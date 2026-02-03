Narzędzia ogrodowe akumulatorowe Kärcher
Kärcher oferuje szeroki wybór narzędzi ogrodowych zasilanych jednym akumulatorem. Wśród nich znajdują się urządzenia do koszenia, podcinania i sprzątania ogrodu, które ułatwiają jego pielęgnację. Zasilanie bateryjne pozwala wykonywać prace ogrodowe bez hałasu i bardziej komfortowo, bez ograniczeń związanych z uciążliwym kablem.
Dostępne narzędzia ogrodowe Kärcher:
Ogród bez pracy – czy to możliwe? Póki co nie, ale czas i wysiłek wkładany w utrzymanie zadbanej zieleni można oszczędzić. Pomoże Ci w tym sprzęt ogrodowy Kärcher – narzędzia do trawnika, żywopłotu, pielęgnacji drzew – a wszystko to zasilane jedną baterią!
Kosiarka akumulatorowa
Kosiarki działają w oparciu o innowacyjną akumulatorową technologię Kärcher. Charakteryzują się niską masą i wysoką zwrotnością. W zależności od modelu nadają się do koszenia trawników o małej lub dużej powierzchni.
Roboty koszące
Roboty koszące Kärcher z serii RCX to inteligentne urządzenia, które zapewniają bezprzewodowe i w pełni automatyczne koszenie trawnika. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę, oszczędność czasu i perfekcyjnie skoszony trawnik.
Podkaszarka akumulatorowa
Akumulatorowe podkaszarki do trawy Kärcher gwarantują maksymalną precyzję koszenia. Doskonale radzą sobie ze ścinaniem trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnej kosiarki, czyli blisko krzewów, przy obrzeżach trawników i pod drzewami.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
Idealne urządzenie do kształtowania i przycinania żywopłotów i krzewów. Pracuje cicho i jest wygodne w wykorzystaniu. Dzięki zasilaniu bateryjnemu nie ogranicza Cię kłopotliwy kabel.
Akumulatorowe nożyce do trawy
Akumulatorowe nożyce do trawy są lekkie i mają niewielkie rozmiary. Przycinanie krawędzi trawnika jest wyjątkowo łatwe. Po szybkiej wymianie ostrzy nożyce doskonale poradzą sobie z precyzyjnym modelowaniem krzewów.
Wycinak do chwastów
Chwasty i trawa wyrastające spomiędzy łączeń kostki na podjeździe, mech porastający kamienne schody i murki. Dzięki elektrycznemu wycinakowi do chwastów szybko i skutecznie pozbędziesz się tego problemu. Bez bolących pleców i bez wysiłku!
Dmuchawa do liści
Zasilane bateryjnie dmuchawy do liści Kärcher w krótkim czasie oczyszczą ścieżki w ogrodzie i sam ogród.
Akumulatorowa piła łańcuchowa
Piła doskonale się nadaje do wygodnego i wszechstronnego zastosowania w pielęgnacji drzew. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu.
Akumulatorowe nożyce do gałęzi
Nożyce na wysięgniku zapewniają bezproblemowe przycinanie drzew nawet w przypadku trudno dostępnych gałęzi. Wysokiej jakości ostrze umożliwa cięcie bez użycia siły, a hak, który działa jak zacisk usuwa gałęzie, które utknęły w koronie drzewa.
Opryskiwacz akumulatorowy
Opryskiwacz ciśnieniowy PSU 4-18 z wymiennym akumulatorem 18 V, zbiornikiem o pojemności 4 l i lancą teleskopową nawozi rośliny delikatną, równomierną mgiełką, zwalcza szkodniki i chwasty oraz wygodnie podlewa małe sadzonki - bez konieczności pracochłonnego, ręcznego pompowania.
Lampa akumulatorowa
Lampa akumulatorowa zapewnia lepsze oświetlenie wszędzie tam, gdzie potrzeba więcej światła np. podczas pracy w ciemności lub zajęć rekreacyjnych. Dzięki zintegrowanej funkcji power banku można z niej ładować urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony czy tablety.
Masz dość plątaniny przewodów? Na Twojej działce brak zasilania? Jest jedno rozwiązanie – jedna wspólna bateria dla wszystkich sprzętów ogrodowych!
Poznaj technologię Kärcher Battery Power, która pozwoli Ci raz na zawsze zapomnieć o:
- kablu ciągnącym się za kosiarką,
- skomplikowanym systemie przedłużaczy,
- obawie, że pilarka przetnie przewód zasilający,
- hałasie i smrodzie z silnika spalinowego,
- niedostatku miejsca do przechowywania narzędzi ogrodowych i osprzętu potrzebnego do pracy z nimi.
W zamian dostajesz:
- Lekką pracę w dowolnym miejscu ogrodu
- Skuteczne narzędzia do pracy nawet na działce bez zasilania
- Cichy i lekki sprzęt
- Więcej miejsca w składziku
- Więcej czasu – bo nie musisz go poświęcać na poszukiwanie właściwej baterii i odpowiedniej ładowarki do swoich narzędzi ogrodowych.
Te i więcej korzyści niesie platforma bateryjna Kärcher. Sprawdź, jakie sprzęty pracują ze wspólną baterią >>>
Kärcher Battery Power – inteligentna technologia i pełne bezpieczeństwo
Kosmiczna technologia w Twoim ogrodzie – Kärcher Battery Power
Rozwiązania akumulatorowe to przyszłość wielu dziedzin – Kärcher udowadnia, że technologie rodem z science fiction mogą być dostępne dla Ciebie na co dzień: w kosiarce, odkurzaczu czy nożycach do żywopłotu.