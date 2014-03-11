Automaty do wykładzin
Urządzenia do wykładzin Kärcher to profesjonalne maszyny stworzone do dogłębnego czyszczenia włókien wykładzin (aż do ich podstawy). Dzięki połączeniu technologii ekstrakcji i szczotek walcowych skutecznie usuwają brud, podnoszą runo i przywracają tkaninie świeży wygląd oraz sprężystość.
Urządzenia do wykładzin Kärcher – głębokie oczyszczenie i odświeżenie powierzchni tekstylnych
W miejscach, gdzie codziennie przewija się wiele osób – takich jak np. biura, hotele czy sale konferencyjne – kurz i inne zabrudzenia gromadzą się bardzo szybko. Zwykłe odkurzanie często nie wystarcza, by przywrócić wykładzinom świeży wygląd.
Profesjonalne urządzenia do wykładzin Kärcher powstały z myślą o miejscach o dużym natężeniu ruchu. Sprawdzą się tam, gdzie liczy się wydajność i powtarzalność efektów. Sprzęt do pielęgnacji wykładzin podłogowych nie tylko wypłukuje zabrudzenia, ale też mechanicznie rozczesuje włókna. Dzięki temu wykładzina zachowuje objętość, a czystość utrzymuje się znacznie dłużej.
Modele Kärcher łączą moc, stabilność i prostą obsługę. Dostępne są w różnych wersjach, co pozwala dobrać urządzenie do powierzchni: od niewielkich biur po rozległe przestrzenie hotelowe i handlowe.
Jak działa automaty do usuwania zabrudzeń z wykładzin marki Kärcher?
Automatyczna maszyna do prania wykładzin Kärcher wykorzystuje szczotki walcowe, które wnikają w strukturę tkaniny, podnoszą runo i wypłukują zabrudzenia z głębi włókien. W zależności od potrzeb można wybrać tryb czyszczenia pośredniego lub dogłębnego, które różnią się ciśnieniem natrysku i ilością wody.
W wybranych modelach zastosowano głowicę czyszczącą obracającą się w zakresie do 200°, co ułatwia manewrowanie nawet w ciasnych miejscach. Pozwala czyścić wzdłuż ścian i wokół mebli, skracając czas pracy i zwiększając wygodę obsługi. Zbiornik na zanieczyszczenia skutecznie zbiera włosy, włókna i drobne odpady, co chroni układ ssący przed zapychaniem i zmniejsza częstotliwość serwisowania.
Wysoka moc turbiny oraz wydajny system odsysania zapewniają minimalną wilgoć resztkową i krótki czas schnięcia. Dzięki opcjonalnej dyszy ręcznej automat można wykorzystać do czyszczenia narożników, schodów czy tapicerki meblowej. To jedno urządzenie wystarcza do pielęgnacji całych pomieszczeń: od podłogi po fotele.
Urządzenie do prania wykładzin dywanowych jest stabilne, mobilne i lekkie w prowadzeniu. Ergonomiczny uchwyt, duże koła i kompaktowa konstrukcja ułatwiają pracę nawet w ciasnych przestrzeniach.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Gdzie sprawdzą się profesjonalne urządzenia do wykładzin?
Wydajność czyszczenia w niektórych modelach sięga nawet 900 m²/h – to sprawia, że automatyczny odkurzacz piorący do wykładzin Kärcher dobrze sprawdza się w utrzymaniu czystości dużych powierzchni biurowych, hotelowych i komercyjnych. To doskonałe rozwiązanie w miejscach takich jak:
- Hotele i pensjonaty – do regularnego czyszczenia wykładzin w pokojach i korytarzach, gdzie liczy się świeżość i czystość wnętrz.
- Biura i instytucje publiczne – sprzęt do głębokiego czyszczenia wykładzin pozwala utrzymać higienę dużych powierzchni przy krótkim czasie schnięcia.
- Obiekty handlowe i centra konferencyjne – urządzenia umożliwiają szybkie czyszczenie dużych wykładzin bez przerywania funkcjonowania obiektu.
Jak wybrać sprzęt do czyszczenia wykładzin i dywanów?
Gdy wybierasz urządzenia do czyszczenia wykładzin, zwróć uwagę na kilka kwestii takich jak:
- Natężenie ruchu – w przypadku powierzchni o dużym natężeniu ruchu najlepiej sprawdzą się maszyny o szerokości roboczej w granicach 40–50 cm i wydajności przekraczającej 800 m²/h. Tego typu automaty posiadają mocny silnik szczotkowy i większe zbiorniki na wodę (ok. 20 litrów czystej wody), co pozwala na dłuższą pracę bez przerw. Doskonale nadają się do hoteli, korytarzy biurowych, sal konferencyjnych czy centrów handlowych.
W mniejszych biurach i pokojach hotelowych praktyczniejsze będą kompaktowe automaty o masie do 45 kg, z łatwym dostępem do zbiorników i możliwością szybkiego przenoszenia między pomieszczeniami. Ich zwrotność, mały promień skrętu i możliwość pracy przy ścianach sprawiają, że idealnie sprawdzają się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Rodzaj tkanin – do wykładzin z naturalnych włókien – takich jak wełna – warto stosować szczotki o miękkim włosiu i tryb pracy z niższym ciśnieniem natrysku (ok. 3–4 bary). Dzięki temu czyszczenie jest bezpieczne, a włókna nie tracą kształtu ani faktury.
- Poziom hałasu – w biurach, hotelach i salach konferencyjnych liczy się nie tylko skuteczność, ale też cicha praca. Modele o natężeniu dźwięku około 70 dB pozwalają sprzątać w ciągu dnia lub nocą, nie przeszkadzając pracownikom ani gościom. Taki poziom hałasu jest porównywalny do zwykłej rozmowy. Dzięki temu automaty można bez problemu używać w miejscach, gdzie wymagana jest cisza – np. w recepcjach, korytarzach czy bibliotekach.
- Ergonomia obsługi – wygoda pracy ma bezpośredni wpływ na wydajność. Automaty Kärcher mają regulowaną rączkę, którą można dopasować do wzrostu operatora. Duże, płynnie toczące się koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po różnych powierzchniach.
Automaty do wykładzin Kärcher łączą skuteczność, wygodę i trwałość. Zapewniają głębokie czyszczenie, równomierne efekty i szybkie schnięcie. Obrotowa głowica, szczotki walcowe, duże zbiorniki i opcjonalna dysza ręczna czynią z nich sprzęt idealny do profesjonalnych zastosowań – w hotelach, biurach i obiektach komercyjnych.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o urządzenia do wykładzin
Jakie rodzaje wykładzin można czyścić tym urządzeniem?
Automaty Kärcher sprawdzają się przy większości wykładzin tekstylnych, pętlowych i ciętych. Można je stosować również na włóknach syntetycznych i naturalnych
Czy urządzenie do wykładzin nadaje się do użytku domowego i biurowego?
Maszyny są przeznaczone głównie do profesjonalnych zastosowań, ale kompaktowe modele sprawdzą się też jako maszyna do odświeżania wykładzin w domu, zwłaszcza jeśli do sprzątania masz naprawdę rozległą przestrzeń.
Jakie detergenty można stosować z maszyną do wykładzin?
Najlepiej używać środków Kärcher CarpetPro, dostosowanych do technologii ekstrakcji i rodzaju tkanin. Zapewniają one pełną skuteczność i bezpieczeństwo dla włókien, nie pozostawiając osadów.