Mopy elektryczne - przewodowe i bezprzewodowe - Kärcher

Mop elektryczny do mycia podłóg Kärcher to idealne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i szybkość sprzątania. W ofercie produktowej Kärcher dostępne są wersje przewodowe oraz bezprzewodowe mopy elektryczne, które dzięki akumulatorowi dają możliwość swobodnego poruszania się podczas mycia podłóg. Obrotowy mop elektryczny Kärcher serii FC i EWM skutecznie usuwa zabrudzenia na podłodze, nie wymagając wcześniejszego odkurzania.

Mopy elektryczne Kärcher – nowoczesne sprzątanie bez kompromisów

Chcesz sprzątać podłogi szybciej, dokładniej i bez wysiłku? Mopy elektryczne Kärcher to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają dość wiadra, ściekającej wody i ręcznego szorowania. Dzięki automatycznemu zwilżaniu padów, funkcji odsysania brudnej wody oraz wysokiej skuteczności czyszczenia, mop elektryczny pozwala osiągnąć efekt lśniącej podłogi w zaledwie kilka minut — bez smug, bez zarysowań i bez frustracji.

Mop elektryczny Kärcher to wygodna alternatywa dla tradycyjnego mopa z wiadrem. Urządzenie oszczędza czas, wodę i siły. Dzięki zaawansowanej technologii i intuicyjnej obsłudze sprawdza się zarówno w codziennym czyszczeniu, jak i dokładnym sprzątaniu całego mieszkania. Oto powody, dla których warto mieć go w swoim domu:

  • Mycie i suszenie jednocześnie – mop elektryczny do podłóg automatycznie nawilża pady, usuwa brud i zbiera nadmiar wilgoci, pozostawiając podłogę prawie suchą.
  • Brak wiadra, brak wyżymania – cały system czyszczenia działa automatycznie, a pady można łatwo wyprać w pralce.
  • Skuteczność na różnych powierzchniach – doskonale radzi sobie z panelami, parkietami, płytkami, kamieniem czy winylem.
  • Niewielkie zużycie wody – czyszczenie jednej podłogi wymaga zaledwie ułamka ilości wody potrzebnej przy tradycyjnym mopie.
  • Łatwe manewrowanie – obrotowa głowica i niewielka waga pozwalają wygodnie dotrzeć do narożników i pod meble.
  • Możliwość samooczyszczania – po zakończeniu pracy urządzenie może automatycznie wypłukać pady i zebrać resztki brudu.

 

Mopy elektryczne Kärcher

Potrzebny Ci dobry mop do mycia podłóg, mop do parkietu a może do wrażliwej podłogi olejowanej? Niezależnie od tego, który z niżej prezentowanych automatycznych mopów wybierzesz, możesz być pewien skuteczności czyszczenia i wygody użytkowania. Dobierz model, który sprosta wymaganiom sprzątania w Twoim domu. Kärcher zadbał o to, aby każdy – od singla mieszkającego w kawalerce po wielopokoleniową rodzinę zamieszkujące duży dom – znalazł rozwiązanie, które ułatwi mu życie.

FC 8 Smart Signature Line – inteligentny sprzymierzeniec w domowych porządkach

Zapomnij o starych zasadach – ten mop jednocześnie odkurza i myje, usuwając wszelkie zabrudzenia. Dwie przeciwbieżne rolki zapewniają błyskawiczny efekt. Dzięki wyświetlaczowi LCD i aplikacji, wybierzesz idealny tryb spośród 10 opcji lub spersonalizujesz ustawienia dla doskonałych rezultatów.

Aplikacja Home & Garden

Połącz mopa elektrycznego FC 8 Smart Signature Line z aplikacją Home & Garden przez Bluetooth i zyskaj dostęp do wiedzy ekspertów. Wybierz jeden z wielu dedykowanych trybów czyszczenia dla różnych podłóg lub stwórz własny, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

 

Mop elektryczny Signature Line

Signature Line

Tylko najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty Kärcher z kategorii do sprzątania wewnątrz domu są sygnowane przez Alfreda Kärchera i należą do Signature Line.

Użytkowanie mopa elektrycznego FC 8 Smart Signature Line

Korzyści z użytkownia mopów elektrycznych, które mają znaczenie

Opatentowana technologia zgarniania

Pady w mopach elektrycznych do podłóg Kärcher są stale zwilżane czystą wodą; brudna woda jest zgarniana i zbierana w zbiorniku.

Nasze myjki do podłóg nie posiadają turbiny ssącej, dzięki czemu są niezwykle smukłe, łatwe w manewrowaniu i ciche. Centralny napęd padów zapewnia idealne czyszczenie przy krawędziach.

Opatentowana technologia zgarniania

O 20% lepsze rezultaty sprzątania w porównaniu z tradycyjnym mopem.*

Podłoga to Twoja scena. Dzięki naszemu bezprzewodowemu mopowi elektrycznemu, sprawisz że będzie lśnić – czyszczenie będzie o 20 procent bardziej dokładne oraz skuteczniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa*. Zamiast ścierania zabrudzeń, szczotki z funkcją samoczyszczenia skutecznie zbierają i przenoszą brudną wodę do oddzielnego zbiornika. Po sprzątaniu na podłodze pozostaje niewielka ilość wilgoci, co oznacza, że zaledwie po 2 minutach przedstawienie może trwać dalej!

O 20% lepsze rezultaty sprzątania

Automatyczne nawilżanie

Czysta woda sprawia, że podłogi są czystsze. Dlatego jedna strona obrotowych padów mopów elektrycznych Kärcher jest stale zwilżana świeżą wodą, podczas gdy z drugiej strony brudna woda jest zgarniana i gromadzona w zbiorniku. W przeciwieństwie do czyszczenia mopem, brud jest faktycznie zbierany, a nie rozrzucany.

Automatyczne nawilżanie

Regulowane tryby czyszczenia dla różnych rodzajów podłóg i zabrudzeń

W modelach FC 4-4 i FC 7, obroty padów i przepływ wody można ustawić na jednym z dwóch poziomów w zależności od rodzaju zabrudzeń i typu podłogi (tryb 1 do podłóg drewnianych, tryb 2 do podłóg kamiennych). Model FC 7 oferuje również tryb boost do usuwania uporczywych plam. W modelu FC 8 za pośrednictwem aplikacji możesz przesyłać do urządzenia szereg różnorodnych trybów pracy dopasowanych do różnych rodzajów podłóg, a następnie przełączać się między nimi na wyświetlaczu. Za pomocą aplikacji można również indywidualnie dostosować ilość wody oraz prędkość obracania padów.

Regulowane tryby czyszczenia

Wymienny system akumulatorów zapewniający długi czas pracy

Maksymalna swoboda ruchów i elastyczność oraz czas pracy, który można dowolnie wydłużyć dzięki wymiennym akumulatorom 4 V Kärcher Battery Power do modeli FC 4-4 i FC 2-4. Trwałe i wydajne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Wymienny akumulator może być również używany w innych urządzeniach 4 V Kärcher Battery Power.

Mop elektryczny z wymiennym akumulatorem

Właściwości i zalety gamy elektrycznych mopów do czyszczenia podłóg

Czyszczenie podłogi bez wysiłku

Czyszczenie podłogi bez najmniejszego wysiłku

Nigdy więcej rozmazywania brudu po podłodze. Koniec ze żmudnym wyżymaniem ścierek, dzięki funkcji samoczyszczenia padów. Nigdy więcej noszenia ciężkiego wiadra, dzięki zintegrowanemu zbiornikowi na czystą wodę, który można łatwo wyjąć, tak samo jak zbiornik na brudną wodę.

Do wszystkich rodzajów twardych podłóg

Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg

Niska ilość pozostawionej wilgoci resztkowej oznacza, że urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku wszystkich rodzajów twardych podłóg (kamiennych, gresu, parkietu, laminatu i winylu). Po podłogach można praktycznie od razu chodzić ponownie. Idealna pielęgnacja podłogi w połączeniu z detergentami i środkami czyszczącymi Kärcher.

Czyszczenie wzdłuż krawędzi

Idealne czyszczenie wzdłuż krawędzi

Umieszczony centralnie napęd padów zapewnia doskonałe efekty czyszczenia w kątach oraz wzdłuż krawędzi.

Możliwość prania padów

Możliwość prania padów

Szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie padów wykonanych z mikrofibry. Można je również prać w pralce w temperaturze do 60°C.

Czyszczenie mopem elektrycznym oszczędza wodę

Do 90% oszczędności wody***

W porównaniu z czyszczeniem przy pomocy tradycyjnego mopa i wiadra.***

WOW! Olśnij domem ponownie

Twarda podłoga nie musi oznaczać trudnego sprzątania! Sprzątanie będzie zdecydowanie łatwiejsze dzięki jednemu z naszych mopów elektrycznych. W naszej ofercie znalazły się zarówno wielofunkcyjne urządzenia, jak również lekkie poręczne modele zasilane akumulatorowo, jednym słowem: dobre mopy do mycia podłóg niezależnie od tego, jak duże są Twoje oczekiwania. Jesteśmy gotowi im sprostać… bezprzewodowo!

Mop elektryczny FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Około 235 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora

  • Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
  • Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
  • Czas pracy akumulatora ok. 60 min
  • Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg + 2 tryby czyszczenia + tryb boost + dodatkowe tryby czyszczenia za pośrednictwem aplikacji
  • Doskonałe czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
  • W zestawie 4 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
  • Bardzo płynna praca dzięki przeciwbieżnie obracającym się padom
  • Technologia napędu 4-padów
  • Głowica podłogowa ze zintegrowanymi diodami LED
  • Estetyczny wyświetlacz LCD i łączność z aplikacją
  • Funkcja samooczyszczania z 400 obrotami padów na minutę
Mop elektryczny FC 7 Cordless

FC 7 CORDLESS

 

Około 175 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora

  • Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
  • Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
  • Czas pracy akumulatora ok. 45 min
  • Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg + 2 tryby czyszczenia + tryb boost
  • Doskonałe czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
  • W zestawie 4 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
  • Bardzo płynna praca dzięki przeciwbieżnie obracającym się padom
  • Technologia napędu 4-padów
  • Funkcja samooczyszczania z 400 obrotami padów na minutę

 

Mop elektryczny bezprzewodowy Kärcher FC 4-4

FC 4-4 BATTERY SET

 

Około 90 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora

  • Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
  • Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
  • Czas pracy do 30 min na jednym ładowaniu akumulatora
  • Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg + 2 tryby czyszczenia
  • Doskonałe czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
  • W zestawie 2 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg
    + 2 wymienne akumulatory 4 V

 

Mop elektryczny bezprzewodowy Kärcher FC 2-4

FC 2-4 BATTERY SET

 

Około 70 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora

  • Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
  • Mopowanie + zbieranie kurzu + zbieranie grubego brudu
  • Do 20 minut pracy na jednym ładowaniu akumulatora
  • Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg
  • Zoptymalizowane czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
  • W zestawie 1 pad + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg + wymienny akumulator 4 V

 

Bezprzewodowy mop elektryczny Kärcher EWM 2

EWM 2

 

Około 60 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu akumulatora

  • Usuwa wszystkie rodzaje suchych i mokrych zabrudzeń codziennego użytku
  • Mopowanie + zbieranie kurzu
  • Do 20 minut pracy na jednym ładowaniu akumulatora
  • Odpowiedni do wszystkich twardych podłóg
  • Czyszczenie w narożnikach i wzdłuż krawędzi
  • W zestawie 2 pady + 1 uniwersalny środek do czyszczenia podłóg

Środki czyszczące i akcesoria do mopów elektrycznych

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów Kärcher przeznaczonych do elektrycznych mopów, czyszczenie i pielęgnacja mogą zostać idealnie dopasowane do rodzaju Twojej podłogi. Na przykład, standardowy środek czyszczący jest odpowiedni do każdego rodzaju twardych podłóg, podczas gdy specjalistyczne środki czyszczące są przeznaczone do drewnianych i kamiennych podłóg, zapewniając im dodatkową pielęgnację.

Wyszukiwarka akcesoriów

Potrzebujesz akcesoriów do elektrycznych mopów albo innych sprzętów Kächer? Ich odszukanie i dopasowanie ułatwi Ci wyszukiwarka. Znajdziesz tam elementy, które poszerzą możliwości Twoich urządzeń Kärcher, wymienne elementy eksploatacyjne, końcówki, ssawki, przedłużki, pady i wiele, wiele innych – z gwarancją oryginalności. Pamiętaj, że wyłącznie oryginalne akcesoria Kärcher zapewnią Ci najlepsze efekty czyszczenia i będą całkowicie kompatybilne z Twoim sprzętem.



FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące mopów elektrycznych

Pytania dotyczące produktu

Idealne rozwiązanie do czyszczenia podłóg – na każde wyzwanie.

FC 2-4 Battery Set:

Lekki (tylko 2,2 kg) mop elektryczny FC 2-4 z automatycznym włączaniem/wyłączaniem. Wystarczy pociągnąć uchwyt do tyłu, aby uruchomić urządzenie i wygodnie usunąć codzienne, suche i mokre zabrudzenia w jednym kroku.

FC 4-4 Battery Set:

Długi czas pracy na baterii (do 30 minut) pozwala na bezproblemowe umycie do 90 m². Dwa tryby czyszczenia umożliwiają dostosowanie ilości wody do rodzaju podłogi. FC 4-4 skutecznie czyści nawet przy samych krawędziach.

FC 7 Cordless:


Do dużych powierzchni (do 175 m²) polecamy FC 7 z 45-minutowym czasem pracy na baterii i czterema rolkami dla maksymalnej efektywności. Funkcja "boost" poradzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami.

FC 8 Smart Signature Line:


FC 8 z czytelnym wyświetlaczem LCD prowadzi użytkownika przez cały proces czyszczenia. Aplikacja mobilna umożliwia wybór predefiniowanych trybów czyszczenia dla różnych rodzajów podłóg oraz tworzenie własnych, spersonalizowanych ustawień. Urządzenie umyje do 230 m² na jednym ładowaniu, pracując przez 60 minut.

Alternatywą dla mopów elektrycznych jest mop akumulatorowy EWM 2. Zapewnia on maksymalną wygodę podczas mycia podłóg, pomijając zbieranie większych zabrudzeń.

 

Z mopem elektrycznym można używać następujących detergentów:

Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, numer seryjny 6.295-944.0
Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537, numer seryjny 6.295-943.0
Środek do pielęgnacji podłóg z lakierowanego drewna RM 534, numer seryjny 6.295-941.0
Środek do pielęgnacji podłóg z olejowanego/woskowanego drewna RM 535, numer seryjny 6.295-942.0
Naturalny środek do czyszczenia podłóg RM 538N, numer seryjny 6.296-286.0

Aby zapewnić optymalne rezultaty czyszczenia, stosuj wyłącznie oryginalne detergenty Kärcher, przestrzegając zalecanych dawek.

Użycie detergentów innych producentów może skutkować uszkodzeniem urządzenia i unieważnieniem gwarancji.

Stosowanie nieoryginalnych detergentów lub przekroczenie zalecanej dawki może prowadzić do nadmiernego pienienia się, co z kolei może spowodować automatyczne wyłączenie urządzenia przed osiągnięciem maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika na brudną wodę.

Pady z mikrofibry mopa elektrycznego można prać w pralce w temperaturze do 60 °C przy użyciu płynnego detergentu.

Ważne: nie należy używać płynu zmiękczającego do tkanin.

Pady należy wymieniać co 6 do 12 miesięcy, w zależności od częstotliwości użytkowania.

Nasze mopy elektryczne nie posiadają wentylatora ssącego, dzięki czemu są niezwykle ciche.

Poziom głośności poszczególnych mopów elektrycznych:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

Napęd padów nie znajduje się z boku głowicy czyszczącej, lecz pośrodku, między dwoma padami. Oznacza to, że ścieżka czyszczenia jest przerywana wąskim paskiem, ale możliwe jest optymalne czyszczenie narożników i krawędzi.

  1. Opróżnij i ponownie zamontuj zbiornik na brudną wodę.

     

  2. Umieść urządzenie w stacji czyszczącej.

     

  3. Napełnij zbiornik na czystą wodę (bez detergentu).

  • FC 8: Przejdź do pozycji menu "Czyszczenie urządzenia".
  • FC 7 i FC 4-4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania oraz przycisk regulacji poziomu czyszczenia przez trzy sekundy.
  • FC 2-4: Brak funkcji samooczyszczania.

Proces samooczyszczania trwa około 110 sekund (FC 8 i FC 7) lub 90 sekund (FC 4-4).

Gruntowne czyszczenie za pomocą mopów elektrycznych Kärcher eliminuje do 99,9% typowych bakterii występujących w gospodarstwach domowych z wszelkich powszechnie stosowanych twardych powierzchni.

Nie, FP 303 nie nadaje się do tego celu, ponieważ prędkość obrotowa jest zbyt wysoka.

Pytania dotyczące aplikacji

Mopy elektryczne Kärcher mogą być używane na wszystkich twardych podłogach, zarówno drewnianych, kamiennych, jak i plastikowych. Pady nie powodują uszkodzeń, takich jak zarysowania powierzchni. Nie należy trzymać urządzenia w jednym miejscu; zamiast tego należy zawsze je przesuwać.

Detergent RM 534 (numer seryjny 6.295-941.0) jest idealny do czyszczenia lakierowanych podłóg drewnianych (np. parkiet, panele laminowane).

Do czyszczenia olejowanych/woskowanych podłóg drewnianych należy użyć detergentu RM 535 (numer seryjny 6.295-942.0).

Do czyszczenia podłóg kamiennych należy użyć detergentu RM 537 (numer seryjny 6.295-943.0).

Aby osiągnąć dobre rezultaty czyszczenia za pomocą mopa elektrycznego, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Przed pierwszym użyciem i w przypadku zabrudzenia wypierz pady w pralce w temperaturze 60°C.
  • Jeśli pady są zbyt suche, możesz je zwilżyć, aktywując tryb boost (dotyczy tylko FC 2-4 i FC 4-4).
  • Przesuwaj urządzenie do przodu i do tyłu, aż pady zostaną wystarczająco zwilżone.
  • Wyczyść podłogę kilkukrotnie mopem elektrycznym bez użycia detergentu. To usuwa pozostałości starego detergentu z podłogi.
  • Używaj wyłącznie detergentu Kärcher i upewnij się, że stosujesz właściwe dawkowanie.
  • Przestrzegaj zalecanego dawkowania na butelce detergentu. Użycie zbyt dużej lub zbyt małej ilości detergentu może prowadzić do słabych rezultatów czyszczenia.
  • Przeprowadź samooczyszczanie urządzenia (tylko w modelach FC 8, FC 7 i FC 4-4).

Zabrudzenia są zbierane najefektywniej, gdy uchwyt znajduje się 80 centymetrów nad podłogą. Tolerancja wynosi od 65 do 90 centymetrów.

Podczas ruchu do przodu zabrudzenia na podłodze są najpierw nawilżane. Większość zabrudzeń jest zbierana podczas ruchu do tyłu. Powolne ruchy do przodu i do tyłu również zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia, ponieważ dają urządzeniu czas potrzebny do dokładnego zebrania zabrudzeń.

Ładowarka 4 V Battery Power w pełni ładuje akumulator 2,5 Ah w około 2,5 godziny. Szybka ładowarka 4 V Duo Battery Power może naładować do dwóch akumulatorów 2,5 Ah w zaledwie 70 minut.

Pozostały czas pracy zawsze odnosi się do akumulatora o niższej pozostałej pojemności.

Tak, urządzenie można zarejestrować wielokrotnie, umożliwiając dostęp wielu użytkownikom.

Aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje między innymi następujące główne funkcje:

  • Zalecane przez Kärcher tryby czyszczenia dla różnych rodzajów podłóg, które można przesłać do urządzenia.
  • Konfiguracja spersonalizowanych trybów czyszczenia.
  • Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu, pierwszego uruchomienia, użytkowania i czyszczenia urządzenia.
  • Porady i wskazówki.
  • FAQ z szczegółowym rozwiązywaniem problemów.
  • Powiadomienia o aktualizacjach systemu i sposobie ich przeprowadzenia.
  • Połączenie z Centrum Serwisowym Kärcher.
  • Statystyki użytkowania.
  • Ustawienia urządzenia, np. czas trwania trybu boost.
  • Przypomnienie o wymianie padów.
  • Połączenie ze sklepem internetowym Kärcher, np. w celu zakupu akcesoriów zamiennych.

Urządzenie i aplikacja muszą być połączone ze sobą przez Bluetooth, aby wszystkie ustawienia urządzenia skonfigurowane za pomocą aplikacji, na przykład, działały:

  • Przesyłanie trybów czyszczenia z aplikacji do urządzenia.
  • Czas trwania funkcji boost lub wstępnego zwilżania.

Połączenie Bluetooth zostaje rozłączone po wyłączeniu urządzenia. W razie potrzeby można je przywrócić za pomocą aplikacji.

Konserwacja

Odkamienianie mopa elektrycznego nie jest wymagane, ponieważ osadzanie się kamienia następuje wyłącznie w temperaturach przekraczających 70°C. Ponadto, kwasy zawarte w środkach odkamieniających mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Jeśli podczas czyszczenia z mopa elektrycznego wydobywają się nieprzyjemne zapachy, możesz wykonać następujące czynności:

  • Wypierz pady w pralce w temperaturze 60°C (ważne: nie używaj płynu do płukania tkanin).
  • Zawsze używaj świeżej wody i nie pozostawiaj wody w zbiorniku po zakończeniu czyszczenia.
  • Po każdym użyciu dokładnie przepłucz zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę.
  • Regularnie czyść wloty i filtry, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
  • Pozostałości starych detergentów do czyszczenia, które są uwalniane z podłogi podczas czyszczenia, również mogą powodować nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie do czyszczenia podłóg głośno pracuje po włączeniu, możliwe, że rolki są zbyt suche lub uległy deformacji.

Jeśli rolki są zbyt suche, aktywuj tryb boost (tylko w modelach FC 8 i FC 7) i przesuwaj urządzenie do przodu i do tyłu, aż rolki zostaną wystarczająco zwilżone. Alternatywnie, możesz zwilżyć rolki pod bieżącą wodą.

Aby zapobiec deformacji rolek, zawsze przechowuj urządzenie na dostarczonej stacji parkingowej i nigdy nie przechowuj go bezpośrednio na podłodze.

  • Naładuj akumulator.
  • Odłącz kabel ładowania, ponieważ urządzenie nie może działać, gdy kabel ładowania jest podłączony.

FC 7 może się przegrzewać w wysokich temperaturach otoczenia, podczas używania suchych rolek lub na dywanie. Należy odstawić urządzenie do ostygnięcia na około 2,5 godziny. Urządzenie można ponownie włączyć dopiero po ostygnięciu. Możliwe jest ładowanie FC 7 podczas stygnięcia.

Jeśli rolki się nie obracają, może to być spowodowane ich zablokowaniem, niewystarczającym nawilżeniem lub zablokowaniem silnika, na przykład z powodu nadmiernego nacisku na pady lub kontaktu ze ścianą.

Jeśli silnik jest zablokowany, wyłącz i ponownie włącz myjkę do podłóg.

Jeśli rolki są zablokowane:

  • Wyjmij rolki i sprawdź, czy coś się w nich nie zablokowało.
  • Sprawdź, czy pady są dokręcone do uchwytu rolek tak mocno, jak to możliwe.
  • Sprawdź, czy w filtrach w głowicy podłogowej nie zebrał się brud i, jeśli tak, usuń go.
  • Sprawdź, czy filtry są prawidłowo włożone. W tym celu wyjmij filtry, a następnie włóż je ponownie.

Jeśli pady nie są wystarczająco nawilżone:

  • Wyłącz urządzenie, wyjmij filtry i ponownie włącz urządzenie bez zamontowanych filtrów. Naciśnij przycisk „boost” i poruszaj urządzeniem do przodu i do tyłu, aż rolki zostaną wystarczająco nawilżone. Następnie możesz ponownie włożyć filtry.
  • Alternatywnie, wyjmij pady i zwilż je pod bieżącą wodą.
Graphic FC Error

Gdy poziom brudnej wody w zbiorniku FC 7 przekroczy 200 mililitrów, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Używanie detergentów innych producentów lub stosowanie ich w nadmiernych ilościach może spowodować powstawanie nadmiernej piany, co skutkuje wcześniejszym, automatycznym wyłączeniem urządzenia, zanim osiągnie ono 200 mililitrów. Z tego powodu zalecamy używanie wyłącznie detergentów marki Kärcher i ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących dozowania.

Floor cleaner floor nozzle

Jeśli wyświetlacz wskazuje, że zbiornik na brudną wodę jest pełny, mimo że zbiornik jest pusty, możliwe, że styki wykrywające poziom napełnienia są zabrudzone. Wyczyść styki wilgotną szmatką.

Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z jednym z naszych partnerów serwisowych lub wyślij nam swoje urządzenie do naprawy.

 

FC FAQs

Jeśli komunikat o błędzie "Zbiornik na czystą wodę pusty" pojawia się, mimo że zbiornik został napełniony, może to być spowodowane osadami detergentu, które zakrywają powierzchnie stykowe czujnika. W takim przypadku wyjmij zbiornik na czystą wodę oraz filtr piankowy znajdujący się pod nim i użyj patyczka kosmetycznego, aby wyczyścić powierzchnię stykową czujnika czystej wody. Powierzchnia stykowa znajduje się w otworze wlotowym wody.

Illu FC

Jeśli twój mop elektryczny nie zbiera brudu, wykonaj następujące kroki:

  • Napełnij zbiornik na czystą wodę i włóż go do urządzenia, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
  • Włóż prawidłowo zbiornik na brudną wodę, tak aby słyszalnie zatrzasnął się na swoim miejscu.
  • Sprawdź również, czy pokrywa zbiornika na brudną wodę jest prawidłowo osadzona (zaczep blokujący musi wsunąć się w odpowiednie wgłębienie).
  • Włóż prawidłowo filtry i rolki do urządzenia. Pady muszą być dokręcone do uchwytu rolek tak mocno, jak to możliwe. Wyczyść pady, gdy są brudne, i wymień je, gdy są zużyte.
  • Zwilż pady, aktywując funkcję boost (FC 7, FC 8) lub pod bieżącą wodą. Poruszaj urządzeniem do przodu i do tyłu, aż pady zostaną wystarczająco nawilżone.
  • Wyczyść filtr czystej wody. W tym celu wyjmij zbiornik na czystą wodę i filtr czystej wody, a następnie wyczyść filtr pod bieżącą wodą.

Mopy elektryczne Kärcher działają na zasadzie przecierania na mokro (bez funkcji ssania) i są optymalizowane do stosowania na powierzchniach o maksymalnej nierówności 1 milimetra. Precyzyjne, 1-milimetrowe wypustki na spodzie zbiornika na brudną wodę zapewniają utrzymanie właściwego odstępu między ruchomą listwą zbierającą a podłogą. Ta konstrukcja jest kluczowa dla efektywnego mycia i jednoczesnego zbierania większych zanieczyszczeń (funkcja 2 w 1). Na podłogach z płytek o znaczących nierównościach, gdzie szerokość fug przekracza 1 milimetr, ruchoma listwa może ulec zaklinowaniu i uszkodzeniu.

Dodatkowo, istnieje możliwość uszkodzenia lub zużycia wypustek znajdujących się na spodniej stronie zbiornika na brudną wodę. W takim przypadku zalecany jest kontakt z autoryzowanym serwisem obsługi klienta.

  • Włóż filtry prawidłowo do urządzenia.
  • Wymień pady, jeśli są zużyte.
  • Opróżnij cały zbiornik na brudną wodę.
  • Wsuń zbiornik na brudną wodę do urządzenia tak, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. Zbiornik na brudną wodę musi być pewnie zamocowany w urządzeniu.
  • Sprawdź, czy filtry są prawidłowo włożone.
  • Jeśli zbiornik na brudną wodę jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym działem obsługi klienta.

Jeśli po czyszczeniu w zbiorniku na brudną wodę nie ma wody, może to być spowodowane ustawieniem urządzenia na tryb czyszczenia, który aplikuje bardzo mało wody. W takim przypadku z zbiornika na czystą wodę aplikowana jest tak mała ilość wody, że cała pozostaje na podłodze, pozostawiając znikomą ilość wody do zebrania przez pady.

Wtyczka ładowania lub wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo podłączona.
Podłącz prawidłowo wtyczkę ładowania lub wtyczkę sieciową.

Sprawdź, czy urządzenie i aplikacja są ze sobą połączone przez Bluetooth. Połączenie można nawiązać za pośrednictwem karty urządzenia FC 8 w aplikacji. W tym celu Bluetooth musi być włączony zarówno w urządzeniu, jak i w aplikacji.

Podczas ręcznej rejestracji sprawdź, czy poprawnie wpisałeś numery części i numery seryjne. Numery te znajdują się na spodzie głowicy podłogowej.
Możliwe jest również, że usługa rejestracji w chmurze jest obecnie niedostępna. W takim przypadku spróbuj ponownie później.
Inną możliwością jest to, że numer seryjny nie mógł zostać zweryfikowany. W takim przypadku skontaktuj się z autoryzowanym serwisem obsługi klienta.

  • Oba urządzenia muszą mieć włączony Bluetooth.
  • Urządzenie i smartfon nie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie.
  • Podczas pierwszego parowania aplikacji i urządzenia proces parowania należy najpierw uruchomić z urządzenia, a następnie w aplikacji. Menu parowania można znaleźć w ustawieniach urządzenia.

* Mop elektryczny Kärcher pozwala uzyskać o 20% lepsze efekty czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym płaskim mopem, w badanej kategorii „mycia”. Dotyczy średnich wyników testu skuteczności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia wzdłuż krawędzi.

**  Bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 umożliwia do 50% oszczędności czasu, gdyż domowe zabrudzenia z twardych podłóg można usunąć jednym ruchem, bez konieczności odkurzania przed myciem.

*** W przypadku czyszczenia podłogi o powierzchni 60 m², bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 (zużycie: 0,4 l) zużywa do 90% mniej wody, w porównaniu z tradycyjnym mopem oraz wiadrem wypełnionym 5 litrami wody (zużycie: 5,0 l).

Gdzie sprawdzą się mopy elektryczne Kärcher?

Mopy elektryczne Kärcher są doskonałym wyborem do codziennego utrzymania czystości w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Docenią je osoby, które chcą uniknąć noszenia ciężkich wiader, schylania się i konieczności wyżymania ścierek.

Świetnie nadają się do:

  • Salonów i pokoi dziennych, gdzie częste mycie paneli mopem elektrycznym pozwala utrzymać podłogi w idealnym stanie bez ich przemoczenia.
  • Kuchni i jadalni, gdzie liczy się szybkie i higieniczne usuwanie rozlanych płynów, okruchów i tłustych zabrudzeń.
  • Łazienek i toalet, gdzie mop elektryczny do płytek ułatwia dokładne mycie fug i trudno dostępnych narożników.
  • Pomieszczeń użytkowych, takich jak pralnie, spiżarnie czy schowki – wszędzie tam, gdzie czyszczenie podłóg mopem elektrycznym przebiega szybko i bez rozchlapywania wody.

Z mopem elektrycznym Kärcher zapomnisz o szorowaniu, wiadrze i ciągłym wykręcaniu ścierek. Urządzenie wykona pracę za Ciebie — szybko, cicho i dokładnie. Niezależnie od tego, czy sprzątasz codziennie, czy raz w tygodniu, mop elektryczny pozwoli Ci oszczędzić czas, siły i wodę, jednocześnie dbając o higienę w Twoim domu.

Urządzenie do mycia podłóg elektryczne Kärcher – warianty dostępne w naszej ofercie

Mopy elektryczne Kärcher występują w wielu wariantach. Różne rodzaje mopów różnią się sposobem zasilania, a także dodatkowymi funkcjami, które wpływają na komfort i skuteczność sprzątania. Wyróżnić można:

  • Elektryczny mop bezprzewodowy (akumulatorowy) – zapewnia pełną swobodę poruszania się po domu. To idealna opcja, jeśli chcesz szybko posprzątać kilka pomieszczeń bez szukania gniazdka.
  • Mop przewodowy – świetne rozwiązanie do długiego sprzątania bez przerw. Nie trzeba ładować baterii, co sprawia, że idealnie nadają się do większych powierzchni.
  • Mop z dodatkowymi funkcjami – niektóre modele posiadają tryby intensywnej pracy (np. boost), systemy informujące o stanie czystości, aplikacje mobilne czy wbudowane oświetlenie LED.
  • Mop parowy elektryczny – wysoka temperatura pary skutecznie usuwa zabrudzenia i bakterie z twardych powierzchni, takich jak kafelki czy kamień. To rozwiązanie szczególnie polecane do łazienek, kuchni i wszędzie tam, gdzie liczy się higiena.

Jaki mop elektryczny najlepiej sprawdza się w domu?

Do codziennego użytku najlepiej sprawdzi się mop bezprzewodowy – pozwala szybko i wygodnie posprzątać bez rozwijania kabla. W większych mieszkaniach lub domach przydatny będzie model o dłuższym czasie pracy i większym zbiorniku na wodę.

Czym różni się mop elektryczny od tradycyjnego?

Mop elektryczny działa automatycznie – zwilża, szoruje i odsysa wodę. Nie wymaga noszenia wiadra, a podłoga jest niemal sucha zaraz po umyciu. Jest też znacznie dokładniejszy i oszczędniejszy pod względem zużycia wody.

Jak czyścić podłogę mopem elektrycznym bez smug?

Używaj padów z mikrofibry i dedykowanych środków czyszczących. Pracuj równomiernie, nie zatrzymuj się zbyt długo w jednym miejscu i pozwól mopowi samodzielnie odprowadzić wilgoć – to gwarantuje czystość bez smug.