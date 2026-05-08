Filtry do wody pod zlew z kranem
Zapewnij swojej rodzinie czystą i smaczną wodę dzięki naszym kuchennym filtrom do wody. Kompaktowe filtry do wody pitnej to doskonałe rozwiązania do oczyszczania wody. System filtracji wody usuwa wirusy, bakterie i najmniejsze cząstki, jednocześnie zachowując cenne minerały. Filtr wody jest łatwy w montażu, nie wymaga pompy ani zasilania. Wybierz filtry do wody Kärcher, aby cieszyć się bezpieczną i smaczną wodą.
System filtrów wody
Trzy powody, aby stosować filtr wody pitnej WPC 120 UF
Skuteczna filtracja
Skuteczna 4-stopniowa filtracja pozwala usuwać z wody cząstki mikroplastiku, bakterie i wirusy, pozostałości leków, a także redukuje ilość metali ciężkich. Jednocześnie pozwala zachować cenne dla organizmu, jak również poprawiające smak wody minerały.
Łatwy montaż i obsługa
Brak konieczności używania pompy i zasilania: filtr wody WPC 120 UF wymaga jedynie podłączenia wody oraz odrobiny miejsca; na przykład w szafce pod zlewozmywakiem. Dostarczany z filtrem designerski element mocujący umożliwiający czerpanie filtrowanej wody, jest łatwy w montażu oraz obsłudze, podobnie jak zwykły kran.
Łatwa konserwacja
Regularna wymiana filtra zapewnia jego niezawodne działanie. Wystarczy raz przekręcić filtr, aby go zdemontować. Filtr Pre-Pure należy wymieniać co 3 do 6 miesięcy (lub po przefiltrowaniu 2 500 l wody); filtry Hy-Protect oraz Post-Protect mogą być użytkowane do 12 miesięcy (lub do przefiltrowania 2 500 l wody).
Sposób działania WPC 120 UF
Filtr Pre-Pure
Podczas 1-ego i 2-ego etapu filtracji filtr z aktywnym węglem usuwa z wody gęstą zawiesinę, co wydłuża żywotność filtrów końcowych.
Filtr Hy-Protect
Membrana ultrafiltracyjna wykorzystywana podczas 3-stopniowej filtracji usuwa nawet niewielkie cząstki o wielkości 0,1 mikrometera (500 razy mniejsze niż ludzki włos) – dlatego wychwytuje wirusy, a także ponad 99,9999% bakterii.
Filtr Post-Protect
Filtr z aktywnym węglem stanowiący element 4-stopniowej filtracji zatrzymuje chlor, pozostałości leków i metale ciężkie, jednocześnie poprawiając smak wody, a także nie zmniejszając zawartości minerałów
Co wyróżnia filtr wody WPC 120 UF?
Filtr wody WPC 120 UF niezawodnie usuwa z wody kranowej zanieczyszczenia i cząstki takie jak: