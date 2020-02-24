Platforma akumulatorowa Battery Power 18V i 36V

Urządzenia oparte na 18 V baterii Kärcher

18-woltowe urządzenia Kärcher obejmują kompaktowe i wygodne w obsłudze produkty do pielęgnacji małych i średnich ogrodów oraz terenów zewnętrznych. Wymienny, 18 V akumulator Kärcher Battery Power jest dostępny w dwóch wersjach o różnych pojemnościach: 18 V/2,5 Ah oraz 18 V/5,0 Ah. Oba warianty mogą być używane we wszystkich urządzeniach opartych o 18-woltową platformę bateryjną. Niezależnie od tego, czy jest to kosiarka akumulatorowa, uniwersalny odkurzacz bateryjny, czy też wycinak do chwastów, baterie wymienia się szybko i łatwo. Możesz to zrobić w każdym momencie.