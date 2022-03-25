WYDAJNE POMPY DO WYTWARZANIA WODY POD WYSOKIM CIŚNIENIEM
Obecnie efektywne i wydajne pompy ultra wysokociśnieniowe są używane na całym świecie do czyszczenia, a także do innych zastosowań w przemyśle. Dziesięciolecia doświadczeń w projektowaniu pomp wysokociśnieniowych są podstawą ciągłego rozwoju portfolio produktów WOMA. To umożliwia nam wykorzystywanie wody pod ciśnieniem do 3000 barów.
Pompy serii M
Ultra wysokociśnieniowe pompy tłokowe serii M zapewniają ciśnienie robocze do 3000 barów. To sprawia, że pompy WOMA z tej serii są idealne do separacji, demontażu, usuwania powłok i czyszczenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
Pompy serii Z
Pompy wysokociśnieniowe serii Z zapewniają ciśnienie robocze do 1500 barów. Dzięki dużej liczbie kombinacji ciśnienia i wydajności tłoczenia pompy te są wykorzystywane do przemysłowego czyszczenia, usuwania powłok malarskich, a także osadów z kamienia.
Pompy serii Y
Pompy wysokociśnieniowe serii Y są szczególnie kompaktowe i wykorzystują ciśnienie robocze do 1000 barów. Dzięki niewielkim wymiarom i małej wadze można je łatwo zainstalować w kompaktowych urządzeniach i na niewielkich ramach.
Pompy serii 2
Dzięki ciśnieniu roboczemu do 750 barów i wydajności tłoczenia do około 230 l/min pompy wysokociśnieniowe serii 2 są idealne do czyszczenia rur i rurociągów, oraz zbiorników.
Pompy serii ARP
Seria ARP (Abrasive Resistant Pump) została specjalnie opracowana do tłoczenia wody zanieczyszczonej ziarnistymi lub włóknistymi ciałami stałymi. Pompy wysokociśnieniowe serii ARP zapewniają ciśnienie robocze do 400 barów.
Pompy serii 3
Pompy serii 3 zapewniają ciśnienie robocze do 250 barów i wydajność tłoczenia do 400 l/min. Są szczególnie polecane w zastosowaniach związanych z czyszczeniem kanalizacji i rur.
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