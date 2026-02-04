Akumulatorowe nożyce do trawy Kärcher
Nożyce do trawy na akumulator Kärcher to przydatne narzędzie do wykonywania precyzyjnej pracy w ogrodzie. Wyposażone w system 2w1, umożliwiają dokładne przycinanie trawy, krzewów i żywopłotów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Są lekkie i łatwe w obsłudze, a ich ergonomiczny design zapewnia komfort podczas pracy. Dzięki akumulatorowym nożycom do trawy z łatwością zadbasz o cały ogród.
Zastosowanie i zalety
Łatwe i beznarzędziowe przełączanie między ostrzami do trawy i krzewów. Umożliwia to wykonywanie różnych rodzajów prac ogrodowych bez konieczności korzystania z wielu urządzeń.
Nożyce do trawy
Akumulatorowe nożyce do trawy służą do przycinania obrzeży trawników, kwietników, warzywników i tarasów, czyli wszystkich miejsc, do których kosiarka nie ma dostępu.
Nożyce do krzewów
Nożyce do krzewów ułatwiają skracanie i formowanie krzewów.
Ostrza szlifowane techniką diamentową
Dwustronne ostrza są wyjątkowo ostre i umożliwiają precyzyjne cięcie trawy i krzewów. Cięte techniką laserową i szlifowane techniką diamentową ostrza (w przypadku GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus) są szczególnie wytrzymałe i wymagają mniej zabiegów konserwacyjnych.
Uchwyt teleskopowy
Ergonomiczne rozwiązanie do przycinania krawędzi trawnika: Uchwyt ten umożliwia elastyczną regulację wysokości roboczej, dzięki czemu podczas przycinania krawędzi trawnika nie trzeba się schylać. Przedłużenie opracowano specjalnie dla akumulatorowych nożyc do trawy GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus. Uchwyt można płynnie regulować w zakresie od 74 do 116 centymetrów wysokości roboczej.
Osłona prowadnicy i ucho do zawieszania
Oszczędność miejsca podczas przechowywania.
Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
Zapewnia wygodny chwyt nawet podczas dłuższych zadań.
Stałe wyświetlanie stanu baterii.
Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LED (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).
Główne zalety
GSH 18-20 Battery
System wymiennych akumulatorów: 18 V Battery Power
Możliwość użycia z trzonkiem teleskopowym: nie
Długość ostrza do krzewów: 20 cm
Szerokość ostrza do trawy: 12 cm
Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: 100 min
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia krzewów: 800 m
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia trawy: 1000 m
Ciężar z akcesoriami i akumulatorem: 2,622 kg
GSH 4-4 Plus Battery Set
System wymiennych akumulatorów: 4 V Battery Power
Możliwość użycia z trzonkiem teleskopowym: tak
Długość ostrza do krzewów: 11 cm
Szerokość ostrza do trawy: 8 cm
Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: 60 min
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia krzewów: 450 m
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia trawy: 600 m
Ciężar z akcesoriami i akumulatorem: 1514 kg
GSH 2 Plus
System wymiennych akumulatorów: stały akumulator
Możliwość użycia z trzonkiem teleskopowym: tak
Długość ostrza do krzewów: 11 cm
Szerokość ostrza do trawy: 8 cm
Maks. czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: 50 min
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia krzewów: 400 m
Maks. wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku cięcia trawy: 500 m
Ciężar z akcesoriami i akumulatorem: 1192 kg