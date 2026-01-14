Froterki - Polerki do podłóg - Kärcher
Nowoczesna froterka do podłóg to urządzenie do polerowania różnych typów podłóg. Idealnie sprawdza się na powierzchniach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV i linoleum.
Obecnie froterki nie są już dostępne w ofercie Kärcher. Firma zaktualizowała portfolio produktów do pielęgnacji podłóg, koncentrując się na urządzeniach wielofunkcyjnych i bardziej ergonomicznych rozwiązaniach. Jeśli szukasz sposobu na szybkie i skuteczne pielęgnowanie podłóg, szczególnie w przestrzeniach mieszkalnych, warto poznać alternatywy, które dziś dominują na rynku i są polecane także przez użytkowników wcześniej korzystających z froterek.
Czym są froterki?
Froterki marki Kärcher przez wiele lat były jednym z rozwiązań do kompleksowego mycia podłóg w domu i na większych powierzchniach. Dzięki szybkoobrotowym padom polerskim oraz funkcji odsysania pyłu urządzenia te umożliwiały nadanie blasku twardym posadzkom i ich skuteczną konserwację. Ich konstrukcja ułatwiała pracę bez konieczności używania wiadra lub wielokrotnego schylania się.
Trójkątny kształt głowicy
Kształt głowicy polerującej umożliwia polerowanie podłóg w narożnikach i tuż przy ścianach.
Włączanie/wyłączanie bez schylania się
FP 303 włącza i wyłącza się poprzez zwolnienie blokady (stopą) i odchylenie urządzenia.
Praktyczny schowek
W dużej tekstylnej torbie znajduje się poręczny schowek na zapasowe pady polerskie i worki fi ltracyjne.
Łatwa w transporcie
Niewielkie kółka umieszczone tuż za głowicą polerującą ułatwiają transport froterki.
Asortyment aktualnie niedostępny
Froterki nie są aktualnie dostępne w serwisie Kärcher. Zapraszamy do oferty mopów elektrycznych.
Zmiany w ofercie Kärcher są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i rosnące oczekiwania względem komfortu mycia podłóg. Jeśli wcześniej używałeś froterki i rozważasz nowy zakup, dziś często lepszym wyborem są mopy, które oferują szybsze efekty i większą uniwersalność.
Zaproszenie do zapoznania się z mopami — nowoczesna alternatywa dla froterek
Choć froterki Kärcher były kiedyś popularnym rozwiązaniem do czyszczenia twardych podłóg, nie są już dostępne w aktualnej ofercie Kärcher. W ich miejsce warto rozważyć mopy elektryczne, które zostały zaprojektowane z myślą o codziennym sprzątaniu w domu.
To urządzenia prostsze w obsłudze i bardziej uniwersalne, przeznaczone do paneli, płytek czy kamienia. Dzięki automatycznemu zwilżaniu padów oraz oddzielnym pojemnikom na wodę czystą i brudną eliminują potrzebę używania wiadra i wielokrotnego wycierania tej samej powierzchni.
Wiele modeli oferuje także pracę bezprzewodową oraz funkcje usprawniające czyszczenie, co sprawia, że dla wielu użytkowników zakup mopa elektrycznego jest dziś wygodniejszym rozwiązaniem niż froterka.
Froterki Kärcher przez lata wspierały użytkowników w utrzymaniu czystości podłóg, ale dziś nie są już dostępne w ofercie marki. Jeśli zależy Ci na łatwym, szybkim i skutecznym myciu powierzchni — zapoznaj się z aktualnymi rozwiązaniami: mopy elektryczne lub urządzenia 2w1 często oferują większy komfort użytkowania i lepsze efekty.
Nie rezygnuj z czystości swoich podłóg — wybierz produkt, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i stylowi sprzątania!
Akcesoria i elementy zamienne do froterek
Pady polerskie
Pady polerskie są podstawowym akcesorium wykorzystywanym podczas pracy z froterką FP 303. Umożliwiają skuteczne polerowanie różnych typów twardych powierzchni, takich jak parkiet, laminat, kamień czy PCV. W zależności od zastosowanego pada możliwe jest zarówno delikatne odświeżanie powierzchni, jak i intensywniejsze polerowanie. Pady można łatwo wymieniać, co pozwala dopasować sposób pracy do rodzaju podłogi oraz stopnia jej zabrudzenia lub zużycia.
Worki filtracyjne
Podczas polerowania drobny pył i zanieczyszczenia powstające na powierzchni podłogi są automatycznie odsysane do worków filtracyjnych. Ich zastosowanie ogranicza unoszenie się kurzu w pomieszczeniu i poprawia komfort pracy. Worki filtracyjne wspierają utrzymanie czystości zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu polerowania, a ich wymiana jest prosta i nie wymaga użycia narzędzi.
Tekstylna torba na akcesoria
Niektóre modele wyposażone są w dużą tekstylną torbę pełniącą funkcję praktycznego schowka. Umożliwia ona przechowywanie zapasowych padów polerskich oraz worków filtracyjnych bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki temu wszystkie niezbędne akcesoria są zawsze pod ręką, a użytkownik nie musi organizować dodatkowej przestrzeni do ich przechowywania.
Przewód zasilający z systemem przechowywania
Choć przewód zasilający jest integralną częścią urządzenia, pełni również funkcję użytkowego „akcesorium”, wpływającego na wygodę eksploatacji. Po zakończeniu pracy kabel można wygodnie nawinąć i przechowywać bezpośrednio na froterce, co ułatwia transport oraz ogranicza ryzyko jego uszkodzenia podczas składowania.
Kupując akcesoria, warto dobrać je konkretnie do modelu posiadanego urządzenia, ponieważ parametry wałków i padów mogą się różnić. Dzięki temu Twoja froterka, nawet jeśli nie jest już produkowana, pozostanie sprawna i gotowa do pracy.