WOMA – Czyszczenie przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem, cięcie strumieniem wody
Dzięki technologii wykorzystującej strumień wody pod wysokim ciśnieniem aż do 3000 barów, można m.in. czyścić i konserwować różne powłoki i powierzchnie, ciąć beton, stalowe rury, wykonywać renowację mostów. WOMA projektuje i wytwarza dostosowane do wymagań Klienta jednostki wysokociśnieniowe.
WOMA - ultra wysokie ciśnienie: do 3000 barów
WOMA jest od ponad 50 lat jednym z wiodących producentów dostarczających innowacyjne produkty dla przemysłu wykorzystującego czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
Niezależnie od konkretnego zastosowania – czy jest to usuwanie materiału, czyszczenie, czy też cięcie – projektujemy i wytwarzamy urządzenia, które wyznaczają standardy jakości, niezawodności, opłacalności, jak również satysfakcji klienta.
W WOMA łączymy nasze doświadczenie w zakresie technologii czyszczenia wysokociśnieniowym strumieniem wody z wyjątkową jakością usług na niezmiennie wysokim poziomie. Cieszymy się sprawdzoną opinią dostawcy niezawodnych rozwiązań dla wielu zadowolonych klientów przemysłowych i komercyjnych.
WOMA – zawsze w czołówce zastosowań wysokociśnieniowych. Strumień wody pod wysokim ciśnieniem.
Cięcie strumieniem wody, przygotowywanie powierzchni, czyszczenie wodą
WOMA opracowała pełną gamę produktów, które zawsze oferują odpowiednie rozwiązanie umożliwiające sprostanie każdemu wyzwaniu. Elastyczna możliwość łączenia różnych modułów i akcesoriów znacznie ułatwia pracę:
- W zależności od typu dyszy można ciąć, przygotowywać powierzchnie, odrywać powłoki, usuwać materiał lub czyścić powierzchnię;
- W zależności od wydajności pompy można uzyskać ciśnienie wody do 3000 barów;
- W zależności wymagań w zakresie zastosowania, możemy zapewnić urządzenia stacjonarne lub mobilne.
WOMA zapewnia zawsze najlepsze rozwiązanie łączące najkorzystniejsze koszty eksploatacji z najwyższą możliwą wydajnością.
Wybór produktów
Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe EcoTherm
Urządzenie wysokociśnieniowe EcoTherm z funkcją podgrzewania wody
Wyróżnia się wydajnością i uniwersalnością. Czyszczenie gorącą wodą jest w niektórych przypadkach znacznie skuteczniejsze niż czyszczenie zimną wodą. Oznacza to, że niższe ciśnienie jest wystarczające do osiągnięcia porównywalnego poziomu czyszczenia.
Zalety:
- Dzięki temperaturze do 98°C można łatwo wyczyścić elewacje, rury o mniejszej średnicy, posadzki przemysłowe i inne powierzchnie, łatwo usunąć oleje oraz smary, jak również powłoki powierzchniowe.
- Kompaktową i lekką przyczepę można przewieźć na miejsce użytkowania niemal każdym samochodem osobowym średniej klasy.
- Mocny i solidny silnik diesla (38 kW), stabilna konstrukcja.
- Spełnia wymagające normy środowiskowe dzięki pięciokomorowemu systemowi zbiorników z zabezpieczeniem. Zapobiega wyciekowi paliwa, oleju napędowego lub dodatków uszlachetniających, a także spełnia surowe normy środowiskowe.
- Pompa wysokociśnieniowa 70Y o długiej żywotności wyróżnia się kompaktową konstrukcją i niską wagą.
Ultra wysokociśnieniowe urządzenie EcoMaster MK3
EcoMaster MK3 to kompaktowe urządzenie ultra wysokociśnieniowe do czyszczenia i konserwacji dużych budynków i zakładów przemysłowych, ale może być również wykorzystywany do wielu innych zastosowań w przemyśle, budownictwie i usługach komunalnych. Ultra wysokociśnieniowe urządzenie WOMA EcoMaster MK3 jest jednostką o mobilnej konstrukcji napędzaną silnikiem diesla.
Zalety:
- Szczególnie nadaje się do usuwania warstw powierzchniowych i renowacji betonu, ale także do cięcia i oddzielania różnych materiałów.
- Dostępne są trzy wersje modelu o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 2500 do 3000 barów.
- Łatwy w obsłudze system sterowania WOMATIC 4 zwiększa niezawodność urządzenia i zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki funkcjom takim jak: monitorowanie warunków pracy i regulacja ciśnienia. Zapewnia również długą żywotność i niskie zużycie paliwa.
- Spełnia surowe normy środowiskowe: urządzenie posiada zabezpieczenie zapobiegające wyciekowi płynów eksploatacyjnych.
Urządzenia wysokociśnieniowe EcoMaster Classic
Urządzenia EcoMaster Classic zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania w trudnych warunkach. Ich główne cechy to kompaktowa budowa, solidna, niewymagająca konserwacji konstrukcja i łatwa obsługa urządzenia. Urządzenia wysokociśnieniowe są wszechstronne, elastyczne i działają w ekstremalnych warunkach atmosferycznym oraz niekorzystnym środowisku.
Zalety:
- Urządzenie EcoMaster D 250M Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 3000 barów jest idealnym wyborem do obróbki i usuwania betonu lub obróbki powierzchniowej, a także do oddzielania i cięcia różnych materiałów.
- W przypadku ekstremalnie ciężkich i utwardzonych zanieczyszczeń, które często występują w przemyśle, jak np. w wymiennikach ciepła, sieciach, filtrach i rurach, od lat sprawdza się urządzenie EcoMaster D 250Z Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1500 barów.
- Urządzenie EcoMaster D 1502 Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 750 barów jest idealne do czyszczenia zewnętrznych zbiorników, usuwania zanieczyszczeń, korozji i warstw powierzchniowych.
- Urządzenie EcoMaster D 150Z Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1500 barów doskonale nadaje się do czyszczenia wnętrz zbiorników, pojemników i długich rur.
- Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w solidne i mocne pompy wysokociśnieniowe WOMA, które nie wymagają częstej konserwacji.
Pompy ultra wysokociśnieniowe
Poznaj szeroką gamę pomp wysokociśnieniowych, które dzięki swej elastyczności od dziesięcioleci sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu.
Urządzenia ultra wysokociśnieniowe
Urządzenia wysokociśnieniowe o modułowej konstrukcji są idealnym narzędziem pracy, na przykład do renowacji betonu, czyszczenia wymienników ciepła lub kanałów. W połączeniu z pojazdem umożliwiają mobile wykorzystywanie ultra wysokiego ciśnienia do czyszczenia.
Urządzenie wysokociśnieniowe WOMA Ecomaster MK3 wbudowane w kontenerze
Ilustracja urządzenia WOMA Ecomaster MK3, zabudowanego w kontenerze. Jest to urządzenie wysokociśnieniowe WOMA Ecomaster MK3 o wydajności 2800 barów, 25 l/min., które umożliwia usunięcie izolacji z metalu wyłącznie za pomocą strumienia wody.
Uniwersalne zastosowania
Nasze innowacyjne rozwiązania znajdują zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach nowoczesnego przemysłu, co sprawia, że nasza wiedza w tym zakresie nieustannie się poszerza. Stało się to możliwe dzięki naszym rozwiązaniom serwisowym, które pozwalają nam systematycznie wykorzystywać ogólnoświatowe doświadczenie, aby poszukiwać rozwiązań, które spełnią Państwa oczekiwania.
Czyszczenie i przygotowywanie powierzchni, usuwanie lakieru, rdzy lub betonu
Technologie marki WOMA mogą być wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu do czyszczenia i przygotowywania powierzchni - np. do usuwania rdzy i wszelkiego rodzaju obróbek powierzchni. Do pozostałych zastosowań należy m. in. czyszczenie bez emisyjne i selektywne usuwanie betonu.
Czyszczenie rur, zbiorników, filtrów
Systemy WOMA obecnie są również kojarzone z przemysłem chemicznym i inżynierią procesową. Przy pomocy wysokiego ciśnienia, bez pozostawiania śladów, można czyścić zbiorniki po lakierach i farbach, usuwać zanieczyszczenia, żywice oraz osady. Systemy WOMA wyznaczają również standardy w dziedzinie czyszczenia rur i rurociągów. Urządzenia WOMA posiadają także certyfikaty bezpieczeństwa.
Cięcie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem - cięcie rur, żelbetu, stali
Urządzenia tnące WOMA cieszą się doskonałą reputacją w branży budowlanej i rozbiórkowej. Nasze urządzenia służą do cięcia betonu zbrojonego, stali czy ceramiki i mogą być użytkowane bezpośrednio w terenie. Ponadto umożliwiają łatwy demontaż różnych kontenerów oraz konstrukcji stalowych lub budowlanych. Narzędzia tnące WOMA nie wytwarzają ciepła na krawędzi tnącej, pracują bezpyłowo i przy niskim poziomie wibracji.
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