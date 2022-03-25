WOMA – Czyszczenie przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem, cięcie strumieniem wody

WOMA - ultra wysokie ciśnienie: do 3000 barów

WOMA jest od ponad 50 lat jednym z wiodących producentów dostarczających innowacyjne produkty dla przemysłu wykorzystującego czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.



Niezależnie od konkretnego zastosowania – czy jest to usuwanie materiału, czyszczenie, czy też cięcie – projektujemy i wytwarzamy urządzenia, które wyznaczają standardy jakości, niezawodności, opłacalności, jak również satysfakcji klienta.



W WOMA łączymy nasze doświadczenie w zakresie technologii czyszczenia wysokociśnieniowym strumieniem wody z wyjątkową jakością usług na niezmiennie wysokim poziomie. Cieszymy się sprawdzoną opinią dostawcy niezawodnych rozwiązań dla wielu zadowolonych klientów przemysłowych i komercyjnych.



WOMA – zawsze w czołówce zastosowań wysokociśnieniowych. Strumień wody pod wysokim ciśnieniem.