Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery Set

Innowacyjna, zasilana bateryjnie myjka wysokociśnieniowa o szerokim wachlarzu zastosowań. Niezależna od sieci elektrycznej, wyjątkowo elastyczna i komfortowa w użytkowaniu.

Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa sprawdza się w codziennym czyszczeniu samochodu, motocykla, roweru czy obiektów w otoczeniu domu, takich jak meble czy narzędzia ogrodowe. Doskonale nadaje się też do pracy w terenie, gdzie utrudniony jest dostęp do sieci elektrycznej np. do mycia łodzi. Czas pracy ciągłej urządzenia z baterią 36 V / 5 Ah wynosi 14 minut. Na elastyczność użytkowania myjki dodatkowo wpływa funkcja zasysania wody z alternatywnych w stosunku do sieci wodociągowej źródeł, np. zbiorniki wodne czy kanistry. Bateria posiada cyfrowy wskaźnik aktualnego stanu naładowania. Elastyczny wężyk umożliwia łatwe pobieranie środka czyszczącego bezpośrednio z butelki. Wymiana jednego preparatu na inny nie wymaga czyszczenia zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu. W wyposażeniu bateria litowo-jonowa 36 V i ładowarka.

Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 V
Wymienna bateria 36 V
Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Pistolet wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem ciśnienia podawanej wody
Pistolet wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem ciśnienia podawanej wody
Lance wysokociśnieniowe zapewniają 3 różne poziomy ciśnienia podawanej wody – do wyboru w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni. Wyświetlacz na pistolecie wysokociśnieniowym ułatwia kontrolowanie ciśnienia podawanej wody.
Zasysanie wody
Zasysanie wody
Urządzenie kompatybilne z wężem do zasysania wody z alternatywnych źródeł. Wąż do zasysania wody to wyposażenie dodatkowe i może być zakupiony osobno.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
  • Wężyk do zasysania środka czyszczącego
  • Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
System Quick Connect
  • Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Ciśnienie (bar) maks. 110
Zakres ciśnienia Wysokie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/h) 340
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 5
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) 14 (5,0 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h) 9
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,5
Waga z opakowaniem (kg) 8,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 303 x 629

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 5.0 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Ładowarka standardowa 36 V Battery Power (1 szt.)
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q, Extended
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Wideo

Zastosowania
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Tarasy
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
  • Łodzie
  • Kosze na śmieci
  • Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.