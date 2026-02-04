Akumulatorowe nożyce do trawy Kärcher

Nożyce do trawy na akumulator Kärcher to przydatne narzędzie do wykonywania precyzyjnej pracy w ogrodzie. Wyposażone w system 2w1, umożliwiają dokładne przycinanie trawy, krzewów i żywopłotów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Są lekkie i łatwe w obsłudze, a ich ergonomiczny design zapewnia komfort podczas pracy. Dzięki akumulatorowym nożycom do trawy z łatwością zadbasz o cały ogród.

0 Produkty
Kärcher

Zastosowanie i zalety

Łatwe i beznarzędziowe przełączanie między ostrzami do trawy i krzewów. Umożliwia to wykonywanie różnych rodzajów prac ogrodowych bez konieczności korzystania z wielu urządzeń.

Cięcie trawy

Nożyce do trawy

Akumulatorowe nożyce do trawy służą do przycinania obrzeży trawników, kwietników, warzywników i tarasów, czyli wszystkich miejsc, do których kosiarka nie ma dostępu.

Pielęgnacja krzewów

Nożyce do krzewów

Nożyce do krzewów ułatwiają skracanie i formowanie krzewów.

Ostrza szlifowane techniką diamentową

Dwustronne ostrza są wyjątkowo ostre i umożliwiają precyzyjne cięcie trawy i krzewów. Cięte techniką laserową i szlifowane techniką diamentową ostrza (w przypadku GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus) są szczególnie wytrzymałe i wymagają mniej zabiegów konserwacyjnych.

Diamentowe ostrza

Uchwyt teleskopowy

Ergonomiczne rozwiązanie do przycinania krawędzi trawnika: Uchwyt ten umożliwia elastyczną regulację wysokości roboczej, dzięki czemu podczas przycinania krawędzi trawnika nie trzeba się schylać. Przedłużenie opracowano specjalnie dla akumulatorowych nożyc do trawy GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus. Uchwyt można płynnie regulować w zakresie od 74 do 116 centymetrów wysokości roboczej.

Uchwyt teleskopowy
Nożyce Kärcher GSH

Osłona prowadnicy i ucho do zawieszania

Oszczędność miejsca podczas przechowywania.

Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Zapewnia wygodny chwyt nawet podczas dłuższych zadań.

Wyświetlanie stanu baterii

Stałe wyświetlanie stanu baterii.

Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LED (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

Główne zalety

Kompaktowy pomocnik 2-w-1: Akumulatorowe nożyce do trawy służą do przycinania krawędzi trawnika wokół domu, rabat kwiatowych, ogrodów warzywnych lub patio, a nożyce do krzewów ułatwiają skracanie i formowanie krzewów.

icon_arrow

GSH 18-20 Battery

System wymiennych akumulatorów: 18 V Battery Power
Możliwość użycia z trzonkiem teleskopowym: nie
Długość ostrza do krzewów: 20 cm
Szerokość ostrza do trawy: 12 cm
Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: 100 min
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia krzewów: 800 m
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia trawy: 1000 m
Ciężar z akcesoriami i akumulatorem: 2,622 kg

GSH 4-4 Plus Battery Set

System wymiennych akumulatorów: 4 V Battery Power
Możliwość użycia z trzonkiem teleskopowym: tak
Długość ostrza do krzewów: 11 cm
Szerokość ostrza do trawy: 8 cm
Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: 60 min
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia krzewów: 450 m
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia trawy: 600 m
Ciężar z akcesoriami i akumulatorem: 1514 kg

GSH 2 Plus

System wymiennych akumulatorów: stały akumulator
Możliwość użycia z trzonkiem teleskopowym: tak
Długość ostrza do krzewów: 11 cm
Szerokość ostrza do trawy: 8 cm
Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: 50 min
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia krzewów: 400 m
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia trawy: 500 m
Ciężar z akcesoriami i akumulatorem: 1192 kg

Akcesoria do akumulatorowych nożyc do traw i krzewów.

POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER

18 V Battery Power

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 18-woltową baterią
Przejdź do 18 V urządzeń
36 V

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 36-woltową baterią
Przejdź do 36 V urządzeń