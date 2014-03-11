Automaty do wykładzin

Urządzenia do wykładzin Kärcher – głębokie oczyszczenie i odświeżenie powierzchni tekstylnych

W miejscach, gdzie codziennie przewija się wiele osób – takich jak np. biura, hotele czy sale konferencyjne – kurz i inne zabrudzenia gromadzą się bardzo szybko. Zwykłe odkurzanie często nie wystarcza, by przywrócić wykładzinom świeży wygląd.

Profesjonalne urządzenia do wykładzin Kärcher powstały z myślą o miejscach o dużym natężeniu ruchu. Sprawdzą się tam, gdzie liczy się wydajność i powtarzalność efektów. Sprzęt do pielęgnacji wykładzin podłogowych nie tylko wypłukuje zabrudzenia, ale też mechanicznie rozczesuje włókna. Dzięki temu wykładzina zachowuje objętość, a czystość utrzymuje się znacznie dłużej.

Modele Kärcher łączą moc, stabilność i prostą obsługę. Dostępne są w różnych wersjach, co pozwala dobrać urządzenie do powierzchni: od niewielkich biur po rozległe przestrzenie hotelowe i handlowe.