Roboty koszące
Inteligentne. Mocne. Autonomiczne.
Inteligentne roboty koszące Kärcher RCX to Twoi niezastąpieni asystenci w pielęgnacji perfekcyjnego trawnika. Dzięki antenie RTK ich konfiguracja jest szybka i niezwykle prosta. Wyposażone w zaawansowaną nawigację, autonomicznie przemierzają Twój ogród, kosząc z wyjątkową precyzją i z łatwością pokonując nawet strome zbocza, a przy tym delikatnie obchodząc się z trawą. Oddaj się relaksowi, podczas gdy Twój RCX samoczynnie zadba o nieskazitelny wygląd Twojego trawnika. Intuicyjna obsługa w połączeniu z wygodną aplikacją mobilną zapewnią Ci pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Zalety
Koszenie systemowe
Kärcher RCX nie tylko kosi Twój trawnik, ale działa w oparciu o inteligentny system. Przesuwa się po obszarze ścieżka po ścieżce, pozostawiając równomierne cięcie. Masz pełną kontrolę: ustal stopień nakładania się ścieżek i tym samym optymalizuj efektywność procesu koszenia. Lub wybierz alternatywne wzory koszenia, takie jak szachownica lub ścieżki diagonalne, aby uniknąć widocznych śladów. Z robotem koszącym Kärcher osiągniesz perfekcyjne rezultaty – w pełni dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji.
Precyzyjne nawigowanie
Robot koszący zna swoje położenie w ogrodzie z dokładnością do centymetra dzięki GPS i wydajnej antenie RTK o dalekim zasięgu. Precyzyjna nawigacja jest gwarantowana nawet na odległościach kilkuset metrów lub przy przeszkodach terenowych. Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby osiągnąć perfekcyjny efekt koszenia.
Doskonała przyczepność
Dzięki mocnemu napędowi na cztery koła, RCX pokonuje wzniesienia do 70%. To gwarantuje łatwy dostęp i precyzyjne koszenie każdego zakątka Twojego trawnika, nawet na trudnym terenie. Jednocześnie napęd na cztery koła chroni Twój trawnik, zapobiegając uszkodzeniom darni podczas skręcania. Ciesz się imponująco zadbanym trawnikiem – bez kompromisów.
Inteligentna kamera AI
Robot koszący RCX porusza się po Twoim ogrodzie bezpiecznie i niezawodnie dzięki sztucznej inteligencji (AI). Kamera, wykorzystując AI, rozróżnia różne przeszkody i rodzaje gleby, co pozwala jej podejmować właściwe decyzje nawet w skomplikowanych ogrodach. AI pomaga Ci nawet podczas instalacji: wystarczy umieścić RCX na trawniku i pozwolić kamerze wykryć granice Twojego terenu. Instalacja przewodu ograniczającego nie jest już potrzebna. Łatwiej się nie da!
Roboty koszące marki Kärcher
Robot koszący trawnik to samobieżne, działające na akumulatorze urządzenie, wyposażone w napęd na wszystkie koła. Ścina trawę na wybraną wysokość (2-10 cm) na obszarze do 3000 metrów kwadratowych. Dzięki funkcji GPS, antenie RTK i kamerze AI precyzyjnie kosi w równoległych ścieżkach i nie wymaga nadzoru. Można sterować nim z poziomu aplikacji, ustawiając harmonogram i czas koszenia. Roboty koszące Kärcher omijają przeszkody i są bezpieczne dla zwierząt domowych.
Roboty koszące Kärcher – do jakich zadań są przeznaczone?
Robot koszący to urządzenie odpowiednie do automatycznej pielęgnacji trawników na obszarze do 3000 metrów kwadratowych. Sprawdzi się, zwłaszcza gdy:
- Nie masz czasu na pielęgnację trawnika – roboty koszące, po wstępnej konfiguracji i zaprogramowaniu działają automatycznie, według wgranych parametrów. Mogą pracować bez nadzoru. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej.
- Szukasz sprzętu, który precyzyjnie, systematycznie i perfekcyjnie zadba o trawę – automatyczna kosiarka Kärcher ma dwie tarcze tnące i kosi na szerokość 35 cm. Posiada GPS, kamerę Stereo 3D i AI. Możesz spersonalizować harmonogram jej pracy i dostosować do swoich potrzeb m.in. godzinę rozpoczęcia i długość pracy, a także unikanie wydzielonych obszarów, wysokość koszenia (2-10 cm) i wiele innych parametrów.
- Masz wymagający, trudny pod względem powierzchni trawnik – roboty koszące są wyposażone w duże koła z napędem. Mogą pracować w nierównym terenie, nawet o nachyleniu do 70%.
Czujnik deszczu
Dzięki wbudowanemu czujnikowi deszczu, RCX natychmiast wykrywa opady i automatycznie wraca do stacji ładującej, aż do momentu, gdy trawnik będzie ponownie suchy. To ustawienie można indywidualnie dostosować lub wyłączyć.
Bezpośrednie zdalne sterowanie
Steruj RCX z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji. Koś wybrane fragmenty trawnika lub przemieszczaj robota tam, gdzie chcesz.
Intuicyjna obsługa
Dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD możesz również sterować RCX bezpośrednio na urządzeniu. Z łatwością dostosujesz ustawienia i harmonogram koszenia, a także szybko sprawdzisz wszystkie ważne informacje.
Stacja ładowania
Po zakończeniu koszenia lub gdy bateria jest bliska wyczerpania, RCX automatycznie wraca do stacji ładowania, aby się naładować. Gdy tylko będzie gotowy do pracy, automatycznie wznowi koszenie od miejsca, w którym zostało przerwane.
Indywidualne ustawienie wysokości koszenia
Z Kärcher RCX 6 możesz wygodnie ustawić i regulować wysokość koszenia w zakresie od 2 do 10 centymetrów za pomocą aplikacji. W ten sposób automatycznie uzyskasz optymalną wysokość koszenia dla każdego obszaru.
Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się idealnie skoszonym trawnikiem!
Inteligentny robot koszący RCX 6 wykona pracę za Ciebie – bez żadnych ograniczeń. Wyposażony w GPS, antenę RTK i kamerę AI, porusza się precyzyjnie, również na dużych obszarach do 3000 metrów kwadratowych. Ciesz się swobodą indywidualnego dostosowywania wysokości koszenia (2-10 cm) za pomocą aplikacji. RCX 6 wykrywa i sprytnie omija przeszkody, chroni zwierzęta domowe i pokonuje wzniesienia do 70% dzięki napędowi na cztery koła. Zdefiniuj indywidualne strefy i obszary zakazane, a także dostosuj harmonogram, styl jazdy i wiele innych parametrów do swoich potrzeb i preferencji w aplikacji. Odkryj nowy poziom komfortu z RCX 6!
APLIKACJA OUTDOOR ROBOTS
Za pomocą sieci WLAN i Bluetooth możesz łatwo połączyć RCX ze smartfonem, korzystając z aplikacji Outdoor Robots. Skorzystaj z wielu funkcji i wskazówek od naszych ekspertów. Aplikacja Kärcher Outdoor Robots to klucz do prostej i wygodnej konfiguracji robota koszącego RCX. Jest niezbędna do instalacji i przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. Pobierz aplikację, połącz się z RCX i gotowe!
Jakie główne zalety mają roboty koszące Kärcher?
Zaawansowane funkcje i prosta, intuicyjna obsługa sprawiają, że roboty koszące Kärcher to niezastąpieni asystenci, samodzielnie dbający o Twój trawnik. Co je charakteryzuje?
- Inteligentny system cięcia – zapewnia optymalne koszenie dzięki możliwości ustawienia robota tak, że przesuwa się ścieżka po ścieżce, tnąc równomiernie lub np. w szachownicę oraz romb.
- Precyzyjna nawigacja – zapewniana przez antenę RTK o dalekim zasięgu i GPS (nawet do kilkuset metrów przy przeszkodach terenowych). Robot do trawy stworzy sobie mapę Twojego ogrodu.
- Inteligentne omijanie przeszkód – dzięki kamerze wykorzystującej sztuczną inteligencję (AI) kosiarka automatyczna rozróżnia przeszkody i rodzaje gleby (np. kamienie), dzięki czemu podejmuje właściwe decyzje. Podjeżdża blisko krzewów i drzew, ale np. omija zwierzęta.
- Czujnik deszczu – dzięki niemu robot koszący automatycznie przerywa pracę podczas deszczu i wraca do stacji dokującej.
- Intuicyjne sterowanie – za pomocą aplikacji Outdoor Robots lub bezpośrednio, dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD. Twój smartfon może stać się pilotem Twojej kosiarki.
Tworzenie mapy
Z Kärcher RCX możesz w mgnieniu oka stworzyć mapę swojego ogrodu. Wystarczy sterować RCX za pomocą aplikacji i zaznaczyć zewnętrzne granice, podczas gdy robot tworzy mapę. Alternatywnie, RCX wykrywa trawnik za pomocą kamery i generuje mapę samodzielnie.
Optymalne koszenie dla Twojego trawnika
Dostosuj koszenie idealnie do swoich potrzeb. Ustaw nakładanie się ścieżek, wybierz wysokość i kierunek koszenia lub włącz koszenie krawędzi. Łatwo dostosuj także opóźnienie na wypadek deszczu.
Elastyczne dopasowanie do Twojego harmonogramu
Określ godziny koszenia Kärcher RCX zgodnie ze swoimi potrzebami. Ustal stałe godziny koszenia lub dostosuj je indywidualnie. Dzięki maksymalnie 2 przedziałom czasowym dziennie, RCX kosi trawnik wtedy, kiedy Ci to najbardziej odpowiada.
Współdzielone użytkowanie urządzenia
W aplikacji możesz udostępnić robota koszącego innym osobom. Każdy członek rodziny może obsługiwać RCX i dostosowywać ustawienia.
Zdalne sterowanie dla precyzyjnego koszenia
Zamień smartfon w pilota do swojego trawnika! Z Kärcher RCX możesz ręcznie sterować robotem koszącym i kosić wybrane obszary.
Akcesoria
Najczęściej zadawane pytania dotyczące robotów koszących RCX (FAQ)
Jak działa robot koszący i czy wymaga nadzoru podczas pracy?
Robot do trawy jest wyposażony w napęd na 4 koła, GPS, antenę RTK i kamerę AI.Porusza się samodzielnie po wyznaczonym obszarze. (do 3000 metrów kwadratowych), ścieżka po ścieżce, pozostawiając równomiernie ściętą trawę.
Za pomocą aplikacji możesz m.in. ustawić wysokość koszenia (2-10 cm), zdefiniować obszary zakazane, zaprogramować harmonogram oraz styl jazdy. Robot omija przeszkody i jest bezpieczny dla zwierząt domowych. Po wstępnej instalacji i zaprogramowaniu nie musisz nadzorować jego pracy.
Czy robot koszący poradzi sobie na nierównym terenie lub pochyłościach?
Tak, robot do koszenia trawy dzięki napędowi na 4 koła i ich dużej średnicy może pracować również na nierównym terenie. Bez trudu pokonuje nawet strome wzniesienia, o nachyleniu do 70%. Napęd chroni trawnik i eliminuje ryzyko uszkodzenia darni w trakcie wykonywania skrętów.
Jak często trzeba serwisować robot koszący?
Kosiarka-robot powinna być serwisowana przynajmniej raz w roku – przed rozpoczęciem sezonu koszenia lub przed zabezpieczeniem jej na zimę. Warto wyczyścić ją i przejrzeć po każdym koszeniu.
Co 1-2 miesiące należy wymieniać ostrza tnące (zależnie od stopnia zużycia). Można dokonać tego samodzielnie, posiłkując się instrukcją obsługi.