jest faktycznie zbierany, a nie rozrzucany.
Regulowane tryby czyszczenia dla różnych rodzajów podłóg i zabrudzeń
W modelach FC 4-4 i FC 7, obroty padów i przepływ wody można ustawić na jednym z dwóch poziomów w zależności od rodzaju zabrudzeń i typu podłogi (tryb 1 do podłóg drewnianych, tryb 2 do podłóg kamiennych). Model FC 7 oferuje również tryb boost do usuwania uporczywych plam. W modelu FC 8 za pośrednictwem aplikacji możesz przesyłać do urządzenia szereg różnorodnych trybów pracy dopasowanych do różnych rodzajów podłóg, a następnie przełączać się między nimi na wyświetlaczu. Za pomocą aplikacji można również indywidualnie dostosować ilość wody oraz prędkość obracania padów.
Wymienny system akumulatorów zapewniający długi czas pracy
Maksymalna swoboda ruchów i elastyczność oraz czas pracy, który można dowolnie wydłużyć dzięki wymiennym akumulatorom 4 V Kärcher Battery Power do modeli FC 4-4 i FC 2-4. Trwałe i wydajne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Wymienny akumulator może być również używany w innych urządzeniach 4 V Kärcher Battery Power.
Właściwości i zalety gamy elektrycznych mopów do czyszczenia podłóg
Czyszczenie podłogi bez najmniejszego wysiłku
Nigdy więcej rozmazywania brudu po podłodze. Koniec ze żmudnym wyżymaniem ścierek, dzięki funkcji samoczyszczenia padów. Nigdy więcej noszenia ciężkiego wiadra, dzięki zintegrowanemu zbiornikowi na czystą wodę, który można łatwo wyjąć, tak samo jak zbiornik na brudną wodę.
Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg
Niska ilość pozostawionej wilgoci resztkowej oznacza, że urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku wszystkich rodzajów twardych podłóg (kamiennych, gresu, parkietu, laminatu i winylu). Po podłogach można praktycznie od razu chodzić ponownie. Idealna pielęgnacja podłogi w połączeniu z detergentami i środkami czyszczącymi Kärcher.
Idealne czyszczenie wzdłuż krawędzi
Umieszczony centralnie napęd padów zapewnia doskonałe efekty czyszczenia w kątach oraz wzdłuż krawędzi.
Możliwość prania padów
Szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie padów wykonanych z mikrofibry. Można je również prać w pralce w temperaturze do 60°C.
Do 90% oszczędności wody***
W porównaniu z czyszczeniem przy pomocy tradycyjnego mopa i wiadra.***
WOW! Olśnij domem ponownie
Twarda podłoga nie musi oznaczać trudnego sprzątania! Sprzątanie będzie zdecydowanie łatwiejsze dzięki jednemu z naszych mopów elektrycznych. W naszej ofercie znalazły się zarówno wielofunkcyjne urządzenia, jak również lekkie poręczne modele zasilane akumulatorowo, jednym słowem: dobre mopy do mycia podłóg niezależnie od tego, jak duże są Twoje oczekiwania. Jesteśmy gotowi im sprostać… bezprzewodowo!
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Około 235 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora
- Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
- Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
- Czas pracy akumulatora ok. 60 min
- Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg + 2 tryby czyszczenia + tryb boost + dodatkowe tryby czyszczenia za pośrednictwem aplikacji
- Doskonałe czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
- W zestawie 4 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
- Bardzo płynna praca dzięki przeciwbieżnie obracającym się padom
- Technologia napędu 4-padów
- Głowica podłogowa ze zintegrowanymi diodami LED
- Estetyczny wyświetlacz LCD i łączność z aplikacją
- Funkcja samooczyszczania z 400 obrotami padów na minutę
FC 7 CORDLESS
Około 175 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora
- Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
- Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
- Czas pracy akumulatora ok. 45 min
- Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg + 2 tryby czyszczenia + tryb boost
- Doskonałe czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
- W zestawie 4 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
- Bardzo płynna praca dzięki przeciwbieżnie obracającym się padom
- Technologia napędu 4-padów
- Funkcja samooczyszczania z 400 obrotami padów na minutę
FC 4-4 BATTERY SET
Około 90 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora
- Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
- Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
- Czas pracy do 30 min na jednym ładowaniu akumulatora
- Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg + 2 tryby czyszczenia
- Doskonałe czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
- W zestawie 2 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
+ 2 wymienne akumulatory 4 V
FC 2-4 BATTERY SET
Około 70 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora
- Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
- Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
- Do 20 minut pracy na jednym ładowaniu akumulatora
- Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg
- Zoptymalizowane czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
- W zestawie 1 pad + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg + wymienny akumulator 4 V
EWM 2
Około 60 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora
- Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
- Mopowanie + zbieranie kurzu
- Do 20 minut pracy na jednym ładowaniu akumulatora
- Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg
- Czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
- W zestawie 2 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
Środki czyszczące i akcesoria do mopów elektrycznych
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów Kärcher przeznaczonych do elektrycznych mopów, czyszczenie i pielęgnacja mogą zostać idealnie dopasowane do rodzaju Twojej podłogi. Na przykład, standardowy środek czyszczący jest odpowiedni do każdego rodzaju twardych podłóg, podczas gdy specjalistyczne środki czyszczące są przeznaczone do drewnianych i kamiennych podłóg, zapewniając im dodatkową pielęgnację.
Wyszukiwarka akcesoriów
Potrzebujesz akcesoriów do elektrycznych mopów albo innych sprzętów Kächer? Ich odszukanie i dopasowanie ułatwi Ci wyszukiwarka. Znajdziesz tam elementy, które poszerzą możliwości Twoich urządzeń Kärcher, wymienne elementy eksploatacyjne, końcówki, ssawki, przedłużki, pady i wiele, wiele innych – z gwarancją oryginalności. Pamiętaj, że wyłącznie oryginalne akcesoria Kärcher zapewnią Ci najlepsze efekty czyszczenia i będą całkowicie kompatybilne z Twoim sprzętem.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące mopów elektrycznych
Pytania dotyczące produktu
Pytania dotyczące aplikacji
Konserwacja
Rozwiązywanie problemów
* Mop elektryczny Kärcher pozwala uzyskać o 20% lepsze efekty czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym płaskim mopem, w badanej kategorii „mycia”. Dotyczy średnich wyników testu skuteczności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia wzdłuż krawędzi.
** Bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 umożliwia do 50% oszczędności czasu, gdyż domowe zabrudzenia z twardych podłóg można usunąć jednym ruchem, bez konieczności odkurzania przed myciem.
*** W przypadku czyszczenia podłogi o powierzchni 60 m², bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 (zużycie: 0,4 l) zużywa do 90% mniej wody, w porównaniu z tradycyjnym mopem oraz wiadrem wypełnionym 5 litrami wody (zużycie: 5,0 l).
Gdzie sprawdzą się mopy elektryczne Kärcher?
Mopy elektryczne Kärcher są doskonałym wyborem do codziennego utrzymania czystości w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Docenią je osoby, które chcą uniknąć noszenia ciężkich wiader, schylania się i konieczności wyżymania ścierek.
Świetnie nadają się do:
- Salonów i pokoi dziennych, gdzie częste mycie paneli mopem elektrycznym pozwala utrzymać podłogi w idealnym stanie bez ich przemoczenia.
- Kuchni i jadalni, gdzie liczy się szybkie i higieniczne usuwanie rozlanych płynów, okruchów i tłustych zabrudzeń.
- Łazienek i toalet, gdzie mop elektryczny do płytek ułatwia dokładne mycie fug i trudno dostępnych narożników.
- Pomieszczeń użytkowych, takich jak pralnie, spiżarnie czy schowki – wszędzie tam, gdzie czyszczenie podłóg mopem elektrycznym przebiega szybko i bez rozchlapywania wody.
Z mopem elektrycznym Kärcher zapomnisz o szorowaniu, wiadrze i ciągłym wykręcaniu ścierek. Urządzenie wykona pracę za Ciebie — szybko, cicho i dokładnie. Niezależnie od tego, czy sprzątasz codziennie, czy raz w tygodniu, mop elektryczny pozwoli Ci oszczędzić czas, siły i wodę, jednocześnie dbając o higienę w Twoim domu.
Urządzenie do mycia podłóg elektryczne Kärcher – warianty dostępne w naszej ofercie
Mopy elektryczne Kärcher występują w wielu wariantach. Różne rodzaje mopów różnią się sposobem zasilania, a także dodatkowymi funkcjami, które wpływają na komfort i skuteczność sprzątania. Wyróżnić można:
- Elektryczny mop bezprzewodowy (akumulatorowy) – zapewnia pełną swobodę poruszania się po domu. To idealna opcja, jeśli chcesz szybko posprzątać kilka pomieszczeń bez szukania gniazdka.
- Mop przewodowy – świetne rozwiązanie do długiego sprzątania bez przerw. Nie trzeba ładować baterii, co sprawia, że idealnie nadają się do większych powierzchni.
- Mop z dodatkowymi funkcjami – niektóre modele posiadają tryby intensywnej pracy (np. boost), systemy informujące o stanie czystości, aplikacje mobilne czy wbudowane oświetlenie LED.
- Mop parowy elektryczny – wysoka temperatura pary skutecznie usuwa zabrudzenia i bakterie z twardych powierzchni, takich jak kafelki czy kamień. To rozwiązanie szczególnie polecane do łazienek, kuchni i wszędzie tam, gdzie liczy się higiena.
Jaki mop elektryczny najlepiej sprawdza się w domu?
Do codziennego użytku najlepiej sprawdzi się mop bezprzewodowy – pozwala szybko i wygodnie posprzątać bez rozwijania kabla. W większych mieszkaniach lub domach przydatny będzie model o dłuższym czasie pracy i większym zbiorniku na wodę.
Czym różni się mop elektryczny od tradycyjnego?
Mop elektryczny działa automatycznie – zwilża, szoruje i odsysa wodę. Nie wymaga noszenia wiadra, a podłoga jest niemal sucha zaraz po umyciu. Jest też znacznie dokładniejszy i oszczędniejszy pod względem zużycia wody.
Jak czyścić podłogę mopem elektrycznym bez smug?
Używaj padów z mikrofibry i dedykowanych środków czyszczących. Pracuj równomiernie, nie zatrzymuj się zbyt długo w jednym miejscu i pozwól mopowi samodzielnie odprowadzić wilgoć – to gwarantuje czystość bez smug.