Filtry do wody pod zlew z kranem

Zapewnij swojej rodzinie czystą i smaczną wodę dzięki naszym kuchennym filtrom do wody. Kompaktowe filtry do wody pitnej to doskonałe rozwiązania do oczyszczania wody. System filtracji wody usuwa wirusy, bakterie i najmniejsze cząstki, jednocześnie zachowując cenne minerały. Filtr wody jest łatwy w montażu, nie wymaga pompy ani zasilania. Wybierz filtry do wody Kärcher, aby cieszyć się bezpieczną i smaczną wodą.

System filtrów wody

Trzy powody, aby stosować filtr wody pitnej WPC 120 UF

Skuteczna filtracja

Skuteczna 4-stopniowa filtracja pozwala usuwać z wody cząstki mikroplastiku, bakterie i wirusy, pozostałości leków, a także redukuje ilość metali ciężkich. Jednocześnie pozwala zachować cenne dla organizmu, jak również poprawiające smak wody minerały.

Kärcher WPC 120 UF

Łatwy montaż i obsługa

Brak konieczności używania pompy i zasilania: filtr wody WPC 120 UF wymaga jedynie podłączenia wody oraz odrobiny miejsca; na przykład w szafce pod zlewozmywakiem. Dostarczany z filtrem designerski element mocujący umożliwiający czerpanie filtrowanej wody, jest łatwy w montażu oraz obsłudze, podobnie jak zwykły kran.

WPC 120 UF in the base cabinet under the kitchen sink

Łatwa konserwacja

Regularna wymiana filtra zapewnia jego niezawodne działanie. Wystarczy raz przekręcić filtr, aby go zdemontować. Filtr Pre-Pure należy wymieniać co 3 do 6 miesięcy (lub po przefiltrowaniu 2 500 l wody); filtry Hy-Protect oraz Post-Protect mogą być użytkowane do 12 miesięcy (lub do przefiltrowania 2 500 l wody).

Wymiana filtra w WPC 120 UF

Sposób działania WPC 120 UF

Filtr Pre-Pure

Podczas 1-ego i 2-ego etapu filtracji filtr z aktywnym węglem usuwa z wody gęstą zawiesinę, co wydłuża żywotność filtrów końcowych.

Filtr Hy-Protect

Membrana ultrafiltracyjna wykorzystywana podczas 3-stopniowej filtracji usuwa nawet niewielkie cząstki o wielkości 0,1 mikrometera (500 razy mniejsze niż ludzki włos) – dlatego wychwytuje wirusy, a także ponad 99,9999% bakterii.

Filtr Post-Protect

Filtr z aktywnym węglem stanowiący element 4-stopniowej filtracji zatrzymuje chlor, pozostałości leków i metale ciężkie, jednocześnie poprawiając smak wody, a także nie zmniejszając zawartości minerałów

Co wyróżnia filtr wody WPC 120 UF?

Filtr wody WPC 120 UF niezawodnie usuwa z wody kranowej zanieczyszczenia i cząstki takie jak:

Bakterie i wirusy

Pozostałości leków

Chlor

Cząstki i mikroplastik

Matale ciężkie

FAQ – najczęsciej zadawane pytania związane z filtrami do wody

FAQ - systemy filtrów wody:

System filtracji musi zostać zamontowany w miejscu czerpania wody (kuchni), a woda w kranie musi spełniać minimalne wymagania Światowej Organizacji Zdrowia. Filtr nie może być stosowany w przypadku wody słonej i pochodzącej ze studni.

Filtr może być wykorzystywany z wszystkimi normalnymi domowymi złączami 3/8”. Adapter umożliwia zamontowanie filtra na użytkowanym kranie. Zasilanie nie jest potrzebne.

Dostarczany kran jest przeznaczony do higienicznego czerpania filtrowanej wody np.: do picia, gotowania lub mycia owoców i warzyw. Do prania, mycia naczyń, bądź też czyszczenia można wykorzystywać niefiltrowaną wodę pochodzącą z domowego kranu. To pozwala wydłużyć żywotność filtra.

Ultrafiltracja w odróżnieniu od odwróconej osmozy nie wymaga zasilania, ani kanalizacji i jest zdecydowanie tańsza.

