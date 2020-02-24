Platforma akumulatorowa Battery Power 18V i 36V
Nie masz możliwości podłączenia zasilania na podwórku? Chcesz uniknąć plątaniny przewodów w swoim ogrodzie? To żaden problem dla nowych akumulatorowych urządzeń ogrodniczych i sprzątających wyposażonych w wymienne akumulatory Kärcher Battery Power! Dzięki dwóm rodzajom baterii (18 V lub 36 V) znajdziesz odpowiednie dla siebie urządzenie do każdego zastosowania. Maksymalna elastyczność w parze z jakością Kärcher.
Platforma akumulatorowa Kärcher: wydajna i wytrzymała.
Cały wszechświat przepełniony mocą akumulatorów! Bateria 18 V Kärcher Battery Power pasuje do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej. Dotyczy to nie tylko produktów dla domu i ogrodu – Home & Garden, ale również produktów Kärcher Professional. Dla jeszcze większej wydajności i przedłużonego czasu pracy oferujemy platformę bateryjną 36 V. Baterie 36 V Battery Power mogą być stosowane w urządzeniach Kärcher dla domu i ogrodu – Home & Garden oraz w urządzeniach Professional.
Urządzenia oparte na 18 V baterii Kärcher
18-woltowe urządzenia Kärcher obejmują kompaktowe i wygodne w obsłudze produkty do pielęgnacji małych i średnich ogrodów oraz terenów zewnętrznych. Wymienny, 18 V akumulator Kärcher Battery Power jest dostępny w dwóch wersjach o różnych pojemnościach: 18 V/2,5 Ah oraz 18 V/5,0 Ah. Oba warianty mogą być używane we wszystkich urządzeniach opartych o 18-woltową platformę bateryjną. Niezależnie od tego, czy jest to kosiarka akumulatorowa, uniwersalny odkurzacz bateryjny, czy też wycinak do chwastów, baterie wymienia się szybko i łatwo. Możesz to zrobić w każdym momencie.
Urządzenia oparte na 36 V baterii Kärcher: jeszcze dłuższy czas pracy
Z czyszczeniem i pielęgnacją dużych ogrodów i terenów zewnętrznych doskonale poradzą sobie urządzenia Kärcher oparte na 36-woltowej platformie bateryjnej. Urządzenia te są kompatybilne z akumulatorami 36 V Kärcher Battery Power: 36 V/2,5 Ah oraz 36 V/5,0 Ah. Dzięki większej pojemności akumulatora urządzenia te mogą pracować dłużej i wydajniej. Jedna bateria wystarczy, aby zasilić bezprzewodowe urządzenie Kärcher, takie jak podkaszarka, myjka ciśnieniowa czy nożyce do żywopłotu. 36-woltowy akumulator jest również najmocniejszym wariantem baterii w ofercie Kärcher.
Technologia Real Time
Dzięki technologii Real Time użytkownik ma dostęp do najważniejszych informacji o aktualnym stanie akumulatora. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ekranów LED, nasza technologia umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących stanu pracy oraz poziomu naładowania baterii.
Pozostały czas pracy podawany w minutach
Podczas użytkowania baterii na bieżąco otrzymujesz zaktualizowane informacje dotyczące pozostałego czasu pracy i dzięki temu co do minuty wiesz, kiedy konieczna jest wymiana lub ładowanie baterii. Czas pracy jest dostosowany do danego urządzenia.
Procentowy stan naładowania baterii
Stan naładowania baterii można odczytać w mgnieniu oka.
Poziom naładowania podawany w minutach
Pozostały czas ładowania jest wyświetlany na ekranie podczas procesu ładowania. Dzięki temu wiesz, kiedy dokładnie będziesz mógł wznowić wznowić pracę.
Technologia Real Time
Gotowy do startu: na ekranie wyświetlany jest pozostały czas pracy i czas ładowania, z dokładnością co do minuty.
Odporność na zachlapanie
Odporność na kurz i zachlapanie zgodnie z IPX5: bateria została zbudowana w taki sposób, aby być odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne, szczególnie podczas pracy na zewnątrz.
Nieskończone możliwości
Uniwersum produktów Kärcher: urządzenia sprzątające i ogrodowe zasilane bateriami Kärcher Battery Power.
Zarządzanie temperaturą akumulatora
Najwyższa wydajność ogniw litowo-jonowych dzięki optymalnemu zarządzaniu temperaturą oraz inteligentnemu zarządzaniu baterią.
Kompatybilność z profesjonalnymi urządzeniami Kärcher
Niezależnie od tego, czy są to domowe urządzenia Home & Garden czy też urządzenia profesjonalne: baterie 18 V są kompatybilne ze wszystkimi 18-woltowymi urządzeniami Kärcher opartymi na platformie bateryjnej Kärcher, a baterie 36 V mogą być użytkowane ze wszystkimi 36-woltowymi urządzeniami Kärcher opartymi na platformie bateryjnej.
Kärcher Battery Power – inteligentna technologia i pełne bezpieczeństwo.
Akumulatory 18 V i 36 V
Ładowarki 18 V i 36 V
Zestawy 18 V i 36 V | akumulator + ładowarka:
Urządzenia oparte na platformie bateryjnej Kärcher
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa
Myjka bateryjna KHB 5 jest polecana do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie.
Wycinak do chwastów
Dzięki elektrycznemu wycinakowi do chwastów możesz szybko i skutecznie pozbyć się problemu z chwastami i trawą wyrastającymi spomiędzy łączeń kostki na podjeździe.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery
Innowacyjna, zasilana bateryjnie myjka wysokociśnieniowa o szerokim wachlarzu zastosowań. Niezależna od sieci elektrycznej, wyjątkowo elastyczna i komfortowa w użytkowaniu.
Kosiarki akumulatorowe
Kosiarki działają w oparciu o innowacyjną akumulatorową technologię Kärcher. Charakteryzują się niską masą i wysoką zwrotnością. W zależności od modelu nadają się do koszenia trawników o małej lub dużej powierzchni.
Bateryjne odkurzacze uniwersalne
Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Z nowymi zasilanymi bateryjnie odkurzaczami uniwersalnymi nie stanowi to już problemu. Teraz możesz odkurzać bezprzewodowo!
Podkaszarka akumulatorowa
Akumulatorowe podkaszarki do trawy doskonale radzą sobie ze ścinaniem trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnej kosiarki, czyli blisko krzewów, przy obrzeżach trawników i pod drzewami.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
Idealne urządzenie do kształtowania i przycinania żywopłotów i krzewów. Pracuje cicho i jest wygodne w wykorzystaniu. Dzięki zasilaniu bateryjnemu nie ogranicza Cię kłopotliwy kabel.
Dmuchawa do liści
Zasilane bateryjnie dmuchawy do liści Kärcher w krótkim czasie oczyszczą ścieżki w ogrodzie i sam ogród.
Akumulatorowe nożyce do trawy
Akumulatorowe nożyce do trawy doskonale nadają się do wykonywania delikatnej i precyzyjnej pracy w ogrodzie. Dzięki systemowi 2 w 1 będziesz mógł szybko i łatwo przycinać trawę, krzewy czy żywopłoty.
Akumulatorowa piła łańcuchowa
Piła doskonale się nadaje do wygodnego i wszechstronnego zastosowania w pielęgnacji drzew. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu.
Akumulatorowe nożyce do gałęzi
Nożyce na wysięgniku zapewniają bezproblemowe przycinanie drzew nawet w przypadku trudno dostępnych gałęzi. Wysokiej jakości ostrze umożliwa cięcie bez użycia siły, a hak, który działa jak zacisk usuwa gałęzie, które utknęły w koronie drzewa.
Opryskiwacz akumulatorowy
Opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18 to niezastąpione narzędzie do pielęgnacji roślin w ogrodzie. Bez wysiłku podlewa, nawozi i zwalcza szkodniki.
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