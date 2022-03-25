WOMA – Czyszczenie przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem, cięcie strumieniem wody

Dzięki technologii wykorzystującej strumień wody pod wysokim ciśnieniem aż do 3000 barów, można m.in. czyścić i konserwować różne powłoki i powierzchnie, ciąć beton, stalowe rury, wykonywać renowację mostów. WOMA projektuje i wytwarza dostosowane do wymagań Klienta jednostki wysokociśnieniowe.

WOMA - tryskání vysokotlakým vodním paprskem
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WOMA - ultra wysokie ciśnienie: do 3000 barów

WOMA jest od ponad 50 lat jednym z wiodących producentów dostarczających innowacyjne produkty dla przemysłu wykorzystującego czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.


Niezależnie od konkretnego zastosowania – czy jest to usuwanie materiału, czyszczenie, czy też cięcie – projektujemy i wytwarzamy urządzenia, które wyznaczają standardy jakości, niezawodności, opłacalności, jak również satysfakcji klienta.


W WOMA łączymy nasze doświadczenie w zakresie technologii czyszczenia wysokociśnieniowym strumieniem wody z wyjątkową jakością usług na niezmiennie wysokim poziomie. Cieszymy się sprawdzoną opinią dostawcy niezawodnych rozwiązań dla wielu zadowolonych klientów przemysłowych i komercyjnych.


WOMA – zawsze w czołówce zastosowań wysokociśnieniowych. Strumień wody pod wysokim ciśnieniem.

Cięcie strumieniem wody, przygotowywanie powierzchni, czyszczenie wodą

WOMA opracowała pełną gamę produktów, które zawsze oferują odpowiednie rozwiązanie umożliwiające sprostanie każdemu wyzwaniu. Elastyczna możliwość łączenia różnych modułów i akcesoriów znacznie ułatwia pracę:

 

  • W zależności od typu dyszy można ciąć, przygotowywać powierzchnie, odrywać powłoki, usuwać materiał lub czyścić powierzchnię;
  • W zależności od wydajności pompy można uzyskać ciśnienie wody do 3000 barów;
  • W zależności wymagań w zakresie zastosowania, możemy zapewnić urządzenia stacjonarne lub mobilne.


WOMA zapewnia zawsze najlepsze rozwiązanie łączące najkorzystniejsze koszty eksploatacji z najwyższą możliwą wydajnością.

Cięcie strumieniem wody, usuwanie powierzchni, czyszczenie wodą

Wybór produktów

WOMA EcoTherm

Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe EcoTherm

Urządzenie wysokociśnieniowe EcoTherm z funkcją podgrzewania wody  

Wyróżnia się wydajnością i uniwersalnością. Czyszczenie gorącą wodą jest w niektórych przypadkach znacznie skuteczniejsze niż czyszczenie zimną wodą. Oznacza to, że niższe ciśnienie jest wystarczające do osiągnięcia porównywalnego poziomu czyszczenia.

Zalety:

  • Dzięki temperaturze do 98°C można łatwo wyczyścić elewacje, rury o mniejszej średnicy, posadzki przemysłowe i inne powierzchnie, łatwo usunąć oleje oraz smary, jak również powłoki powierzchniowe.
  • Kompaktową i lekką przyczepę można przewieźć na miejsce użytkowania niemal każdym samochodem osobowym średniej klasy.
  • Mocny i solidny silnik diesla (38 kW), stabilna konstrukcja.
  • Spełnia wymagające normy środowiskowe dzięki pięciokomorowemu systemowi zbiorników z zabezpieczeniem. Zapobiega wyciekowi paliwa, oleju napędowego lub dodatków uszlachetniających, a także spełnia surowe normy środowiskowe.
  • Pompa wysokociśnieniowa 70Y o długiej żywotności wyróżnia się kompaktową konstrukcją i niską wagą.
WOMA EcoMaster MK3

Ultra wysokociśnieniowe urządzenie EcoMaster MK3

EcoMaster MK3 to kompaktowe urządzenie ultra wysokociśnieniowe do czyszczenia i konserwacji dużych budynków i zakładów przemysłowych, ale może być również wykorzystywany do wielu innych zastosowań w przemyśle, budownictwie i usługach komunalnych. Ultra wysokociśnieniowe urządzenie WOMA EcoMaster MK3 jest jednostką o mobilnej konstrukcji napędzaną silnikiem diesla.

Zalety:

  • Szczególnie nadaje się do usuwania warstw powierzchniowych i renowacji betonu, ale także do cięcia i oddzielania różnych materiałów.
  • Dostępne są trzy wersje modelu o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 2500 do 3000 barów.
  • Łatwy w obsłudze system sterowania WOMATIC 4 zwiększa niezawodność urządzenia i zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki funkcjom takim jak: monitorowanie warunków pracy i regulacja ciśnienia. Zapewnia również długą żywotność i niskie zużycie paliwa.
  • Spełnia surowe normy środowiskowe: urządzenie posiada zabezpieczenie zapobiegające wyciekowi płynów eksploatacyjnych.
WOMA EcoMaster Classic

Urządzenia wysokociśnieniowe EcoMaster Classic

Urządzenia EcoMaster Classic zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania w trudnych warunkach. Ich główne cechy to kompaktowa budowa, solidna, niewymagająca konserwacji konstrukcja i łatwa obsługa urządzenia. Urządzenia wysokociśnieniowe są wszechstronne, elastyczne i działają w ekstremalnych warunkach atmosferycznym oraz niekorzystnym środowisku.


Zalety:

  • Urządzenie EcoMaster D 250M Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 3000 barów jest idealnym wyborem do obróbki i usuwania betonu lub obróbki powierzchniowej, a także do oddzielania i cięcia różnych materiałów.
  • W przypadku ekstremalnie ciężkich i utwardzonych zanieczyszczeń, które często występują w przemyśle, jak np. w wymiennikach ciepła, sieciach, filtrach i rurach, od lat sprawdza się urządzenie EcoMaster D 250Z Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1500 barów.
  • Urządzenie EcoMaster D 1502 Classic o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 750 barów jest idealne do czyszczenia zewnętrznych zbiorników, usuwania zanieczyszczeń, korozji i warstw powierzchniowych.
  • Urządzenie EcoMaster D 150Z Classic  o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1500 barów doskonale nadaje się do czyszczenia wnętrz zbiorników, pojemników i długich rur.
  • Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w solidne i mocne pompy wysokociśnieniowe WOMA, które nie wymagają częstej konserwacji.

Pompy ultra wysokociśnieniowe

Poznaj szeroką gamę pomp wysokociśnieniowych, które dzięki swej elastyczności od dziesięcioleci sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu.

Pompy ultra wysokociśnieniowe

Urządzenia ultra wysokociśnieniowe

Urządzenia wysokociśnieniowe o modułowej konstrukcji są idealnym narzędziem pracy, na przykład do renowacji betonu, czyszczenia wymienników ciepła lub kanałów. W połączeniu z pojazdem umożliwiają mobile wykorzystywanie ultra wysokiego ciśnienia do czyszczenia.

Urządzenia ultra wysokociśnieniowe

Akcesoria

Ofertę uzupełnia bogata gama akcesoriów (nastąpi przekierowanie na stronę WOMA w języku angielskim)

Akcesoria
Woma w kontenerze

Urządzenie wysokociśnieniowe WOMA Ecomaster MK3 wbudowane w kontenerze

 

Ilustracja urządzenia WOMA Ecomaster MK3, zabudowanego w kontenerze. Jest to urządzenie wysokociśnieniowe WOMA Ecomaster MK3 o wydajności 2800 barów, 25 l/min., które umożliwia usunięcie izolacji z metalu wyłącznie za pomocą strumienia wody.  

 

Uniwersalne zastosowania

Nasze innowacyjne rozwiązania znajdują zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach nowoczesnego przemysłu, co sprawia, że nasza wiedza w tym zakresie nieustannie się poszerza. Stało się to możliwe dzięki naszym rozwiązaniom serwisowym, które pozwalają nam systematycznie wykorzystywać ogólnoświatowe doświadczenie, aby poszukiwać rozwiązań, które spełnią Państwa oczekiwania.

Czyszczenie i przygotowywanie powierzchni, usuwanie lakieru, rdzy lub betonu

Technologie marki WOMA mogą być wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu do czyszczenia i przygotowywania powierzchni - np. do usuwania rdzy i wszelkiego rodzaju obróbek powierzchni. Do pozostałych zastosowań należy m. in. czyszczenie bez emisyjne i selektywne usuwanie betonu.

Niezależnie od tego, czy są to gumowe powłoki w odstojnikach, zbiornikach czy rurach – bardzo dobrze sprawdza się czyszczenie tego elastycznego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnienie. Czyszczenie wysokociśnieniowe może sobie łatwo poradzić z usuwaniem powłok gumowych.


W połączeniu z wysokowydajnymi urządzeniami WOMA (np.: TankMaster ® -L -SL, -S i regulowaną dyszą Speedcontrol 3000), których używamy w naszych opatentowanych systemach, jesteśmy w stanie skutecznie usunąć każdą powłokę gumową z przy bardzo niskich kosztach.

Przemysłowa produkcja aluminium na ogół prowadzi do powstawania osadów soli w wielu elementach wyposażenia technologicznego. Najskuteczniejsze okazało się okresowe czyszczenie strumieniem wody o ciśnieniu roboczym od 1500 do 3000 barów. Umożliwia usunięcie powłoki bez pozostałości, nie uszkadzając materiału nośnego sprzętu.


Firma WOMA posiada 45-letnie doświadczenie w rozwoju i produkcji urządzeń przeznaczonych do czyszczenia, które są indywidualnie dostosowywane do specyficznych wymagań klientów.

Wszędzie tam, gdzie wymagane jest kontrolowane usuwanie warstw lakieru, urządzenia WOMA są właściwym wyborem. W zależności od zastosowania można wybrać różne dysze i systemy, aby osiągnąć pożądany efekt. Dzięki różnym ciśnieniom roboczym do 3000 barów i wysokiej wydajności powierzchniowej można łatwo usunąć wielowarstwowe powłoki lakierowe bez uszkadzania materiału nośnego.

Duże zróżnicowanie sprawia, że systemy WOMA są idealnymi narzędziami do czyszczenia i konserwacji kompletnego wyposażenia morskiego. Można efektywnie czyścić wszystkie otwarte powierzchnie, w tym kadłuby statków, a także konstrukcje morskie, zbiorniki lub przewody. W razie potrzeby można bez trudu ciąć dowolny rodzaj metalu lub wykorzystać urządzenie do obróbki powierzchniowej.

Regularne monitorowanie jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo eksploatacyjne i konstrukcyjne mostów. Także konserwacja i naprawy muszą być zgodne z surowymi normami. Nasza technologia wykorzystująca strumień wody pozwala na przeprowadzenie wszystkich etapów nowoczesnej renowacji – od prostego czyszczenia, poprzez szorstkowanie powierzchni zgodnie z ustalonymi wartościami wytrzymałości na rozciąganie spoin, po wykrywanie uszkodzonych obszarów i ich wzmocnienie. Technologia manipulatorów i robotów WOMA pozwala na pracę do głębokości jednego metra. Wszystkie te zalety sprawiają, że wydajna i elastyczna renowacja jest łatwa do wykonania.

Nasze systemy, wyznaczające nowe trendy w budownictwie, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem oraz charakteryzują się nowoczesnym podejściem. Ich podstawą jest połączenie wysokiej wydajności i przyjaznego wpływu na środowisko.


Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie osadów, systemów powierzchniowych, betonu lub brudu, czy też o oddzielanie konstrukcji betonowych, stali, ceramiki, materiałów lub elementów wzmocnionych włóknem, nasze systemy ciśnieniowe zapewniają maksymalną niezawodność.

Niezależnie od tego, czy chodzi o lakiery, tynki, asfalt, beton, powłoki, usuwanie zniszczonej gumy, olej, rdzę czy wiele innych materiałów, nasze urządzenia po prostu nie mają sobie równych. Możliwość czyszczenia obszaru o dużej powierzchni i związana z tym wysoka wydajność umożliwiają skuteczne czyszczenie zarówno w pionie, jak i poziomie powierzchni takich jak: fasady, budynki, urządzenia transportowe i pasy startowe.

Skuteczne usuwanie zgorzelin z przedmiotów stalowych walcowanych na gorąco ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia końcowej jakości materiału. Usuwanie zgorzelin za pomocą urządzeń hydromechanicznych okazało się idealną technologią z jednego powodu: efekty chłodzenia, zgniatania i odparowywania oddziałują na siebie wzajemnie w bardzo pozytywny sposób.


Od wielu lat WOMA jest niezawodnym partnerem dla przemysłu stalowego, dostarczającym systemy i gotowe urządzenia, które są indywidualnie dostosowywane do konkretnych wymagań klienta.

Wszędzie tam, gdzie wymagane jest kontrolowane usuwanie warstw lakieru, czy farby, urządzenia WOMA są właściwym wyborem. W zależności od zastosowania można wybrać różne dysze i systemy, aby osiągnąć pożądany efekt.


Dzięki różnym ciśnieniom roboczym do 3000 barów i wydajności powierzchniowej można łatwo usunąć wielowarstwowe powłoki malarskie bez uszkadzania materiału nośnego.

Technologia WOMA jest wykorzystywana na całym świecie do różnych zastosowań, w których wymagana jest wydajna obróbka powierzchni technicznych. W pełnym zakresie od powłok powierzchniowych, lakierów, rdzy i ochrony przed korozją po bez emisyjne czyszczenie i selektywne usuwanie betonu – urządzenia WOMA są przyjazne dla środowiska, bezpyłowe i nie emitują drgań.

Technologia WOMA jest wykorzystywana na całym świecie do różnych zastosowań, w których wymagana jest wydajna obróbka powierzchni technicznych. W pełnym zakresie od powłok powierzchniowych, lakierów, rdzy i ochrony przed korozją po bez emisyjne czyszczenie i selektywne usuwanie betonu – urządzenia WOMA są przyjazne dla środowiska, bezpyłowe i nie emitują drgań.

Parkingi są szczególnie wymagające w aspekcie czyszczenia ze względu trudno dostępne miejsca. Kompaktowa konstrukcja urządzeń WOMA sprawia, że nasza technologia może być używana wszędzie.


Niezależnie od tego, czy chodzi o odsłonięcie uszkodzonych obszarów, czy usuwanie betonu do głębokości 40 cm – nasze systemy zapewniają bardzo zróżnicowany zakres usług, za pomocą, których każdy problem można rozwiązać zgodnie z określonym zastosowaniem. Wykorzystywanie zaumatyzowanych rozwiązań również nie stanowi problemu.

Dzieje się tak dlatego, że ciągłe ścieranie gumy z opon prowadzi do zmniejszenia chropowatości powierzchni, a tym samym do obniżenia przyczepności. Technologia wysokociśnieniowa WOMA gwarantuje zachowanie chropowatości powierzchni przy wysokiej wydajności powierzchniowej.


W łatwy sposób można usuwać także poziome oznakowanie drogowe.

Czyszczenie rur, zbiorników, filtrów

Systemy WOMA obecnie są również kojarzone z przemysłem chemicznym i inżynierią procesową. Przy pomocy wysokiego ciśnienia, bez pozostawiania śladów, można czyścić zbiorniki po lakierach i farbach, usuwać zanieczyszczenia, żywice oraz osady. Systemy WOMA wyznaczają również standardy w dziedzinie czyszczenia rur i rurociągów. Urządzenia WOMA posiadają także certyfikaty bezpieczeństwa.

Sita i filtry są ważnymi elementami w wielu gałęziach przemysłu. Regularne i wysoce wydajne czyszczenie tych elementów jest niezbędne, aby zapewnić niezmiennie wysoką niezawodność procesów przemysłowych. Nasze systemy czyszczą elementy filtracyjne dowolnego typu z osadów, zapieczonych materiałów, lakierów, powłok powierzchniowych, nalotów, bakterii, warstw utleniających, szlamu, osadów wapnia i innych cząsteczek.

Gdy istnieje ryzyko zatkania rur lub gdy rury są już zatkane – poradzą sobie z nimi systemy czyszczące WOMA. Jest to możliwe dzięki pneumatycznie zasilanemu narzędziu do czyszczenia rur wykorzystującemu ciśnienie do 1500 barów (TubeMaster®).


Dysze obrotowe pracujące pod ciśnieniem do 2500 barów mogą być stosowane w przypadku rur, takich jak wymienniki ciepła, nagrzewnice czy parowniki. Ponadto można używać ręcznych urządzeń do czyszczenia rur, które charakteryzują się niską wagą i długą żywotnością.

W przemyśle stalowym należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z używanych tygli. W porównaniu z wykorzystaniem procesów szczotkowania, czyszczenie za pomocą wysokociśnieniowych systemów WOMA oferuje ogromne korzyści: skraca wymagany czas – a tym samym czas przerwy w produkcji – nawet o jedną czwartą oraz zapobiega degradacji ścianek tygla. Systemy WOMA do czyszczenia tygli usuwają wszelkie przylegające zanieczyszczenia podczas jednego cyklu czyszczenia - nie jest wymagane dodatkowe czyszczenie.

Boje aluminiowe / usuwanie glonów i muszli

Niezależnie od tego, czy chodzi o kadłuby, doki, nabrzeża, żurawie okrętowe, boje aluminiowe – skuteczne usuwanie glonów, muszli i innych osadów, stanowią integralną część konserwacji i procesów mających na celu zachowanie wartości fizycznych i właściwości konstrukcji.


Przenośne, kompaktowe systemy WOMA – np. serii Ecotherm® – okazują się niezwykle elastyczne w tych specjalnych warunkach środowiskowych. Zmienna regulacja ciśnienia gwarantuje wysoką skuteczność czyszczenia i wydajność powierzchniową. Na życzenie możliwa jest również obróbka powierzchni i wykrywanie ewentualnych wad w ramach jednej operacji.

Farby, lakiery, powłoki twarde lub elastyczne – wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie i dokładne usunięcie tych materiałów ze ścian i innych powierzchni, coraz więcej osób polega na unikalnych systemach gorącej wody EcoTherm® 600 lub EcoTherm® 800.


Dzięki temperaturze do 98°C, ciśnieniu do 800 barów i wysokiej wydajności powierzchniowej, urządzenia sprawiają, że powierzchnie będą wyglądały jak nowe, zapewniając jednocześnie optymalne przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki. Czyszczenie i renowacja elewacji w jednym kroku – bez żadnych środków chemicznych i gruzu oraz przy minimalnych kosztach utylizacji materiałów.

Bez względu na materiał – tj. warstwy farby, kabiny malarskie, kraty lakiernicze, tynk, asfalt, beton, powłoki powierzchniowe, ślady opon, olej, rdza – nasze urządzenia są bezkonkurencyjne.

Bez względu na materiału posadzek przemysłowych – tj. beton, asfalt, powłoki powierzchniowe – nasze urządzenia sprawdzają się bardzo dobrze. Duża powierzchnia robocza pozwala na wykorzystywanie systemów WOMA w przemysłowym czyszczeniu dużych powierzchni zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, np.: elewacji, urządzeń transportowych, czy pasów startowych.

Zanieczyszczenia asfaltem można znaleźć w wielu miejscach – na drogach, dachach, lakierowanych konstrukcjach, powierzchniach zbiorników i wielu innych miejscach. Właściwości termoplastyczne asfaltu stawiają szczególne wymagania wobec technologii czyszczenia.


Różnorodność naszej technologii strumienia wody pod wysokim ciśnieniem umożliwia usuwanie asfaltu z powierzchni metalowych i niemetalowych, które pozostaną czyste bez pozostałości asfaltu. Ponadto usunięty materiał można następnie poddać recyklingowi.

Systemy WOMA Tankmaster L, SL i S okazały się optymalnym urządzeniem ręcznym do czyszczenia dużych pojemników. Proces czyszczenia realizowany jest za pomocą specjalnych dysz obrotowych. Przy ciśnieniu roboczym do 1500 barów i wydajności tłoczenia do 400 l/min. nawet uporczywe zanieczyszczenia i osady nie mają szans.


Dzięki zastosowaniu specjalnych głowic i ramion przedłużających do czyszczenia zbiorników, możliwe jest czyszczenie zbiorników o różnych wielkościach i pojemnościach z optymalną wydajnością dzięki dużej powierzchni roboczej.

Systemy czyszczące WOMA poradzą sobie z zatkanymi rurami. Jest to możliwe dzięki pneumatycznie zasilanemu urządzeniu do czyszczenia rur. Wykorzystuje ciśnienie do 1500 barów


W przypadku wymienników ciepła, nagrzewnic lub parowników można stosować dysze o ciśnieniu do 2500 barów.. Ponadto można używać ręcznych urządzeń do czyszczenia rur, które charakteryzują się niską wagą i długą żywotnością.

Nasze systemy znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, od produkcji stali po produkcję wyrobów końcowych. Usuwają piasek z form równie skutecznie, jak, smary, oleje, emulsje, osady czy farby.


Nasze systemy do cięcia strumieniem wody niezawodnie współpracują z szeroką gamą materiałów izolacyjnych, takich jak tworzywa sztuczne z włókna szklanego, filc, szkło, guma, ceramika, metale, pianki, dywany i tekstylia.

Usuwanie zatorów materiałowych, minimalizowanie nieprzyjemnych zapachów lub ujawnianie uszkodzonych części - nasze systemy sprawdziły się w wielu aspektach techniki kanalizacyjnej.


Dzięki naszym systemom usuwanie osadów, powłok powierzchniowych, betonu, roślinności, produktów korozji, warstw utleniających, osadzonych ciał stałych, szlamu, stwardnień powierzchni, korzeni, pozostałości cementu lub wapna i wielu innych materiałów może być wyjątkowo skuteczne.

Czyszczenie budynków, elektrowni, statków i maszyn podlega bardzo surowym kontrolom administracyjnym. Urządzenia i systemy WOMA zapewniają wymagane bezpieczeństwo i okazują się niezawodnymi urządzeniami do codziennego użytkowania, niezależnie od przeznaczenia. Może to być np. usuwanie osadów, powłok wzmocnionych włóknami, warstw lakieru i gipsu, olejów, źródeł promieniowania, sadzy, a także materiałów i paliw stwarzających zagrożenie wybuchem.

Cięcie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem - cięcie rur, żelbetu, stali

Urządzenia tnące WOMA cieszą się doskonałą reputacją w branży budowlanej i rozbiórkowej. Nasze urządzenia służą do cięcia betonu zbrojonego, stali czy ceramiki i mogą być użytkowane bezpośrednio w terenie. Ponadto umożliwiają łatwy demontaż różnych kontenerów oraz konstrukcji stalowych lub budowlanych. Narzędzia tnące WOMA nie wytwarzają ciepła na krawędzi tnącej, pracują bezpyłowo i przy niskim poziomie wibracji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stopy metali, stal, beton, żelbet lub ceramikę o wysokiej wytrzymałości – przy cięciu tych oraz innych materiałów urządzenia do cięcia WOMA są bezkonkurencyjne.

Połączenie cięcia strumieniem wody i wymiennych dysz zapewnia precyzję dopasowaną do określonego rodzaju materiału. Jest to również powód sukcesu systemów tnących WOMA w wielu gałęziach przemysłu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stopy metali, stal, beton, żelbet lub ceramikę o wysokiej wytrzymałości – przy cięciu tych oraz innych materiałów urządzenia do cięcia WOMA są bezkonkurencyjne.

Połączenie cięcia strumieniem wody i wymiennych dysz zapewnia precyzję dopasowaną do określonego rodzaju materiału. Jest to również powód sukcesu systemów tnących WOMA w wielu gałęziach przemysłu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stopy metali, stal, beton, żelbet lub ceramikę o wysokiej wytrzymałości – przy cięciu tych oraz innych materiałów urządzenia do cięcia WOMA są bezkonkurencyjne.

Połączenie cięcia strumieniem wody i wymiennych dysz zapewnia precyzję dopasowaną do określonego rodzaju materiału. Jest to również powód sukcesu systemów tnących WOMA w wielu gałęziach przemysłu.

Opony pełne o dużej objętości, takie jak te stosowane w pojazdach przemysłowych, cysternach lub pojazdach górniczych, można demontować tylko przez ich przecięcie. Narzędzia tnące WOMA optymalnie radzą sobie nawet z najtrwalszymi materiałami.

Połączenie cięcia strumieniem wody i wymiennych dysz pozwala na precyzję optymalnie dostosowaną do specyficznych właściwości materiału. Jest to również powód sukcesu systemów tnących WOMA w wielu gałęziach przemysłu.

Precyzyjne cięcie powłok zewnętrznych nie stanowi problemu dla specjalnych systemów WOMA. Rezultatem jest precyzyjne cięcie. Równie łatwa jest obróbka innych materiałów takich jak: beton, żelbet i ceramika o wysokiej wytrzymałości.

Precyzyjne cięcie w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) nie stanowi problemu dla specjalnych systemów WOMA. Na naszych systemach polegają wiodące firmy z branży naftowej i gazowniczej. Niemiecki Federalny Instytut Badań Materiałowych potwierdził, że nasze systemy są w stanie ciąć rury o grubości ścianki do 40 mm z dokładnością do jednego milimetra. Rezultatem jest precyzyjne, okrągłe cięcie. Równie łatwo można przetwarzać i inne materiały, takie jak beton, żelbet i ceramika o wysokiej wytrzymałości.

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