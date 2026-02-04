Akumulatorowe nożyce do trawy Kärcher

Nożyce do trawy na akumulator Kärcher to przydatne narzędzie do wykonywania precyzyjnej pracy w ogrodzie. Wyposażone w system 2w1, umożliwiają dokładne przycinanie trawy, krzewów i żywopłotów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Są lekkie i łatwe w obsłudze, a ich ergonomiczny design zapewnia komfort podczas pracy. Dzięki akumulatorowym nożycom do trawy z łatwością zadbasz o cały ogród.