Szczotki elektryczne - Akumulatorowe szczotki do sprzątania - Kärcher
Szybsza niż miotła, wygodniejsza niż odkurzacz. Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher serii KB zasilana za pomocą akumulatora to poręczne urządzenie, które umożliwia szybkie porządki na co dzień. Dzięki niej sprzątanie staje się prostsze i bardziej efektywne. Szczotka elektryczna Kärcher jest poręczna i łatwa w obsłudze. Dzięki niskiej głowicy i długiemu, teleskopowemu uchwytowi szczotka umożliwia wygodne zamiatanie pod krzesłami, stołami, szafkami i kaloryferami. Akumulatorowa szczotka elektryczna Kärcher to doskonałe narzędzie do codziennych porządków.
Szybsza w obsłudze niż odkurzacz
Kto z nas tego nie doświadczył: tuż po odkurzaniu na posadzce znów są okruchy. Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher to idealny pomocnik w codziennych porządkach - bez konieczności sięgania po odkurzacz.
Bezprzewodowa szczotka elektryczna jest idealna do codziennego czyszczenia. Jest mała, przenośna oraz łatwa w obsłudze - i może być używana w całym domu. Kompaktowy kształt i nowoczesna budowa bezprzewodowej szczotki elektrycznej sprawiają, że jest zawsze gotowa do użycia, a podczas przechowywania zajmuje niewiele miejsca.
Jedno urządzenie, wiele zastosowań
Resztki jedzenia na posadzce? Zanieczyszczona wykładzina? Szczotka elektryczna jest naprawdę wszechstronna i może być używana do czyszczenia wszystkich twardych posadzek takich jak: laminat i gres, a także w przypadku wykładzin. Jest wyjątkowo wydajna: całkowicie usuwa zanieczyszczenia, zamiast rozprzestrzeniać je po pomieszczeniu. Skutecznie czyści także wykładziny z runem o wysokości do 10 milimetrów. Szczotka dociera do włókien, dzięki czemu zapewnia niezawodne i skuteczne czyszczenie.
Wysoka wydajność nawet na najmniejszej przestrzeni
Innowacyjny system pozwala dostosować sposób czyszczenia bezprzewodową szczotką elektryczną Kärcher, co gwarantuje zachwycające efekty: elastyczna ruchoma krawędź zamiatająca, jak również optymalny sposób usuwania zanieczyszczeń, które dzięki specjalnej szczotce czyszczącej trafiają bezpośrednio do zbiornika, bez pozostawiania śladów i wzniecania kurzu.
Zawsze gotowa na kolejne wyzwanie
Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 zachwyca litowo-jonowym akumulatorem i czasem pracy do 30 minut w przypadku twardych posadzek. Oznacza to, że możesz błyskawicznie zamiatać posadzki - z optymalną swobodą ruchów i bez plączącego się pod nogami przewodu, a także bez konieczności podłączenia urządzenia do gniazdka.
Lekka i ergonomiczna
Łatwe czyszczenie: poręczna i bardzo lekka bezprzewodowa szczotka elektryczna zadba o czystość w Twoim domu bez nadwyrężania pleców.
Sprosta każdemu wyzwaniu
Szczotka elektryczna z łatwością dociera do trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzeń pod komodą lub sofą.
Wyjątkowo elastyczny sposób użytkowania
Elastyczne, podwójne złącze bezprzewodowej szczotki elektrycznej ułatwiają omijanie np.: nóg krzesła.
Narożniki i krawędzie
Dokładne czyszczenie całej powierzchni: bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher
usuwa zanieczyszczenia nawet wzdłuż krawędzi.
Wygodne uruchomienie urządzenia
Bezprzewodowa szczotka elektryczna automatycznie zaczyna czyszczenie po odchyleniu uchwytu do tyłu.
Pozycja parking
Wolnostojąca i kompaktowa, bezprzewodowa szczotka elektryczna jest zawsze pod ręką - a Ty możesz zawsze zrobić sobie przerwę.
Czyszczenie i pielęgnacja
-
Szybkie wyjmowanie szczotki i opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń
-
Łatwe opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zanieczyszczeniami
-
Czyszczenie uniwersalnej szczotki bez żadnego wysiłku
Znikajcie zanieczyszczenia!
Mieszkanie z pupilem oznacza również, że zanieczyszczenia szybciej rozprzestrzeniają się po domu - nawet po skończonym właśnie zamiataniu i czyszczeniu. Wyjątkowo trudno usunąć z wykładzin i wycieraczek niewielkie okruchy i sierść naszych zwierzaków. W takim przypadku tradycyjna szczotka nie jest najlepszym wyborem. Co może okazać się pomocne? Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher Bezprzewodowa szczotka elektryczna umożliwia szybkie i wydajne czyszczenie zanieczyszczonych miejsc oraz łatwe usuwanie żwirku dla kotów, psiej karmy, a także sierści zwierząt.