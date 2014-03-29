Czyszczenie suchym lodem

Jak ważna jest jakość pelet suchego lodu?

Doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie świeżych pelet suchego lodu sprawia, że czyszczenie jest szybsze i znacznie skuteczniejsze. Dlatego też tak ważne jestby używać jak najświeższego granulatu do czyszczenia strumieniowego.

Suchy lód, który został wyprodukowany przed kilkoma dniami traci swoją gęstość, a to wpływa na obniżenie wydajności czyszczenia. W rezultacie do usunięcia zanieczyszczeń z danej powierzchni musimy zużyć znacznie większą ilość granulatu. Ponadto, suchy lód bezustannie sublimuje, co oznacza, że ilość świeżo wytworzonych pelet, która pierwotnie ważyła 100 kg po jednym dniu będzie ważyła około 92 kg.