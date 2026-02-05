Roboty koszące

Jak działa robot koszący i czy wymaga nadzoru podczas pracy?

Robot do trawy jest wyposażony w napęd na 4 koła, GPS, antenę RTK i kamerę AI.Porusza się samodzielnie po wyznaczonym obszarze. (do 3000 metrów kwadratowych), ścieżka po ścieżce, pozostawiając równomiernie ściętą trawę.

Za pomocą aplikacji możesz m.in. ustawić wysokość koszenia (2-10 cm), zdefiniować obszary zakazane, zaprogramować harmonogram oraz styl jazdy. Robot omija przeszkody i jest bezpieczny dla zwierząt domowych. Po wstępnej instalacji i zaprogramowaniu nie musisz nadzorować jego pracy.