Home & Garden

Urządzenia i narzędzia do sprzątania do domu Kärcher – rodzaje

Sprzęt Kärcher obejmuje wiele grup urządzeń, zaprojektowanych z myślą o różnych przestrzeniach: domu, ogrodzie, garażu, samochodzie czy tarasie. Można wyróżnić takie urządzenia do sprzątania do domu jak:

Myjki ciśnieniowe i akumulatorowe

Myjki ciśnieniowe doskonale sprawdzają się w czyszczeniu tarasów, kostki brukowej, elewacji, ogrodzeń, rowerów i samochodów. Silny strumień wody usuwa brud, tłuszcz, mech czy zaschnięte zabrudzenia, skracając czas pracy nawet kilkukrotnie w porównaniu z tradycyjnym myciem.

Wersje akumulatorowe są lżejsze i mobilne, nie wymagają podłączenia do prądu ani stałego dostępu do bieżącej wody. Najlepiej sprawdzają się w bieżącym czyszczeniu mebli ogrodowych, sprzętu sportowego i dziecięcych zabawek ogrodowych.

Odkurzacze, roboty, mopy

Utrzymanie nieskazitelnej czystości w domu nie musi już kojarzyć się z wielogodzinnym wysiłkiem – Karcher proponuje rozwiązania, które sprawiają, że sprzątanie staje się szybsze i bardziej efektywne:

Narzędzia do czyszczenia szyb i powierzchni gładkich

Myjki do okien od Kärcher to szybki sposób na czyste szyby bez smug i kapania. Sprawdzają się nie tylko na oknach, ale także na kabinach prysznicowych, lusterkach, szklanych balustradach i płytkach.

Skrobaczka akumulatorowa usuwa lód z szyb samochodowych bez wysiłku i bez ryzyka zarysowania powierzchni.

Szczotki elektryczne dokładnie czyszczą fugi, blaty, armaturę, panele szklane czy kuchenne powierzchnie. Są wygodne i lekkie, idealne do sprzątania w łazience i kuchni.

Specjalistyczne narzędzia do sprzątania domu

To sprzęt do zadań wymagających szczególnej precyzji lub wytrzymałości. Oczyszczacze powietrza poprawiają jakość powietrza w domu dzięki filtrom HEPA, a odkurzacze do popiołu bezpiecznie zbierają pył z kominków i pieców, nie uszkadzając urządzenia.

Stanowiska do prasowania pozwalają prasować szybciej i dokładniej, a filtry do wody poprawiają smak i jakość wody użytkowej. To urządzenia, które rozwiążą konkretne problemy w domu i usprawnią codzienne obowiązki.

Narzędzia i urządzenia ogrodowe

Kärcher oferuje również urządzenia do pielęgnacji ogrodu, które ułatwiają pracę w sezonie:

Roboty koszące – samodzielnie utrzymują trawnik w dobrym stanie. Bez problemów pokonują przeszkody i wracają do stacji ładującej.

– samodzielnie utrzymują trawnik w dobrym stanie. Bez problemów pokonują przeszkody i wracają do stacji ładującej. Systemy nawadniania – pomagają utrzymać ogród w dobrej kondycji nawet podczas upałów.

– pomagają utrzymać ogród w dobrej kondycji nawet podczas upałów. Pompy – ułatwiają pobieranie wody z beczek, studni lub zbiorników, a także odprowadzanie wody deszczowej.

– ułatwiają pobieranie wody z beczek, studni lub zbiorników, a także odprowadzanie wody deszczowej. Froterka – pozwala odświeżyć zewnętrzne podłogi i tarasy, nadając im jednolity wygląd i lepszą estetykę.

Urządzenia do sprzątania, do domu i ogrodu, od Kärcher pozwalają utrzymać porządek w mieszkaniu, jak i w przestrzeniach zewnętrznych. Dzięki szerokiemu wyborowi każdy znajdzie urządzenie dopasowane do swoich potrzeb: od codziennego odkurzania po czyszczenie tarasów, koszenie trawnika czy pielęgnację ogrodu.