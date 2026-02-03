Narzędzia ogrodowe akumulatorowe Kärcher

Sercem platformy bateryjnej Kärcher , w oparciu o którą działają m.in. akumulatorowe sprzęty ogrodowe, są wydajne ogniwa litowo-jonowe. Wyposażono je w system elektronicznej kontroli, który sprawia, że baterie Kärcher są wyjątkowo wytrzymałe i żywotne.

Akumulator Kärcher jest przystosowany do pracy z narzędziami ogrodowymi pod każdym względem. Chodzi nie tylko o odpowiednio długi czas pracy na jednym ładowaniu, ale też zwartą bryłę – design ułatwiający przechowywanie baterii – oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz zachlapania.

Brak denerwujących kabli sprawia, że urządzenia akumulatorowe zapewniają maksymalną swobodę ruchu i są natychmiast gotowe do pracy. Dzięki innowacyjnej technologii Kärcher Real Time, poziom naładowania baterii można sprawdzić w mgnieniu oka: zintegrowany ekran LCD wyświetla pozostały czas pracy w minutach na aktualnie używanej baterii. Ładowarka baterii zaś wyświetla pozostały czas ładowania baterii – z dokładnością co do minuty.