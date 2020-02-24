Platforma akumulatorowa Battery Power 18V i 36V

Nie masz możliwości podłączenia zasilania na podwórku? Chcesz uniknąć plątaniny przewodów w swoim ogrodzie? To żaden problem dla nowych akumulatorowych urządzeń ogrodniczych i sprzątających wyposażonych w wymienne akumulatory Kärcher Battery Power! Dzięki dwóm rodzajom baterii (18 V lub 36 V) znajdziesz odpowiednie dla siebie urządzenie do każdego zastosowania. Maksymalna elastyczność w parze z jakością Kärcher.

Platforma akumulatorowa Kärcher: wydajna i wytrzymała.

Cały wszechświat przepełniony mocą akumulatorów! Bateria 18 V Kärcher Battery Power pasuje do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej. Dotyczy to nie tylko produktów dla domu i ogrodu – Home & Garden, ale również produktów Kärcher Professional. Dla jeszcze większej wydajności i przedłużonego czasu pracy oferujemy platformę bateryjną 36 V. Baterie 36 V Battery Power mogą być stosowane w urządzeniach Kärcher dla domu i ogrodu – Home & Garden oraz w urządzeniach Professional. 

Urządzenia oparte na 18 V baterii Kärcher

18-woltowe urządzenia Kärcher obejmują kompaktowe i wygodne w obsłudze produkty do pielęgnacji małych i średnich ogrodów oraz terenów zewnętrznych. Wymienny, 18 V akumulator Kärcher Battery Power jest dostępny w dwóch wersjach o różnych pojemnościach: 18 V/2,5 Ah oraz 18 V/5,0 Ah. Oba warianty mogą być używane we wszystkich urządzeniach opartych o 18-woltową platformę bateryjną. Niezależnie od tego, czy jest to kosiarka akumulatorowa, uniwersalny odkurzacz bateryjny, czy też wycinak do chwastów, baterie wymienia się szybko i łatwo. Możesz to zrobić w każdym momencie. 

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Urządzenia oparte na 36 V baterii Kärcher: jeszcze dłuższy czas pracy

Z czyszczeniem i pielęgnacją dużych ogrodów i terenów zewnętrznych doskonale poradzą sobie urządzenia Kärcher oparte na 36-woltowej platformie bateryjnej. Urządzenia te są kompatybilne z akumulatorami 36 V Kärcher Battery Power: 36 V/2,5 Ah oraz 36 V/5,0 Ah. Dzięki większej pojemności akumulatora urządzenia te mogą pracować dłużej i wydajniej. Jedna bateria wystarczy, aby zasilić bezprzewodowe urządzenie Kärcher, takie jak podkaszarka, myjka ciśnieniowa czy nożyce do żywopłotu. 36-woltowy akumulator jest również najmocniejszym wariantem baterii w ofercie Kärcher. 

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Technologia Real Time

Dzięki technologii Real Time użytkownik ma dostęp do najważniejszych informacji o aktualnym stanie akumulatora. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ekranów LED, nasza technologia umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących stanu pracy oraz poziomu naładowania baterii.

Technologia Real Time pokazująca pozostały czas pracy

Pozostały czas pracy podawany w minutach

Podczas użytkowania baterii na bieżąco otrzymujesz zaktualizowane informacje dotyczące pozostałego czasu pracy i dzięki temu co do minuty wiesz, kiedy konieczna jest wymiana lub ładowanie baterii. Czas pracy jest dostosowany do danego urządzenia.

Wyświetlacz pokazujący procentowy stan naładowania baterii

Procentowy stan naładowania baterii

Stan naładowania baterii można odczytać w mgnieniu oka.

Poziom naładowania baterii podawany w minutach

Poziom naładowania podawany w minutach

Pozostały czas ładowania jest wyświetlany na ekranie podczas procesu ładowania. Dzięki temu wiesz, kiedy dokładnie będziesz mógł wznowić wznowić pracę.

Technologia Real Time

Gotowy do startu: na ekranie wyświetlany jest pozostały czas pracy i czas ładowania, z dokładnością co do minuty.

Odporność na zachlapanie

Odporność na kurz i zachlapanie zgodnie z IPX5: bateria została zbudowana w taki sposób, aby być odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne, szczególnie podczas pracy na zewnątrz.

Nieskończone możliwości

Uniwersum produktów Kärcher: urządzenia sprzątające i ogrodowe zasilane bateriami Kärcher Battery Power.

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Zarządzanie temperaturą akumulatora

Najwyższa wydajność ogniw litowo-jonowych dzięki optymalnemu zarządzaniu temperaturą oraz inteligentnemu zarządzaniu baterią.

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Kompatybilność z profesjonalnymi urządzeniami Kärcher

Niezależnie od tego, czy są to domowe urządzenia Home & Garden czy też urządzenia profesjonalne: baterie 18 V są kompatybilne ze wszystkimi 18-woltowymi urządzeniami Kärcher opartymi na platformie bateryjnej Kärcher, a baterie 36 V mogą być użytkowane ze wszystkimi 36-woltowymi urządzeniami Kärcher opartymi na platformie bateryjnej.

Kärcher Battery Power – inteligentna technologia i pełne bezpieczeństwo.

Wydajne ogniwa litowo-jonowe oraz system elektronicznej kontroli sprawiają, że baterie Kärcher są wyjątkowo wytrzymałe.
Brak denerwujących kabli sprawia, że urządzenia akumulatorowe zapewniają maksymalną swobodę ruchu i są natychmiast gotowe do pracy. Dzięki innowacyjnej technologii Kärcher Real Time, poziom naładowania baterii można sprawdzić w mgnieniu oka: zintegrowany ekran LCD wyświetla pozostały czas pracy w minutach na aktualnie używanej baterii. Ładowarka baterii zaś wyświetla pozostały czas ładowania baterii – z dokładnością co do minuty. 

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Akumulatory 18 V i 36 V

Ładowarki 18 V i 36 V

Zestawy 18 V i 36 V | akumulator + ładowarka:

Urządzenia oparte na platformie bateryjnej Kärcher

Czyszczenie bezprzewodową myjką ciśnieniową

Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa

Myjka bateryjna KHB 5 jest polecana do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie. 

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Praca wycinakiem do chwastów

Wycinak do chwastów

Dzięki elektrycznemu wycinakowi do chwastów możesz szybko i skutecznie pozbyć się problemu z chwastami i trawą wyrastającymi spomiędzy łączeń kostki na podjeździe.

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Czyszczenie bezprzewodową myjką ciśnieniową K 2 Battery

Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery

Innowacyjna, zasilana bateryjnie myjka wysokociśnieniowa o szerokim wachlarzu zastosowań. Niezależna od sieci elektrycznej, wyjątkowo elastyczna i komfortowa w użytkowaniu.

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Koszenie kosiarką akumulatorową

Kosiarki akumulatorowe

Kosiarki działają w oparciu o innowacyjną akumulatorową technologię Kärcher. Charakteryzują się niską masą i wysoką zwrotnością. W zależności od modelu nadają się do koszenia trawników o małej lub dużej powierzchni. 

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Odkurzanie bateryjnym odkurzaczem uniwersalnym

Bateryjne odkurzacze uniwersalne

Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Z nowymi zasilanymi bateryjnie odkurzaczami uniwersalnymi nie stanowi to już problemu. Teraz możesz odkurzać bezprzewodowo! 

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Praca podkaszarką akumulatorową

Podkaszarka akumulatorowa

Akumulatorowe podkaszarki do trawy doskonale radzą sobie ze ścinaniem trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnej kosiarki, czyli blisko krzewów, przy obrzeżach trawników i pod drzewami. 

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Praca akumulatorowymi nożycami do żywopłotu

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu

Idealne urządzenie do kształtowania i przycinania żywopłotów i krzewów. Pracuje cicho i jest wygodne w wykorzystaniu. Dzięki zasilaniu bateryjnemu nie ogranicza Cię kłopotliwy kabel. 

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Praca dmuchawą do liści

Dmuchawa do liści

Zasilane bateryjnie dmuchawy do liści Kärcher w krótkim czasie oczyszczą ścieżki w ogrodzie i sam ogród. 

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Praca akumulatorowymi nożycami do trawy

Akumulatorowe nożyce do trawy

Akumulatorowe nożyce do trawy doskonale nadają się do wykonywania delikatnej i precyzyjnej pracy w ogrodzie. Dzięki systemowi 2 w 1 będziesz mógł szybko i łatwo przycinać trawę, krzewy czy żywopłoty. 

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Praca akumulatorową piłą łańcuchową

Akumulatorowa piła łańcuchowa

Piła doskonale się nadaje do wygodnego i wszechstronnego zastosowania w pielęgnacji drzew. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu.

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Praca akumulatorowymi nożycami do gałęzi

Akumulatorowe nożyce do gałęzi

Nożyce na wysięgniku zapewniają bezproblemowe przycinanie drzew nawet w przypadku trudno dostępnych gałęzi. Wysokiej jakości ostrze umożliwa cięcie bez użycia siły, a hak, który działa jak zacisk usuwa gałęzie, które utknęły w koronie drzewa.

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Opryskiwacz akumulatorowy

Opryskiwacz akumulatorowy

Opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18 to niezastąpione narzędzie do pielęgnacji roślin w ogrodzie. Bez wysiłku podlewa, nawozi i zwalcza szkodniki.

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