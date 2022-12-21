WITAMY W PORTALU KLIENTA B2B MYKÄRCHER BUSINESS

Dla kogo jest przeznaczony portal myKärcher business? myKärcher business jest platformą dla przedsiębiorców zamawiających produkty profesjonalne, którzy do tej pory składali zamówienia za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych lub Biura Obsługi Klienta. myKärcher business umożliwia przejrzystą i prostą realizację zamówień przy uwzględnieniu indywidualnych warunków handlowych.