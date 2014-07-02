Urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych

Sprzęt do czyszczenia tapicerki i dywanów – rodzaje urządzeń

Wybór odpowiedniego typu urządzenia zależy od charakteru pracy, rodzaju zabrudzeń i wielkości powierzchni.

To najczęściej stosowane rozwiązania. Wykorzystują metodę natrysku i odsysania, co pozwala dokładnie oczyścić włókna i usunąć zabrudzenia z ich głębi. Są kompaktowe, mobilne i łatwe w obsłudze – można ich używać zarówno w pomieszczeniach, jak i w pojazdach.

Wyposażone w szczotki walcowe, które rozczesują włókna i wnikają głęboko w strukturę tkaniny. Umożliwiają intensywne czyszczenie dużych powierzchni w krótkim czasie. Są idealne do biur, hoteli i hal wystawowych.

Dmuchawy wspomagają osuszanie wykładzin i tapicerki po praniu. Znacznie skracają czas schnięcia.