Profesjonalne myjki do okien
Profesjonalne myjki do okien służą do odsysania wody i wilgoci ze wszystkich płaskich powierzchni. Charakteryzują się solidną konstrukcją i dużą wydajnością. Urządzenia są zasilane akumulatorowo i pozwalają na 35 min ciągłej pracy na jednym ładowaniu.
Łatwiej, szybciej i wygodniej
Innowacyjne urządzenie do czyszczenia okien, płytek, luster, witryn, blatów i innych płaskich i gładkich powierzchni. Rezultat to czysta powierzchnia bez zacieków. Profesjonalna myjka do okien może pracować w każdej pozycji – w razie potrzeby także w pozycji odwróconej. Dzięki możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu smug i zacieków tuż przy framudze.
Krótszy czas pracy
Z profesjonalną myjką do okien umyjesz szyby nawet 3 razy szybciej niż przy pomocy tradycyjnych akcesoriów.
Pionierska elastyczność - bez smug i zacieków
Może pracować w pionie, w poziomie, w pionie, ukośnie, w pozycji odwróconej – myjka poradzi sobie z pracą w każdej pozycji i pozostawi czyszczoną powierzchnię krystalicznie czystą i bez smug.
Akcesoria
Środek czyszczący
Czyszczenie powierzchni płaskich lub szkła: w ofercie posiadamy środki czyszczące do każdego z tych zastosowań. Umyte powierzchnie wysychają szybko i bez smug.
Akumulatory i ładowarki
Wymienne akumulatory i odpowiednie ładowarki gwarantują odpowiednio długi czas pracy urządzenia, w zalezności od potrzeb.
Przydatne akcesoria
Dzięki ssawkom różnej długości, spryskiwaczowi i padom z mikrofibry możesz dostosować urządzenie do swoich potrzeb.
Dane techniczne i wyposażenie
Myjka do okien WVP 10 dostarcza jest z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym (czas pracy 30 min), środkiem czyszczącym, ładowarką, spryskiwaczem i padem z mikrofibry. Wersja WVP 10 Adv zawiera dodatkowo wymienny akumulator, wąską dyszę ssącą, drugą ściereczkę z mikrofibry, i szybką ładowarkę umożliwiającą pracę bez przerw.
Brudna woda jest gromadzona w zbiorniku o pojemności 200 mililitrów. Sam zbiornik można opróżnić szybko, a w razie potrzeby wyczyścić w zmywarce.
Zastosowania myjki do okien Kärcher dla profesjonalistów
Wygodna w użyciu myjka do profesjonalnych zastosowań Kärcher to urządzenie o wielu funkcjach. Oprócz mycia okien doskonale poradzi sobie także z odsysaniem wody ze wszystkich płaskich powierzchni m.in.:
- luster,
- szklanych blatów,
- płytek,
- gablot,
- witryn,
- kabin prysznicowych.
Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne skutecznie usunie nawet uporczywe zabrudzenia, pozostawiając powierzchnie suche, czyste i bez smug.
Profesjonalne myjki do okien Kärcher – niezawodne narzędzia do szybkiego i dokładnego czyszczenia
Profesjonalne myjki do okien Kärcher projektowane są z myślą o użytkownikach, którzy pracują szybko, intensywnie i na różnych typach powierzchni.
Do najważniejszych cech tych urządzeń należą:
- Trwałość i niezawodność – odporna na uszkodzenia obudowa i mocne podzespoły dostosowane do codziennej pracy w trudnych warunkach.
- Ergonomia – lekka konstrukcja, wygodny uchwyt i możliwość pracy zarówno w pionie, jak i w poziomie pozwalają na komfortowe czyszczenie bez zmęczenia rąk.
- Technologia zasysania wody – szybkie usuwanie brudu i wody bez smug, bez kapania i bez konieczności polerowania.
- Łatwa konserwacja – wymienne zbiorniki, szybkie czyszczenie części i kompatybilność z szerokim zakresem akcesoriów.
Myjki do okien profesjonalne to urządzenia, które nie zawodzą. Niezależnie od tego, czy myjesz duże witryny sklepowe, szyby w biurowcu czy szklane elementy na hali produkcyjnej.
Mycie okien z profesjonalną myjką Kärcher — dla kogo?
Utrzymanie okien w czystości, precyzyjne czyszczenie płytek, domycie nie musi być żmudne i pracochłonne! Profesjonalna myjka do okien Kärcher została stworzona z myślą o osobach, które chcą uprościć sprzątanie i skrócić jego czas, zachowując przy tym wzorową czystość powierzchni. Wielofunkcyjna, precyzyjna i łatwa w obsłudze skutecznie odmieni oblicze profesjonalnego czyszczenia.
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Myjka do okien dla firm sprzątających Kärcher – rodzaje
W ofercie Kärcher znajdziesz różne rodzaje urządzeń do czyszczenia okien i gładkich powierzchni. Są to:
- Profesjonalna myjka akumulatorowa – lekka, poręczna i bezprzewodowa. Idealna do pracy mobilnej, tam, gdzie liczy się czas i dostęp do każdego zakamarka.
- Elektryczna myjka do okien z funkcją zasysania wody – zapewnia skuteczne mycie szyb i okien bez zacieków i smug. Modeli takich można używać na poziomych i pionowych powierzchniach.
- Urządzenie do zastosowań specjalnych – np. do czyszczenia luster, kafli, kabin prysznicowych, a nawet szkła z folią ochronną.
Niezależnie od rodzaju, wszystkie profesjonalne myjki do okien Kärcher charakteryzują się wysoką wydajnością i łatwą obsługą. Dzięki temu można ich używać przez wiele godzin dziennie bez spadku efektywności.
Gdzie sprawdzą się profesjonalne myjki do okien?
Profesjonalne myjki Kärcher są wybierane przez firmy sprzątające, zarządców budynków, a także właścicieli firm. Dzięki uniwersalności można ich używać np. w:
- lokalach handlowych, punktach usługowych i biurach,
- hotelach i restauracjach,
- przeszklonych elewacjach, przystankach i witrynach,
- szkołach, przedszkolach i gabinetach medycznych.
Profesjonalne urządzenia do czyszczenia okien sprawdzają się także w transporcie (np. mycie okien autobusów i tramwajów) oraz w przemyśle, gdzie potrzebny jest sprzęt wytrzymały i gotowy do codziennej, intensywnej pracy.
Jak wybrać sprzęt do mycia okien profesjonalny?
Zastanawiasz się, która myjka Kärcher będzie najlepsza dla Ciebie lub Twojej firmy? Wybierając konkretny model, zwróć uwagę na:
- Czas pracy na akumulatorze – im dłuższy, tym większy obszar wyczyścisz bez przerwy.
- Wagę i ergonomię – ważne, jeśli myjesz dużo i często, także powierzchnie nad Tobą.
- Rodzaj zbiornika na brudną wodę – większy zbiornik oznacza rzadsze opróżnianie.
- Wymienne ssawki – różne szerokości do różnych rodzajów szyb i powierzchni.
- Opcja pracy poziomej i pionowej – ważna przy nietypowych lub trudno dostępnych miejscach.
- Kompatybilność z akcesoriami – np. wymienne baterie, ściereczki z mikrofibry, koncentraty czyszczące.
Jeśli zależy Ci na czasie i najwyższej jakości czyszczenia, warto zainwestować w urządzenia z segmentu profesjonalnego. Nawet przy małych zleceniach różnica w efekcie będzie zauważalna.
Profesjonalne czyszczenie okien za pomocą myjki Kärcher
Zadbaj o perfekcyjnie czyste szyby, witryny i powierzchnie szklane. Wybierz urządzenie Kärcher, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Przejrzyj naszą ofertę i dobierz model dopasowany do Twoich potrzeb – to inwestycja, która szybko się zwróci.
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FAQ - najczęściej zadawane pytania o profesjonalne myjki do okien Kärcher
Jak działa profesjonalna myjka do okien?
Profesjonalna myjka do okien zasysa wodę wraz z zabrudzeniami, dzięki czemu czyszczona powierzchnia pozostaje sucha i bez smug.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod mycia nie wymaga polerowania ani wycierania, co znacząco przyspiesza pracę i zmniejsza zużycie środków czyszczących.
Jakie akcesoria do myjek do okien warto dokupić?
Warto zainwestować w:
- zapasowe ssawki o różnych szerokościach,
- baterie (do modeli akumulatorowych),
- specjalne koncentraty czyszczące Kärcher,
- ściereczki z mikrofibry do wstępnego czyszczenia.
Dobór odpowiednich akcesoriów zwiększa komfort pracy i poprawia efektywność czyszczenia.
Czym różni się profesjonalna myjka do okien od domowej?
Profesjonalna myjka wyróżnia się wytrzymałością, dłuższym czasem pracy oraz większą wydajnością. Jest przystosowana do intensywnego użytkowania, co czyni ją idealną do zastosowań komercyjnych – w przeciwieństwie do wersji domowych, które sprawdzą się przy okazjonalnym myciu szyb.