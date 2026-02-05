Roboty koszące

Inteligentne. Mocne. Autonomiczne.

Inteligentne roboty koszące Kärcher RCX to Twoi niezastąpieni asystenci w pielęgnacji perfekcyjnego trawnika. Dzięki antenie RTK ich konfiguracja jest szybka i niezwykle prosta. Wyposażone w zaawansowaną nawigację, autonomicznie przemierzają Twój ogród, kosząc z wyjątkową precyzją i z łatwością pokonując nawet strome zbocza, a przy tym delikatnie obchodząc się z trawą. Oddaj się relaksowi, podczas gdy Twój RCX samoczynnie zadba o nieskazitelny wygląd Twojego trawnika. Intuicyjna obsługa w połączeniu z wygodną aplikacją mobilną zapewnią Ci pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zalety

Koszenie systemowe

Kärcher RCX nie tylko kosi Twój trawnik, ale działa w oparciu o inteligentny system. Przesuwa się po obszarze ścieżka po ścieżce, pozostawiając równomierne cięcie. Masz pełną kontrolę: ustal stopień nakładania się ścieżek i tym samym optymalizuj efektywność procesu koszenia. Lub wybierz alternatywne wzory koszenia, takie jak szachownica lub ścieżki diagonalne, aby uniknąć widocznych śladów. Z robotem koszącym Kärcher osiągniesz perfekcyjne rezultaty – w pełni dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji.

Roboty koszące Kärcher z systemem koszenia

Precyzyjne nawigowanie

Robot koszący zna swoje położenie w ogrodzie z dokładnością do centymetra dzięki GPS i wydajnej antenie RTK o dalekim zasięgu. Precyzyjna nawigacja jest gwarantowana nawet na odległościach kilkuset metrów lub przy przeszkodach terenowych. Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby osiągnąć perfekcyjny efekt koszenia.

Dokładna nawigacja dla idealnych rezultatów koszenia.

Doskonała przyczepność

Dzięki mocnemu napędowi na cztery koła, RCX pokonuje wzniesienia do 70%. To gwarantuje łatwy dostęp i precyzyjne koszenie każdego zakątka Twojego trawnika, nawet na trudnym terenie. Jednocześnie napęd na cztery koła chroni Twój trawnik, zapobiegając uszkodzeniom darni podczas skręcania. Ciesz się imponująco zadbanym trawnikiem – bez kompromisów.

Roboty koszące Kärcher pokonują wzniesienia

Inteligentna kamera AI

Robot koszący RCX porusza się po Twoim ogrodzie bezpiecznie i niezawodnie dzięki sztucznej inteligencji (AI). Kamera, wykorzystując AI, rozróżnia różne przeszkody i rodzaje gleby, co pozwala jej podejmować właściwe decyzje nawet w skomplikowanych ogrodach. AI pomaga Ci nawet podczas instalacji: wystarczy umieścić RCX na trawniku i pozwolić kamerze wykryć granice Twojego terenu. Instalacja przewodu ograniczającego nie jest już potrzebna. Łatwiej się nie da!

Roboty koszące Kärcher z inteligentną kamerą

Roboty koszące marki Kärcher

Robot koszący trawnik to samobieżne, działające na akumulatorze urządzenie, wyposażone w napęd na wszystkie koła. Ścina trawę na wybraną wysokość (2-10 cm) na obszarze do 3000 metrów kwadratowych. Dzięki funkcji GPS, antenie RTK i kamerze AI precyzyjnie kosi w równoległych ścieżkach i nie wymaga nadzoru. Można sterować nim z poziomu aplikacji, ustawiając harmonogram i czas koszenia. Roboty koszące Kärcher omijają przeszkody i są bezpieczne dla zwierząt domowych.

Roboty koszące Kärcher – do jakich zadań są przeznaczone?

Robot koszący to urządzenie odpowiednie do automatycznej pielęgnacji trawników na obszarze do 3000 metrów kwadratowych. Sprawdzi się, zwłaszcza gdy:

  • Nie masz czasu na pielęgnację trawnika – roboty koszące, po wstępnej konfiguracji i zaprogramowaniu działają automatycznie, według wgranych parametrów. Mogą pracować bez nadzoru. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej.
  • Szukasz sprzętu, który precyzyjnie, systematycznie i perfekcyjnie zadba o trawę – automatyczna kosiarka Kärcher ma dwie tarcze tnące i kosi na szerokość 35 cm. Posiada GPS, kamerę Stereo 3D i AI. Możesz spersonalizować harmonogram jej pracy i dostosować do swoich potrzeb m.in. godzinę rozpoczęcia i długość pracy, a także unikanie wydzielonych obszarów, wysokość koszenia (2-10 cm) i wiele innych parametrów.
  • Masz wymagający, trudny pod względem powierzchni trawnik – roboty koszące są wyposażone w duże koła z napędem. Mogą pracować w nierównym terenie, nawet o nachyleniu do 70%.
Roboty koszące Kärcher z czujnikiem deszczu

Czujnik deszczu

Dzięki wbudowanemu czujnikowi deszczu, RCX natychmiast wykrywa opady i automatycznie wraca do stacji ładującej, aż do momentu, gdy trawnik będzie ponownie suchy. To ustawienie można indywidualnie dostosować lub wyłączyć.

Roboty koszące Kärcher ze zdalnym sterowaniem

Bezpośrednie zdalne sterowanie

Steruj RCX z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji. Koś wybrane fragmenty trawnika lub przemieszczaj robota tam, gdzie chcesz.

Roboty koszące Kärcher o prostej obsłudze

Intuicyjna obsługa

Dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD możesz również sterować RCX bezpośrednio na urządzeniu. Z łatwością dostosujesz ustawienia i harmonogram koszenia, a także szybko sprawdzisz wszystkie ważne informacje.

Roboty koszące Kärcher ze stacją ładowania

Stacja ładowania

Po zakończeniu koszenia lub gdy bateria jest bliska wyczerpania, RCX automatycznie wraca do stacji ładowania, aby się naładować. Gdy tylko będzie gotowy do pracy, automatycznie wznowi koszenie od miejsca, w którym zostało przerwane.

Roboty koszące Kärcher z regulacją wysokości koszenia

Indywidualne ustawienie wysokości koszenia

Z Kärcher RCX 6 możesz wygodnie ustawić i regulować wysokość koszenia w zakresie od 2 do 10 centymetrów za pomocą aplikacji. W ten sposób automatycznie uzyskasz optymalną wysokość koszenia dla każdego obszaru.

Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się idealnie skoszonym trawnikiem!

Inteligentny robot koszący RCX 6 wykona pracę za Ciebie – bez żadnych ograniczeń. Wyposażony w GPS, antenę RTK i kamerę AI, porusza się precyzyjnie, również na dużych obszarach do 3000 metrów kwadratowych. Ciesz się swobodą indywidualnego dostosowywania wysokości koszenia (2-10 cm) za pomocą aplikacji. RCX 6 wykrywa i sprytnie omija przeszkody, chroni zwierzęta domowe i pokonuje wzniesienia do 70% dzięki napędowi na cztery koła. Zdefiniuj indywidualne strefy i obszary zakazane, a także dostosuj harmonogram, styl jazdy i wiele innych parametrów do swoich potrzeb i preferencji w aplikacji. Odkryj nowy poziom komfortu z RCX 6!

APLIKACJA OUTDOOR ROBOTS

Za pomocą sieci WLAN i Bluetooth możesz łatwo połączyć RCX ze smartfonem, korzystając z aplikacji Outdoor Robots. Skorzystaj z wielu funkcji i wskazówek od naszych ekspertów. Aplikacja Kärcher Outdoor Robots to klucz do prostej i wygodnej konfiguracji robota koszącego RCX. Jest niezbędna do instalacji i przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. Pobierz aplikację, połącz się z RCX i gotowe!

Jakie główne zalety mają roboty koszące Kärcher?

Zaawansowane funkcje i prosta, intuicyjna obsługa sprawiają, że roboty koszące Kärcher to  niezastąpieni asystenci, samodzielnie dbający o Twój trawnik. Co je charakteryzuje? 

  • Inteligentny system cięcia – zapewnia optymalne koszenie dzięki możliwości ustawienia robota tak, że przesuwa się ścieżka po ścieżce, tnąc równomiernie lub np. w szachownicę oraz romb.
  • Precyzyjna nawigacja – zapewniana przez antenę RTK o dalekim zasięgu i GPS (nawet do kilkuset metrów przy przeszkodach terenowych). Robot do trawy stworzy sobie mapę Twojego ogrodu.
  • Inteligentne omijanie przeszkód – dzięki kamerze wykorzystującej sztuczną inteligencję (AI) kosiarka automatyczna rozróżnia przeszkody i rodzaje gleby (np. kamienie), dzięki czemu podejmuje właściwe decyzje. Podjeżdża blisko krzewów i drzew, ale np. omija zwierzęta.
  • Czujnik deszczu – dzięki niemu robot koszący automatycznie przerywa pracę podczas deszczu i wraca do stacji dokującej.
  • Intuicyjne sterowanie – za pomocą aplikacji Outdoor Robots lub bezpośrednio, dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD. Twój smartfon może stać się pilotem Twojej kosiarki.
Roboty koszące Kärcher tworzące mapę

Tworzenie mapy

Z Kärcher RCX możesz w mgnieniu oka stworzyć mapę swojego ogrodu. Wystarczy sterować RCX za pomocą aplikacji i zaznaczyć zewnętrzne granice, podczas gdy robot tworzy mapę. Alternatywnie, RCX wykrywa trawnik za pomocą kamery i generuje mapę samodzielnie.

Roboty koszące Kärcher dla efektywnego koszenia

Optymalne koszenie dla Twojego trawnika

Dostosuj koszenie idealnie do swoich potrzeb. Ustaw nakładanie się ścieżek, wybierz wysokość i kierunek koszenia lub włącz koszenie krawędzi. Łatwo dostosuj także opóźnienie na wypadek deszczu.

Roboty koszące Kärcher – ustawianie godzin koszenia

Elastyczne dopasowanie do Twojego harmonogramu

Określ godziny koszenia Kärcher RCX zgodnie ze swoimi potrzebami. Ustal stałe godziny koszenia lub dostosuj je indywidualnie. Dzięki maksymalnie 2 przedziałom czasowym dziennie, RCX kosi trawnik wtedy, kiedy Ci to najbardziej odpowiada.

Najczęstsze zastosowania RCX

Współdzielone użytkowanie urządzenia

W aplikacji możesz udostępnić robota koszącego innym osobom. Każdy członek rodziny może obsługiwać RCX i dostosowywać ustawienia.

Roboty koszące Kärcher ze zdalnym sterowaniem

Zdalne sterowanie dla precyzyjnego koszenia

Zamień smartfon w pilota do swojego trawnika! Z Kärcher RCX możesz ręcznie sterować robotem koszącym i kosić wybrane obszary.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące robotów koszących RCX (FAQ)

Jak działa robot koszący i czy wymaga nadzoru podczas pracy?

Robot do trawy jest wyposażony w napęd na 4 koła, GPS, antenę RTK i kamerę AI.Porusza się samodzielnie po wyznaczonym obszarze. (do 3000 metrów kwadratowych), ścieżka po ścieżce, pozostawiając równomiernie ściętą trawę. 

Za pomocą aplikacji możesz m.in. ustawić wysokość koszenia (2-10 cm), zdefiniować obszary zakazane, zaprogramować harmonogram oraz styl jazdy. Robot omija przeszkody i jest bezpieczny dla  zwierząt domowych. Po wstępnej instalacji i zaprogramowaniu nie musisz nadzorować jego pracy.

Czy robot koszący poradzi sobie na nierównym terenie lub pochyłościach?

Tak, robot do koszenia trawy dzięki napędowi na 4 koła i ich dużej średnicy może pracować również na nierównym terenie. Bez trudu pokonuje nawet strome wzniesienia, o nachyleniu do 70%. Napęd chroni trawnik i eliminuje ryzyko uszkodzenia darni w trakcie wykonywania skrętów.

Jak często trzeba serwisować robot koszący?

Kosiarka-robot  powinna być serwisowana przynajmniej raz w roku – przed rozpoczęciem sezonu koszenia lub przed zabezpieczeniem jej na zimę. Warto wyczyścić ją i przejrzeć po każdym koszeniu.  

Co 1-2 miesiące należy wymieniać ostrza tnące (zależnie od stopnia zużycia).  Można dokonać tego samodzielnie, posiłkując się instrukcją obsługi.

Instalacja

Możesz z łatwością samodzielnie zainstalować robota koszącego. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym przewodniku instalacji oraz w aplikacji, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez ten proces. W zależności od wielkości i kształtu trawnika oraz doświadczenia, proces może zająć od 1 do 3 godzin.

W aplikacji możesz tworzyć kilka stref koszenia, które można indywidualnie ustawiać i dostosowywać. Na przykład, z RCX 6 możesz kosić trawnik do 2 cm z przodu domu i do 4 cm z tyłu domu.

Dopóki strefy koszenia są połączone ścieżką bez przeszkód, takich jak płaskie płyty kamienne, możesz utworzyć w aplikacji przejście dla robota koszącego RCX, z którego będzie korzystał tylko podczas przełączania się między strefami.

Standardowo dla robotów koszących maksymalny obszar jest definiowany zgodnie ze specyfikacją produktu, taką jak wysokość koszenia i czas pracy baterii (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Nasze roboty koszące zapewniają elastyczność +10% powierzchni, którą można zmapować w aplikacji.

W przypadku trawników o powierzchni większej niż 3000 m² można jednocześnie używać dwóch lub więcej robotów koszących. Można nimi zarządzać w aplikacji za pośrednictwem tego samego konta.

Dzięki napędowi na cztery koła, RCX 6 pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 70% (35°).

Garaż dla robota koszącego nie jest absolutnie niezbędny, ale jest zalecany, ponieważ chroni robota koszącego przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Może to wydłużyć żywotność i żywotność baterii robota koszącego. Zalecamy korzystanie z naszego garażu do robota koszącego Kärcher (nr ref. 2.269-703.0).

Robot koszący RCX może wykrywać i omijać przeszkody za pomocą kamery AI i czujnika zderzeniowego. Dodatkowo, wrażliwe obiekty/przeszkody, takie jak otwarte rabaty kwiatowe lub baseny, można zmapować w aplikacji, aby wykluczyć je z koszenia, lub utworzyć strefę zakazu lub wirtualną ścianę, której robot nie przekroczy.

Dzięki swoim rozmiarom, dużym kołom i napędowi na cztery koła, robot koszący RCX doskonale nadaje się do nierównych terenów trawników. Problemy mogą wystąpić tylko w przypadku głębokich dziur, w których robot koszący może utknąć.

Tak, robot koszący przejeżdża również przez wąskie przejścia o szerokości 80 cm.

Najważniejszym aspektem podczas instalacji anteny RTK jest niczym niezakłócony widok nieba. Aby zapewnić stabilne połączenie z satelitami GPS, należy zapewnić 100° widoczności w górę. Dlatego anteny nie można umieszczać pod zadaszeniami, między wysokimi ścianami ani pod drzewami. Kontakt wzrokowy jest zalecany, ale nie jest konieczny do połączenia anteny RTK i robota koszącego; sygnał ten może być również transmitowany przez przeszkody i budynki.

Aby zapewnić większą elastyczność podczas montażu anteny RTK, można zamówić uchwyt ścienny Kärcher RCX (nr ref. 2.269-701.0), mocowanie zaciskowe (nr ref. 2.269-701.0) lub przedłużacz (nr ref. 2.269-704.0).

 

Bez instalacji anteny RTK, robot koszący RCX nie może precyzyjnie nawigować. Jest ona zatem niezbędna do działania.

Stację ładującą można umieścić na trawniku, ale także obok niego, o ile robot koszący ma dostęp do trawnika. Trasę ze stacji ładującej na trawnik można zaprogramować za pomocą aplikacji. Przedłużacz można wykorzystać do bardziej elastycznego ustawienia z dala od źródła zasilania (nr ref. 2.269-704.0).

Ponieważ stacja ładująca służy również jako punkt odniesienia robota koszącego do sygnału pozycji, robot koszący w stacji ładującej powinien również mieć dobry widok na niebo.

Odległość bezpieczeństwa między obudową a ostrzami uniemożliwia robotowi koszącemu koszenie trawy do samej krawędzi. W zależności od warunków panujących w obszarze roboczym i instalacji, do przycinania krawędzi może być potrzebna podkaszarka do trawy. Alternatywnie można zastosować obrzeża z kamieni, po których robot koszący może się poruszać, aby kosić trawę do samej krawędzi trawnika.

Aby robot koszący i antena RTK mogły połączyć się z routerem WLAN, router WLAN musi obsługiwać pasmo 2,4 GHz, połączenie przez 5 GHz nie jest możliwe.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, upewnij się, że używasz aktualnego routera i przeprowadź niezbędne aktualizacje.

Obsługa

Ścinki trawy z kosiarki automatycznej pozostają na trawniku jako ściółka, ponieważ kosiarka automatyczna nie posiada kosza na trawę. Drobno pocięta trawa opada między źdźbła i służy jako naturalny nawóz, który chroni trawnik przed wysychaniem i utrzymuje go bujnym i zielonym. Dlatego też ścinek trawy nie wolno grabić ani usuwać.

Gałęzie i opadłe owoce należy regularnie zbierać z trawnika, ponieważ mogą powodować szybsze zużycie ostrzy kosiarki automatycznej. Liście same w sobie nie uszkadzają kosiarki automatycznej, ale mogą wpływać na proces koszenia i szybciej tępić ostrza. Kosiarka automatyczna nie rozdrabnia liści, dlatego nadal trzeba je grabić.

Dzięki kamerze AI, nasze kosiarki automatyczne RCX posiadają funkcję omijania przeszkód. Wykrywa ona obiekty na trawniku i powoduje, że kosiarka automatyczna skręca, aby je ominąć. Zaleca się jednak utrzymanie trawnika wolnego od przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia zarówno obiektu, jak i ostrzy urządzenia. Przed uruchomieniem kosiarki automatycznej RCX należy usunąć z trawnika wszystkie małe przedmioty.

Częstotliwość koszenia trawnika przez kosiarkę automatyczną zależy od indywidualnych okoliczności, takich jak warunki pogodowe, właściwości gleby i rodzaj trawnika. Użytkownik może dostosować kosiarkę automatyczną do specyficznych potrzeb swojego trawnika, co można ustawić i regulować w aplikacji lub na wyświetlaczu robota.

Trawnik należy kosić co najmniej raz w tygodniu. Zaleca się jednak robić to częściej, aby utrzymać krótkie ścinki trawy i zapewnić zdrowy wzrost.

Kosiarka automatyczna może kosić zarówno w równoległych pasach, jak i w naprzemiennych wzorach. Kierunek, w którym wyznacza pasy, może być obliczony przez samego robota lub zdefiniowany przez użytkownika w aplikacji.

Kosiarka automatyczna może kosić w deszczu, ale nie jest to zalecane ze względu na zabrudzenie kosiarki oraz w celu ochrony mokrego trawnika. Podczas gradu i burz kosiarkę automatyczną należy przechowywać w garażu.


Jeśli czujnik deszczu jest aktywowany, kosiarka automatyczna robi przerwę i wznawia pracę dopiero, gdy czujnik deszczu wyschnie i upłynie ustawiony interwał czasowy.

Koszenie w nocy jest możliwe, jednak nie jest zalecane ze względu na ryzyko pojawienia się nocnych zwierząt i gorsze działanie kamery w ciemności.

Ponieważ kosiarki automatyczne RCX są bardzo ciche, koszenie w czasie przerwy południowej jest generalnie dozwolone.  Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich lokalnych przepisach.

Chociaż kosiarka automatyczna posiada urządzenia zabezpieczające, takie jak automatyczne wyłączanie ostrzy podczas podnoszenia lub przechylania oraz bezpieczną odległość między obudową a ostrzami, nadal istnieje ryzyko skaleczeń. Dlatego zaleca się, aby nie używać kosiarki automatycznej, jeśli na trawniku znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków panujących na trawniku, takich jak rodzaj trawnika, gęstość trawy czy nachylenie terenu. Średnie parametry techniczne można znaleźć w karcie katalogowej.


Kosiarka automatycznie wraca do stacji ładującej, gdy akumulator jest rozładowany. Po naładowaniu kosiarka kontynuuje koszenie od miejsca, w którym przerwała pracę.

Wysokość koszenia kosiarki automatycznej RCX 6 można ustawić w zakresie od 2 do 10 cm za pomocą aplikacji lub na wyświetlaczu. W modelu RCX 4 wysokość koszenia ustawia się ręcznie na urządzeniu i wynosi od 2 do 6 cm.

Ostrza tnące należy wymieniać co 1 do 2 miesięcy, w zależności od czynników takich jak powierzchnia trawnika, właściwości gleby, rodzaj trawy i warunki pogodowe. Jeśli cięcie nie jest już dobre lub ostrza są uszkodzone, należy je wymienić. Można to zrobić samodzielnie na podstawie załaczonej instrukcji obsługi. Ostrza zapasowe są dostępne osobno (nr kat. 2.269-701.0).

Nasze kosiarki automatyczne są chronione przed kradzieżą za pomocą różnych środków bezpieczeństwa. Każda kosiarka automatyczna posiada kod PIN, który jest wymagany do jej uruchomienia. Kosiarki automatyczne są również powiązane z kontem użytkownika i nie mogą być przeniesione na inne konto bez zgody poprzedniego właściciela.

Można również zakupić moduł Kärcher LTE/GPS (dostępny wkrótce), który umożliwi lokalizację kosiarki automatycznej za pomocą smartfona.

Trawę i brud należy regularnie usuwać z kosiarki automatycznej za pomocą szczotki. Przy częstym koszeniu w deszczu, wilgotną trawę należy również usuwać po koszeniu, aby zminimalizować zużycie. Do czyszczenia używa się węża ogrodowego. Używanie strumienia punktowego i myjki ciśnieniowej jest zabronione. Koła i tarcze tnące należy dokładnie wyczyścić, aby uniknąć zablokowań.

Tak, kosiarkę automatyczną należy przechowywać w pomieszczeniu w okresie zimowym, gdy nie jest używana. Przed przechowywaniem należy ją w pełni naładować, wyczyścić i wysuszyć. Stację ładującą również należy przechowywać w pomieszczeniu w okresie zimowym.


Jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy, skontaktuj się z lokalnym dealerem Kärcher w sprawie serwisu zimowego.

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, który pomoże Ci zresetować kod PIN kosiarki automatycznej.

Kosiarkę automatyczną można włączyć na dwa różne sposoby:

  • Umieszczając ją w podłączonej stacji ładującej.
  • Przytrzymując przycisk WŁ./WYŁ. na urządzeniu przez 3 sekundy. Urządzenie wyłącza się ponownie po przytrzymaniu przycisku WŁ./WYŁ. przez kolejne 3 sekundy.

Kosiarką automatyczną RCX można sterować bezpośrednio za pomocą cyfrowego joysticka w aplikacji. Umożliwia to mapowanie obszarów koszenia, ale koszenie może być również przeprowadzane poprzez bezpośrednie sterowanie.

Jak każde urządzenie IoT, kosiarka automatyczna RCX wymaga regularnych aktualizacji oprogramowania, aby otrzymywać nowe funkcje i ulepszenia.


Aktualizacje są udostępniane bezpłatnie za pośrednictwem aplikacji i instalowane przez sieć WLAN. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji lub zażądaj najnowszej wersji oprogramowania układowego dla kosiarek automatycznych i anteny RTK w menu Opcje.

Aplikacja Outdoor Robots

Aplikacja Kärcher Outdoor Robots służy do obsługi kosiarki automatycznej RCX. Nie jest możliwe obsługiwanie RCX za pomocą aplikacji Kärcher Indoor Robots ani aplikacji Kärcher Home & Garden

Aplikacja jest wymagana do instalacji robota koszącego. Jest zalecana, ale nie jest absolutnie konieczna do późniejszego użytkowania, ponieważ robot koszący działa autonomicznie i można nim sterować za pomocą panelu sterowania na urządzeniu. Wszystkie modele robotów koszących RCX można zintegrować z aplikacją Kärcher Outdoor Robots, a do konta można dodać kilka robotów koszących.

Kilka osób może współdzielić konto aplikacji i korzystać z niego na różnych smartfonach.

Kosiarkę automatyczną można udostępnić innemu kontu za pomocą funkcji „Udostępnij” w aplikacji.

Kilka kosiarek automatycznych RCX może być dodanych do jednego konta.

Aby zmienić hasło w aplikacji, przejdź do Ustawienia użytkownikaUstawienia aplikacjiZmień hasło.

Wprowadź stare i nowe hasło, a następnie potwierdź zmianę.

Istnieją dwie opcje usuwania/rozłączania połączeń z kosiarki automatycznej RCX:

Usuń pojedyncze połączenie: w aplikacji, w zakładce „Więcej ustawień”, można usunąć połączenie ze swoim kontem lub w „Liście użytkowników” można usunąć połączenie z kontem innego użytkownika.
Usuń wszystkie połączenia: za pomocą wyświetlacza na kosiarce automatycznej, w „Menu” → „Ustawienia” → „Reset”, można przywrócić ustawienia fabryczne robota i tym samym usunąć wszystkie połączenia, lub w aplikacji, w „Ustawieniach zaawansowanych”, można przywrócić ustawienia fabryczne robota.

Wskazówka: wszystkie istniejące połączenia powinny zostać usunięte przy sprzedaży lub zakupie używanej kosiarki automatycznej RCX.

Jeśli zapomniałeś hasła do aplikacji, kliknij „Zapomniałem hasła” w obszarze logowania i wprowadź adres e-mail powiązany z Twoim kontem. Następnie otrzymasz link do zresetowania hasła e-mailem.