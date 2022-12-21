WITAMY W PORTALU KLIENTA B2B MYKÄRCHER BUSINESS
myKärcher business jest nową platforma, która została opracowana specjalnie dla naszych klientów komercyjnych.
myKärcher business łączy usługi nowoczesnego sklepu internetowego z indywidualnymi korzyściami naszych Klientów oraz ofertą serwisową.
Dla kogo jest przeznaczony portal myKärcher business?
myKärcher business jest platformą dla przedsiębiorców zamawiających produkty profesjonalne, którzy do tej pory składali zamówienia za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych lub Biura Obsługi Klienta.
myKärcher business umożliwia przejrzystą i prostą realizację zamówień przy uwzględnieniu indywidualnych warunków handlowych.
Twoje korzyści z myKärcher business
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Dostęp do całej oferty produktów profesjonalnych zawierającej ponad 125 000 pozycji, szczegółów dotyczących produktów i kart katalogowych
- Dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- Składanie zamówień na podstawie uzgodnionych warunków handlowych
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Dostęp do historii zamówień
- Proste i intuicyjne ponawianie zamówień
- Możliwość pobrania kopii faktur
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Chronologiczny przegląd maszyn zakupionych w Kärcher
- Szybkie i łatwe zamawianie kompatybilnych akcesoriów i części zamiennych
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Możliwość wyeksportowania koszyka zakupów w formie pliku PDF, wspomagająca wewnętrzne procesy akceptacji zamówień.
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Dodawanie opisu zamówienia / informacji dla poszczególnych produktów w celu wsparcia procesów przyjęcia towaru / księgowania
Jak uzyskać dostęp do myKärcher business?
Aby uzyskać dostęp do platformy myKärcher business skontaktuj się z opiekunem Klienta lub z obsługą platformy:
Telefon: 664 115 932
Email: mKb.pl@karcher.com
Link do portalu klienta:
https://business.kaercher.com/