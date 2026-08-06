Profesjonalne myjki do okien

Łatwiej, szybciej i wygodniej

Innowacyjne urządzenie do czyszczenia okien, płytek, luster, witryn, blatów i innych płaskich i gładkich powierzchni. Rezultat to czysta powierzchnia bez zacieków. Profesjonalna myjka do okien może pracować w każdej pozycji – w razie potrzeby także w pozycji odwróconej. Dzięki możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu smug i zacieków tuż przy framudze.

Krótszy czas pracy

Z profesjonalną myjką do okien umyjesz szyby nawet 3 razy szybciej niż przy pomocy tradycyjnych akcesoriów.

Pionierska elastyczność - bez smug i zacieków

Może pracować w pionie, w poziomie, w pionie, ukośnie, w pozycji odwróconej – myjka poradzi sobie z pracą w każdej pozycji i pozostawi czyszczoną powierzchnię krystalicznie czystą i bez smug.