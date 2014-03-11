Zwiększ możliwości swojej szorowarki za sprawą dodatkowych akcesoriów!

Rodzaje szorowarek – jakie urządzenie wybrać?

Wybór odpowiedniego modelu szorowarki do podłogi uzależniony jest od wielkości i rodzaju powierzchni oraz częstotliwości jej czyszczenia. W ofercie Kärcher dostępne są szorowarki: jednotarczowe, kompaktowe, prowadzone ręcznie z napędem, samojezdne, specjalne oraz przemysłowe roboty sprzątające.

Wszystkie modele posiadają cechy umożliwiające pracę w miejscach o dużym natężeniu ruchu publicznego, jak również w obszarach wrażliwych na hałas. Szorowarki Kärcher są ciche i dyskretne, przystosowane do małych przestrzeni, ergonomiczne w użytkowaniu, intuicyjne w obsłudze oraz łatwe w transporcie. Znajdują zastosowanie w każdym obiekcie.