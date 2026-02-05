Na co zwrócić uwagę, gdy wybierasz profesjonalne urządzenie do szorowania podłóg?

Kärcher oferuje bogatą ofertę szorowarek ręcznych. Są to modele o różnych klasach mocy, szerokościach roboczych, pojemnościach zbiorników. Wybierz urządzenie odpowiednie do skali swojej działalności. Co warto wziąć pod uwagę przy zakupie urządzenia?

Rodzaj zasilania: sieciowe czy bateryjne?

Modele zasilane z gniazdka są lżejsze i tańsze, ale ograniczone długością przewodu. Przy większych powierzchniach, na których znajduje się dużo przeszkód znacznie lepiej sprawdzą się szorowarki prowadzone ręcznie akumulatorowe. Nowoczesne baterie litowo-jonowe zapewniają kilka godzin pracy.

Pojemność zbiorników

Im większy zbiornik na wodę czystą i brudną, tym rzadziej trzeba robić przerwy na opróżnianie i napełnianie. Pojemność powinna być dopasowana do skali prac – np. 70-75 litrów to dobry wybór dla większych obiektów.

Szerokość i konstrukcja głowicy szczotkowej

Szorowarki z podwójną szczotką dyskową o szerokim zasięgu pozwalają szybciej wyczyścić duże przestrzenie. Ważna jest też liczba obrotów szczotki na minutę. Wyższa prędkość zapewnia skuteczniejsze czyszczenie.

Regulowany nacisk szczotki

Możliwość zmiany docisku szczotki pozwala dostosować intensywność pracy do rodzaju zabrudzeń i typu podłogi. Mniejszy nacisk przyda się przy delikatnych powierzchniach. Większy – przy trudnych zanieczyszczeniach lub warstwach powłok.

Łatwość manewrowania i rozmiar

Kompaktowa, zwrotna maszyna czyszcząca prowadzona ręcznie sprawdzi się w ciasnych korytarzach. Warto sprawdzić szerokość skrętu i wagę urządzenia, bo wpływają one na komfort obsługi.

Łatwość obsługi i konserwacji

Nowoczesne modele wyróżnia prosta i intuicyjna obsługa. Przełączniki, pokrętła i przyciski są często oznaczone kolorami. Im mniej skomplikowany panel sterowania, tym krótszy szkolenia i mniejsze ryzyko błędów.